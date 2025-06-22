Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал, для чего в СССР создали образ независимой Украины - РИА Новости, 22.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:24 22.06.2025 (обновлено: 18:23 22.06.2025)
https://ria.ru/20250622/putin-2024674083.html
Путин рассказал, для чего в СССР создали образ независимой Украины
Путин рассказал, для чего в СССР создали образ независимой Украины - РИА Новости, 22.06.2025
Путин рассказал, для чего в СССР создали образ независимой Украины
Формирование в СССР образа независимой в прошлом Украины было продолжением ленинской идеи коренизации и попыткой компартии привлечь национальные элиты, считает... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T17:24:00+03:00
2025-06-22T18:23:00+03:00
владимир путин
владимир мединский
россия
украина
создание в россии нового учебника по истории
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_0:28:3191:1823_1920x0_80_0_0_9b7e20df3b72486a61b77c1bdc086712.jpg
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Формирование в СССР образа независимой в прошлом Украины было продолжением ленинской идеи коренизации и попыткой компартии привлечь национальные элиты, считает президент РФ Владимир Путин. Президент в воскресенье в Кремле провел встречу с авторами и редакторами государственной линейки учебников истории для 5-11 классов и учреждений среднего профессионального образования. Один из участников беседы, помощник президента РФ Владимир Мединский рассказал, что авторы, существенно перерабатывая содержание, в новой линейке учебников избавились от большого количества ложных посылок. Например, упомянул Мединский, раньше всегда учили, что 1954 год - это не только запуск процесса Крыма, но и "всенародное отмечание 300-летия воссоединения Украины с Россией". Он отметил, что эта лживая фраза про "воссоединение Украины с Россией" всегда вызывает улыбку у историков. "Что касается 1954 года, мы понимаем, с чем это связано было тогда. Это продолжение было политики компартии, большевиков по поводу так называемой коренизации. А началась она с того, что после того как эти же, по сути, политические силы способствовали развалу империи, потом предпринимали попытки восстановить российскую государственность и искали новые формы, пытаясь привлечь какими-то красивыми лозунгами национальные элиты. И вот отсюда и пошла ленинская идея коренизации и создания так называемых независимых государств, которых, естественно, никогда и не было", - отреагировал Путин, отметив, что это отдельная тема как раз для специалистов-историков.Мединский разъяснил появление в советское время фразы о воссоединении Украины с Россией и в целом действия тогдашнего партийного руководства на украинском направлении."Почему это было? Потому что только что (Лаврентия) Берию с (Георгием) Маленковым отстранили от власти. (Никита) Хрущев боролся за власть в партии. Ему нужны были голоса членов ЦК самой большой компартии Украины. Поэтому 1954 год, отсюда и Крым и вся вот эта история", - сказал Мединский.Он пояснил, что в 1654 году речь шла не о воссоединении Украины с Россией, а о вхождении в состав Московского царства на правах определенной автономии земель Войска Запорожского. Подписывал этот договор гетман Войска Запорожского Богдан Хмельницкий, напомнил помощник президента."То есть вхождение под протекторат в состав Московского царства. Какое воссоединение? Не было никакой Украины. Не было государственности. О чем можно говорить?" - добавил Мединский.Он уточнил, что новый учебник избавлен от такой вынужденной идеологизации, "которая порождала у детей ложные представления о том, что было на самом деле".
https://ria.ru/20250620/putin-2024370522.html
https://ria.ru/20250622/putin-2024559837.html
https://ria.ru/20250620/putin-2024361958.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_460:0:3191:2048_1920x0_80_0_0_17c37c9ba992bf5611d1d3508579c542.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, владимир мединский, россия, украина, создание в россии нового учебника по истории, в мире
Владимир Путин, Владимир Мединский, Россия, Украина, Создание в России нового учебника по истории, В мире
Путин рассказал, для чего в СССР создали образ независимой Украины

Путин: образ независимой Украины был попыткой компартии привлечь нацэлиты

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Формирование в СССР образа независимой в прошлом Украины было продолжением ленинской идеи коренизации и попыткой компартии привлечь национальные элиты, считает президент РФ Владимир Путин.
Президент в воскресенье в Кремле провел встречу с авторами и редакторами государственной линейки учебников истории для 5-11 классов и учреждений среднего профессионального образования.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума. - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Путин раскрыл, какое решение Украины стало бы ее главной ошибкой
20 июня, 18:58
Один из участников беседы, помощник президента РФ Владимир Мединский рассказал, что авторы, существенно перерабатывая содержание, в новой линейке учебников избавились от большого количества ложных посылок. Например, упомянул Мединский, раньше всегда учили, что 1954 год - это не только запуск процесса Крыма, но и "всенародное отмечание 300-летия воссоединения Украины с Россией". Он отметил, что эта лживая фраза про "воссоединение Украины с Россией" всегда вызывает улыбку у историков.
"Что касается 1954 года, мы понимаем, с чем это связано было тогда. Это продолжение было политики компартии, большевиков по поводу так называемой коренизации. А началась она с того, что после того как эти же, по сути, политические силы способствовали развалу империи, потом предпринимали попытки восстановить российскую государственность и искали новые формы, пытаясь привлечь какими-то красивыми лозунгами национальные элиты. И вот отсюда и пошла ленинская идея коренизации и создания так называемых независимых государств, которых, естественно, никогда и не было", - отреагировал Путин, отметив, что это отдельная тема как раз для специалистов-историков.
Мединский разъяснил появление в советское время фразы о воссоединении Украины с Россией и в целом действия тогдашнего партийного руководства на украинском направлении.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
"Стоит прислушаться": слова Путина об Украине вызвали восхищение в Британии
Вчера, 03:32
"Почему это было? Потому что только что (Лаврентия) Берию с (Георгием) Маленковым отстранили от власти. (Никита) Хрущев боролся за власть в партии. Ему нужны были голоса членов ЦК самой большой компартии Украины. Поэтому 1954 год, отсюда и Крым и вся вот эта история", - сказал Мединский.
Он пояснил, что в 1654 году речь шла не о воссоединении Украины с Россией, а о вхождении в состав Московского царства на правах определенной автономии земель Войска Запорожского. Подписывал этот договор гетман Войска Запорожского Богдан Хмельницкий, напомнил помощник президента.
"То есть вхождение под протекторат в состав Московского царства. Какое воссоединение? Не было никакой Украины. Не было государственности. О чем можно говорить?" - добавил Мединский.
Он уточнил, что новый учебник избавлен от такой вынужденной идеологизации, "которая порождала у детей ложные представления о том, что было на самом деле".
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Путин рассказал о причинах трагедии на Украине
20 июня, 18:43
 
Владимир ПутинВладимир МединскийРоссияУкраинаСоздание в России нового учебника по историиВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала