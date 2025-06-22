https://ria.ru/20250622/rogov-2024697709.html

Рогов сообщил об ударе по командному пункту "Азова"* в Харьковской области

Рогов сообщил об ударе по командному пункту "Азова"* в Харьковской области - РИА Новости, 22.06.2025

Рогов сообщил об ударе по командному пункту "Азова"* в Харьковской области

Российские войска нанесли удар по командному пункту нацбата "Азов"* ВСУ в городе Изюм Харьковской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T21:29:00+03:00

2025-06-22T21:29:00+03:00

2025-06-22T21:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

изюм (город)

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вооруженные силы украины

владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости. Российские войска нанесли удар по командному пункту нацбата "Азов"* ВСУ в городе Изюм Харьковской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши дроны прилетели в Изюме Харьковской области по командному пункту 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, сформированной из боевиков нацбата "Азов", - сказал Рогов.По его словам, по подтвержденной информации свыше десяти боевиков ликвидированы и столько же ранены. "Это ощутимый удар по врагу", - сказал Рогов.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

изюм (город)

харьковская область

украина

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