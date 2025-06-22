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Над российскими регионами сбили семь беспилотников ВСУ - РИА Новости, 22.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:16 22.06.2025 (обновлено: 22:32 22.06.2025)
https://ria.ru/20250622/pvo-2024701741.html
Над российскими регионами сбили семь беспилотников ВСУ
Над российскими регионами сбили семь беспилотников ВСУ - РИА Новости, 22.06.2025
Над российскими регионами сбили семь беспилотников ВСУ
Средства ПВО уничтожили и перехватили семь украинских беспилотников над тремя российскими областями, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 22.06.2025
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2025-06-22T22:32:00+03:00
россия
волгоградская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
ростовская область
астраханская область
безопасность
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили и перехватили семь украинских беспилотников над тремя российскими областями, сообщило Минобороны РФ."В период с 20.00 мск до 21.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре БПЛА - над территорией Волгоградской области, два БПЛА – над территорией Астраханской области и один БПЛА – над территорией Ростовской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
волгоградская область
ростовская область
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россия, волгоградская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), ростовская область, астраханская область, безопасность
Россия, Волгоградская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Ростовская область, Астраханская область, Безопасность
Над российскими регионами сбили семь беспилотников ВСУ

Над Волгоградской, Астраханской и Ростовской областями сбили семь БПЛА ВСУ

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
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Работа российских средств ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили и перехватили семь украинских беспилотников над тремя российскими областями, сообщило Минобороны РФ.
"В период с 20.00 мск до 21.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре БПЛА - над территорией Волгоградской области, два БПЛА – над территорией Астраханской области и один БПЛА – над территорией Ростовской области", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВолгоградская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Ростовская областьАстраханская областьБезопасность
 
 
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