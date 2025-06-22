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Глава Минпромторга рассказал о результатах введения разрешительного режима - РИА Новости, 22.06.2025
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10:14 22.06.2025 (обновлено: 20:39 22.06.2025)
https://ria.ru/20250622/rezhim-2024594409.html
Глава Минпромторга рассказал о результатах введения разрешительного режима
Глава Минпромторга рассказал о результатах введения разрешительного режима - РИА Новости, 22.06.2025
Глава Минпромторга рассказал о результатах введения разрешительного режима
Более 1 миллиарда некачественных или нелегальных товаров было заблокировано в России для продажи с помощью введения разрешительного режима на кассах магазинов,... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T10:14:00+03:00
2025-06-22T20:39:00+03:00
россия
антон алиханов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
центр развития перспективных технологий
экономика
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Более 1 миллиарда некачественных или нелегальных товаров было заблокировано в России для продажи с помощью введения разрешительного режима на кассах магазинов, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. С апреля 2024 года в России на ряд товаров действует разрешительный режим. Такой механизм через специальный QR-код проверяет качество товара, если продукт некачественный, система не даст покупателю приобрести его. "За счет введения разрешительного режима на кассах магазинов заблокированы продажи 1,2 миллиарда некачественных или нелегальных товаров. Среди них: по пиву – 299 миллионов единиц, молоку – 243 миллионов, табаку – 311 миллионов, в легпроме – 187 миллионов, безалкогольных напитках – 110 миллионов", — сказал Алиханов. В начале мая в интервью РИА Новости председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий ЦРПТ, оператора системы маркировки "Честный знак", Михаил Дубин рассказал, что постепенно разрешительный режим со временем должен распространиться на все категории товаров на кассах в России.
https://ria.ru/20250619/alikhanov-2023777699.html
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россия, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), центр развития перспективных технологий, экономика
Россия, Антон Алиханов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Центр развития перспективных технологий, Экономика
Глава Минпромторга рассказал о результатах введения разрешительного режима

Более млрд некачественных товаров заблокировали из-за разрешительного режима

© Фото : МинпромторгАнтон Алиханов
Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© Фото : Минпромторг
Антон Алиханов. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Более 1 миллиарда некачественных или нелегальных товаров было заблокировано в России для продажи с помощью введения разрешительного режима на кассах магазинов, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
С апреля 2024 года в России на ряд товаров действует разрешительный режим. Такой механизм через специальный QR-код проверяет качество товара, если продукт некачественный, система не даст покупателю приобрести его.
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"За счет введения разрешительного режима на кассах магазинов заблокированы продажи 1,2 миллиарда некачественных или нелегальных товаров. Среди них: по пиву – 299 миллионов единиц, молоку – 243 миллионов, табаку – 311 миллионов, в легпроме – 187 миллионов, безалкогольных напитках – 110 миллионов", — сказал Алиханов.
В начале мая в интервью РИА Новости председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий ЦРПТ, оператора системы маркировки "Честный знак", Михаил Дубин рассказал, что постепенно разрешительный режим со временем должен распространиться на все категории товаров на кассах в России.
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РоссияАнтон АлихановМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Центр развития перспективных технологийЭкономика
 
 
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