https://ria.ru/20250622/rezolyutsiya-2024681297.html

Россия, Китай и Пакистан осудили в проекте резолюции СБ ООН атаки на Иран

Россия, Китай и Пакистан осудили в проекте резолюции СБ ООН атаки на Иран - РИА Новости, 22.06.2025

Россия, Китай и Пакистан осудили в проекте резолюции СБ ООН атаки на Иран

Россия, КНР и Пакистан распространили среди членов СБ ООН проект резолюции с осуждением атаки США против Ирана, сообщил РИА Новости источник во Всемирной... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T18:25:00+03:00

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ООН, 22 июн — РИА Новости. Россия, КНР и Пакистан распространили среди членов СБ ООН проект резолюции с осуждением атаки США против Ирана, сообщил РИА Новости источник во Всемирной организации.В документе:Источник отметил, что, как ожидается, Совет Безопасности не будет голосовать по проекту в воскресенье, когда пройдет заседание по факту атаки США на Иран.Атака США на Иран

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