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В Ростовской области сбили беспилотник ВСУ
В Ростовской области сбили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 22.06.2025
В Ростовской области сбили беспилотник ВСУ
Средства ПВО уничтожили один украинский беспилотник над Ростовской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T20:59:00+03:00
2025-06-22T20:59:00+03:00
2025-06-22T21:00:00+03:00
ростовская область
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили один украинский беспилотник над Ростовской областью, сообщило Минобороны РФ. "Около 19.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Ростовской области", - говорится в сообщении ведомства.
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Ростовская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Ростовской области сбили беспилотник ВСУ
Минобороны: ПВО сбила украинский БПЛА над Ростовской областью