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В Саратове в парке Победы стартовала акция Свеча памяти - РИА Новости, 22.06.2025
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04:13 22.06.2025
https://ria.ru/20250622/saratov-2024561656.html
В Саратове в парке Победы стартовала акция Свеча памяти
В Саратове в парке Победы стартовала акция Свеча памяти - РИА Новости, 22.06.2025
В Саратове в парке Победы стартовала акция Свеча памяти
Огненную инсталляцию из 15 тысяч свечей, изображающую знаменитую регулировщицу, участницу Великой Отечественной войны Марию Лиманскую, зажгли в парке Победы на... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T04:13:00+03:00
2025-06-22T04:13:00+03:00
общество
марксовский район
саратовская область
маркс
евгений халдей
день памяти и скорби
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САРАТОВ, 22 июн - РИА Новости. Огненную инсталляцию из 15 тысяч свечей, изображающую знаменитую регулировщицу, участницу Великой Отечественной войны Марию Лиманскую, зажгли в парке Победы на Соколовой горе в центре Саратова, передает корреспондент РИА Новости. Лиманскую в мае 1945 года на посту у Бранденбургских ворот запечатлел фотограф Евгений Халдей, и позже весь мир стал называть ее Бранденбургской мадонной. Лиманская жила в селе Звонаревка Марксовского района Саратовской области с 1994 года. В 2020 году в Марксе установили памятник "Мадонна Победы", посвященный знаменитой военной регулировщице. Двадцать шестого ноября 2024 года Лиманская скончалась. В год 80-летия Великой Победы в Саратове на въезде в парк Победы на Соколовой горе установили памятник Лиманской. Саратовские волонтеры выложили огромную инсталляцию из свечей, изображающую Лиманскую, в рамках всероссийской мемориальной акции "Свеча памяти", посвященной Дню памяти и скорби и 84-й годовщине начала Великой Отечественной войны. В памятной акции приняли участие спикер областной думы Алексей Антонов, десятки жителей, представители различных организаций, ведомств, общественных движений, органов власти. Чтобы расставить свечи для создания огненной картины, волонтерам потребовалось около трех часов. Вокруг инсталляции волонтёры держали георгиевскую ленту. В рамках акции состоялось шествие, а затем митинг памяти, посвященный павшим героям и всем, кто внес вклад в Победу.
https://ria.ru/20250622/pamyat-2024550772.html
https://ria.ru/20241126/limanskaya-1985704211.html
марксовский район
саратовская область
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общество, марксовский район, саратовская область, маркс, евгений халдей, день памяти и скорби
Общество, Марксовский район, Саратовская область, Маркс, Евгений Халдей, День памяти и скорби
В Саратове в парке Победы стартовала акция Свеча памяти

В Саратове в парке Победы зажгли инсталляцию из 15 тысяч свечей

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛампады
Лампады - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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САРАТОВ, 22 июн - РИА Новости. Огненную инсталляцию из 15 тысяч свечей, изображающую знаменитую регулировщицу, участницу Великой Отечественной войны Марию Лиманскую, зажгли в парке Победы на Соколовой горе в центре Саратова, передает корреспондент РИА Новости.
Лиманскую в мае 1945 года на посту у Бранденбургских ворот запечатлел фотограф Евгений Халдей, и позже весь мир стал называть ее Бранденбургской мадонной. Лиманская жила в селе Звонаревка Марксовского района Саратовской области с 1994 года. В 2020 году в Марксе установили памятник "Мадонна Победы", посвященный знаменитой военной регулировщице. Двадцать шестого ноября 2024 года Лиманская скончалась. В год 80-летия Великой Победы в Саратове на въезде в парк Победы на Соколовой горе установили памятник Лиманской.
Старт всероссийской акции Свеча памяти - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
У Музея Победы в Москве началась акция "Свеча памяти"
Вчера, 00:14
Саратовские волонтеры выложили огромную инсталляцию из свечей, изображающую Лиманскую, в рамках всероссийской мемориальной акции "Свеча памяти", посвященной Дню памяти и скорби и 84-й годовщине начала Великой Отечественной войны.
В памятной акции приняли участие спикер областной думы Алексей Антонов, десятки жителей, представители различных организаций, ведомств, общественных движений, органов власти. Чтобы расставить свечи для создания огненной картины, волонтерам потребовалось около трех часов. Вокруг инсталляции волонтёры держали георгиевскую ленту.
В рамках акции состоялось шествие, а затем митинг памяти, посвященный павшим героям и всем, кто внес вклад в Победу.
Ветеран Великой Отечественной войны Мария Лиманская - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
Умерла знаменитая регулировщица Великой Победы Мария Лиманская
26 ноября 2024, 07:34
 
ОбществоМарксовский районСаратовская областьМарксЕвгений ХалдейДень памяти и скорби
 
 
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