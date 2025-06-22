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В Ростовской области сбили беспилотник ВСУ

В Ростовской области сбили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 22.06.2025

В Ростовской области сбили беспилотник ВСУ

Средства ПВО уничтожили один украинский беспилотник над Ростовской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T20:59:00+03:00

2025-06-22T20:59:00+03:00

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили один украинский беспилотник над Ростовской областью, сообщило Минобороны РФ. "Около 19.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Ростовской области", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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ростовская область, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы украины, безопасность