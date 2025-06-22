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Рогов сообщил об ударе по командному пункту "Азова"* в Харьковской области - РИА Новости, 22.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:29 22.06.2025
https://ria.ru/20250622/rogov-2024697709.html
Рогов сообщил об ударе по командному пункту "Азова"* в Харьковской области
Рогов сообщил об ударе по командному пункту "Азова"* в Харьковской области - РИА Новости, 22.06.2025
Рогов сообщил об ударе по командному пункту "Азова"* в Харьковской области
Российские войска нанесли удар по командному пункту нацбата "Азов"* ВСУ в городе Изюм Харьковской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T21:29:00+03:00
2025-06-22T21:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
изюм (город)
харьковская область
вооруженные силы украины
владимир рогов
украина
вооруженные силы рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости. Российские войска нанесли удар по командному пункту нацбата "Азов"* ВСУ в городе Изюм Харьковской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. &quot;Наши дроны прилетели в Изюме Харьковской области по командному пункту 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, сформированной из боевиков нацбата &quot;Азов&quot;, - сказал Рогов.По его словам, по подтвержденной информации свыше десяти боевиков ликвидированы и столько же ранены. "Это ощутимый удар по врагу", - сказал Рогов.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
изюм (город)
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изюм (город), харьковская область, вооруженные силы украины, владимир рогов, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Изюм (город), Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Владимир Рогов, Украина, Вооруженные силы РФ
Рогов сообщил об ударе по командному пункту "Азова"* в Харьковской области

Рогов: ВС России ударили по командному пункту нацбата "Азов" в Изюме

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости. Российские войска нанесли удар по командному пункту нацбата "Азов"* ВСУ в городе Изюм Харьковской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«

"Наши дроны прилетели в Изюме Харьковской области по командному пункту 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, сформированной из боевиков нацбата "Азов", - сказал Рогов.

По его словам, по подтвержденной информации свыше десяти боевиков ликвидированы и столько же ранены.
"Это ощутимый удар по врагу", - сказал Рогов.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеИзюм (город)Харьковская областьВооруженные силы УкраиныВладимир РоговУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
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