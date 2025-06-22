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Россия, Китай и Пакистан осудили в проекте резолюции СБ ООН атаки на Иран - РИА Новости, 22.06.2025
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18:25 22.06.2025 (обновлено: 20:38 22.06.2025)
https://ria.ru/20250622/rezolyutsiya-2024681297.html
Россия, Китай и Пакистан осудили в проекте резолюции СБ ООН атаки на Иран
Россия, Китай и Пакистан осудили в проекте резолюции СБ ООН атаки на Иран - РИА Новости, 22.06.2025
Россия, Китай и Пакистан осудили в проекте резолюции СБ ООН атаки на Иран
Россия, КНР и Пакистан распространили среди членов СБ ООН проект резолюции с осуждением атаки США против Ирана, сообщил РИА Новости источник во Всемирной... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T18:25:00+03:00
2025-06-22T20:38:00+03:00
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ООН, 22 июн — РИА Новости. Россия, КНР и Пакистан распространили среди членов СБ ООН проект резолюции с осуждением атаки США против Ирана, сообщил РИА Новости источник во Всемирной организации.В документе:Источник отметил, что, как ожидается, Совет Безопасности не будет голосовать по проекту в воскресенье, когда пройдет заседание по факту атаки США на Иран.Атака США на Иран
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в мире, россия, китай, пакистан, оон, иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, израиль
В мире, Россия, Китай, Пакистан, ООН, Иран, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Израиль
Россия, Китай и Пакистан осудили в проекте резолюции СБ ООН атаки на Иран

РФ, Китай и Пакистан в проекте резолюции СБ ООН требуют прекращения огня в Иране

© Getty Images / NurPhoto / Jakub PorzyckiЗдание Организации объединенных наций в Нью-Йорке
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© Getty Images / NurPhoto / Jakub Porzycki
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ООН, 22 июн — РИА Новости. Россия, КНР и Пакистан распространили среди членов СБ ООН проект резолюции с осуждением атаки США против Ирана, сообщил РИА Новости источник во Всемирной организации.
В документе:
  • Решительно осуждаются атаки США на иранские ядерные объекты, которые находятся под мониторингом МАГАТЭ.
Спутниковый снимок объекта по ядерному обогащению топлива в Фордо в Иране после авиаудара США. 22 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
США атаковали Иран: причины и последствия ударов по ядерным объектам
Вчера, 17:27
  • Подчеркивается, что эти удары представляют значительную угрозу глобальному миру и безопасности.
  • Россия, КНР и Пакистан требуют немедленного и безоговорочного прекращения огня и подчеркивают обязательство всех сторон защищать гражданское население в соответствии с международным правом.
  • Москва, Пекин и Исламабад призывают к дипломатическому урегулированию.
  • Предлагается гарантировать мирную ядерную программу Ирана в обмен на отмену всех многосторонних и односторонних санкций.
Источник отметил, что, как ожидается, Совет Безопасности не будет голосовать по проекту в воскресенье, когда пройдет заседание по факту атаки США на Иран.
Заседание парламента Ирана - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Парламент Ирана одобрил закрытие Ормузского пролива
Вчера, 15:50

Атака США на Иран

  • США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане.
  • Это произошло спустя более чем неделю после обострения конфликта между Израилем и Ираном.

В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию против Ирана. Тель-Авив обвинил Тегеран в реализации тайной ядерной программы. При атаках погибли высокопоставленные иранские военные и ученые-ядерщики. Исламская Республика начала ответную операцию "Правдивое обещание — 3", атаковав военные цели противника. Стороны обмениваются ударами несколько раз в день.

Бомбардировщик B-2 Spirit во время испытаний противобункерных бомб GBU-57. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Мегабомба GBU-57: чем США ударили по ядерным объектам Ирана
Вчера, 08:28

Иран отрицает военную составляющую атомного проекта. В МАГАТЭ также не видели конкретных доказательств, что страна ведет программу создания ядерного оружия.

  • Глава Белого дома утверждает, что ключевые объекты по обогащению урана были полностью уничтожены.
  • При этом в Пентагоне заявили, что для оценки окончательного результата ударов потребуется время, пока рано говорить о том, какие ядерные возможности остались у Тегерана.
  • Тем не менее Штаты предварительно считают достигнутыми цели по разрушению возможностей на ядерном объекте Фордо.
  • Но, как передает Tasnim, ядерный объект в Фордо получил лишь частичные повреждения.
  • США призывают Иран к заключению мира, но угрожают новыми ударами при ответной реакции на ночную атаку.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Израиль добился своего: Трампу нанесено тяжелейшее поражение
Вчера, 11:29
  • МИД Исламской Республики Иран заявил, что Тегеран оставляет за собой право на защиту своих интересов в виде самообороны.
  • По данным NBC, Белый дом готовится к ответу ИРИ, ближайшие 48 часов вызывают "особую обеспокоенность".
  • США пожалеют об атаке, также Иран продолжит наносить удары по Израилю, отметили в КСИР.
  • В Организации по атомной энергии страны подчеркнули, что не намерены останавливать развитие ядерной отрасли.
  • Иран потребовал от Совбеза ООН провести экстренное заседание.
  • Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам, указав, что они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН.
  • Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал атаку опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Третья мировая война началась
Вчера, 15:18
 
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