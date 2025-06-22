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Рубио назвал решение Ирана перекрыть Ормузский пролив эскалацией
Рубио назвал решение Ирана перекрыть Ормузский пролив эскалацией - РИА Новости, 22.06.2025
Рубио назвал решение Ирана перекрыть Ормузский пролив эскалацией
Возможное решение Ирана перекрыть Ормузский пролив станет большой эскалацией конфликта, которая повлечет за собой ответ со стороны США и других стран, заявил в... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T17:49:00+03:00
2025-06-22T17:49:00+03:00
2025-06-22T17:49:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 22 июн – РИА Новости. Возможное решение Ирана перекрыть Ормузский пролив станет большой эскалацией конфликта, которая повлечет за собой ответ со стороны США и других стран, заявил в воскресенье госсекретарь Марко Рубио. "Это станет очередной ужасной ошибкой, экономическим самоубийством для них… Это стало бы масштабной эскалацией, которая потребует ответа не только от нас, но и от других стран", - заявил в интервью телеканалу Fox News глава американской дипломатии. Он также выступил с утверждением, что США могут беспрепятственно входить в воздушное пространство Ирана и обладают "ранее невиданными вооружениями". "Мы можем входить и выходить из воздушного пространства Ирана, когда захотим. Минувшей ночью самолёты вылетели с другого конца света, нанесли удар и покинули зону до того, как иранцы поняли, что произошло", - заявил он, комментируя возможный силовой ответ Тегерана на удары по ядерной инфраструктуре.
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в мире, иран, сша, ормузский пролив, марко рубио, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, США, Ормузский пролив, Марко Рубио, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Рубио назвал решение Ирана перекрыть Ормузский пролив эскалацией
Рубио: решение Ирана перекрыть Ормузский пролив станет огромной эскалацией