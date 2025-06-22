https://ria.ru/20250622/rezhim-2024594409.html

Глава Минпромторга рассказал о результатах введения разрешительного режима

Глава Минпромторга рассказал о результатах введения разрешительного режима - РИА Новости, 22.06.2025

Глава Минпромторга рассказал о результатах введения разрешительного режима

Более 1 миллиарда некачественных или нелегальных товаров было заблокировано в России для продажи с помощью введения разрешительного режима на кассах магазинов,... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T10:14:00+03:00

2025-06-22T10:14:00+03:00

2025-06-22T20:39:00+03:00

россия

антон алиханов

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

центр развития перспективных технологий

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023792359_0:134:1280:854_1920x0_80_0_0_e9a0a7dbae9f6eae4d401dbf04c06ddb.jpg

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Более 1 миллиарда некачественных или нелегальных товаров было заблокировано в России для продажи с помощью введения разрешительного режима на кассах магазинов, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. С апреля 2024 года в России на ряд товаров действует разрешительный режим. Такой механизм через специальный QR-код проверяет качество товара, если продукт некачественный, система не даст покупателю приобрести его. "За счет введения разрешительного режима на кассах магазинов заблокированы продажи 1,2 миллиарда некачественных или нелегальных товаров. Среди них: по пиву – 299 миллионов единиц, молоку – 243 миллионов, табаку – 311 миллионов, в легпроме – 187 миллионов, безалкогольных напитках – 110 миллионов", — сказал Алиханов. В начале мая в интервью РИА Новости председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий ЦРПТ, оператора системы маркировки "Честный знак", Михаил Дубин рассказал, что постепенно разрешительный режим со временем должен распространиться на все категории товаров на кассах в России.

https://ria.ru/20250619/alikhanov-2023777699.html

https://ria.ru/20250602/alikhanov-2020403989.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), центр развития перспективных технологий, экономика