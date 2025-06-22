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Россия и Китай не хотят создания Ираном ядерного оружия, заявил Вэнс - РИА Новости, 22.06.2025
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18:09 22.06.2025
https://ria.ru/20250622/rossija-2024679903.html
Россия и Китай не хотят создания Ираном ядерного оружия, заявил Вэнс
Россия и Китай не хотят создания Ираном ядерного оружия, заявил Вэнс - РИА Новости, 22.06.2025
Россия и Китай не хотят создания Ираном ядерного оружия, заявил Вэнс
Американский вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу ABC News выразил уверенность в том, что Россия и Китай наряду с США не хотят создания Ираном... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T18:09:00+03:00
2025-06-22T18:09:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Американский вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу ABC News выразил уверенность в том, что Россия и Китай наряду с США не хотят создания Ираном ядерного оружия, поскольку его распространение на Ближнем Востоке стало бы катастрофой. "Ядерное распространение на Ближнем Востоке - это катастрофа для всех. Это один из немногих вопросов, по которому Россия, Китай и США имеют широкое согласие. Мы не хотим видеть гонку ядерных вооружений на Ближнем Востоке", - сказал он в интервью телеканалу ABC News. Вэнс добавил, что "очень уверен" в том, что Россия и Китай наряду с США не хотят, чтобы у Ирана было ядерное оружие. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено. Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события. Операцию США также строго осудили Куба и Китай.
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в мире, иран, сша, россия, дональд трамп, аббас аракчи, антониу гутерреш, оон, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, США, Россия, Дональд Трамп, Аббас Аракчи, Антониу Гутерреш, ООН, МАГАТЭ, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Россия и Китай не хотят создания Ираном ядерного оружия, заявил Вэнс

Вице-президент США Вэнс: Россия и Китай не хотят создания Ираном ядерного оружия

© РИА Новости / Антон Быстров | Перейти в медиабанкФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© РИА Новости / Антон Быстров
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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Американский вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу ABC News выразил уверенность в том, что Россия и Китай наряду с США не хотят создания Ираном ядерного оружия, поскольку его распространение на Ближнем Востоке стало бы катастрофой.
"Ядерное распространение на Ближнем Востоке - это катастрофа для всех. Это один из немногих вопросов, по которому Россия, Китай и США имеют широкое согласие. Мы не хотим видеть гонку ядерных вооружений на Ближнем Востоке", - сказал он в интервью телеканалу ABC News.
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Вэнс добавил, что "очень уверен" в том, что Россия и Китай наряду с США не хотят, чтобы у Ирана было ядерное оружие.
США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.
По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.
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Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.
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В миреИранСШАРоссияДональд ТрампАббас АракчиАнтониу ГутеррешООНМАГАТЭВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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