https://ria.ru/20250622/pvo-2024701741.html

Над российскими регионами сбили семь беспилотников ВСУ

Над российскими регионами сбили семь беспилотников ВСУ - РИА Новости, 22.06.2025

Над российскими регионами сбили семь беспилотников ВСУ

Средства ПВО уничтожили и перехватили семь украинских беспилотников над тремя российскими областями, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T22:16:00+03:00

2025-06-22T22:16:00+03:00

2025-06-22T22:32:00+03:00

россия

волгоградская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

ростовская область

астраханская область

безопасность

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили и перехватили семь украинских беспилотников над тремя российскими областями, сообщило Минобороны РФ."В период с 20.00 мск до 21.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре БПЛА - над территорией Волгоградской области, два БПЛА – над территорией Астраханской области и один БПЛА – над территорией Ростовской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

волгоградская область

ростовская область

астраханская область

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россия, волгоградская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), ростовская область, астраханская область, безопасность