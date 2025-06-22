Путин рассказал, для чего в СССР создали образ независимой Украины
Путин: образ независимой Украины был попыткой компартии привлечь нацэлиты
Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Формирование в СССР образа независимой в прошлом Украины было продолжением ленинской идеи коренизации и попыткой компартии привлечь национальные элиты, считает президент РФ Владимир Путин.
Президент в воскресенье в Кремле провел встречу с авторами и редакторами государственной линейки учебников истории для 5-11 классов и учреждений среднего профессионального образования.
Один из участников беседы, помощник президента РФ Владимир Мединский рассказал, что авторы, существенно перерабатывая содержание, в новой линейке учебников избавились от большого количества ложных посылок. Например, упомянул Мединский, раньше всегда учили, что 1954 год - это не только запуск процесса Крыма, но и "всенародное отмечание 300-летия воссоединения Украины с Россией". Он отметил, что эта лживая фраза про "воссоединение Украины с Россией" всегда вызывает улыбку у историков.
"Что касается 1954 года, мы понимаем, с чем это связано было тогда. Это продолжение было политики компартии, большевиков по поводу так называемой коренизации. А началась она с того, что после того как эти же, по сути, политические силы способствовали развалу империи, потом предпринимали попытки восстановить российскую государственность и искали новые формы, пытаясь привлечь какими-то красивыми лозунгами национальные элиты. И вот отсюда и пошла ленинская идея коренизации и создания так называемых независимых государств, которых, естественно, никогда и не было", - отреагировал Путин, отметив, что это отдельная тема как раз для специалистов-историков.
Мединский разъяснил появление в советское время фразы о воссоединении Украины с Россией и в целом действия тогдашнего партийного руководства на украинском направлении.
"Почему это было? Потому что только что (Лаврентия) Берию с (Георгием) Маленковым отстранили от власти. (Никита) Хрущев боролся за власть в партии. Ему нужны были голоса членов ЦК самой большой компартии Украины. Поэтому 1954 год, отсюда и Крым и вся вот эта история", - сказал Мединский.
Он пояснил, что в 1654 году речь шла не о воссоединении Украины с Россией, а о вхождении в состав Московского царства на правах определенной автономии земель Войска Запорожского. Подписывал этот договор гетман Войска Запорожского Богдан Хмельницкий, напомнил помощник президента.
"То есть вхождение под протекторат в состав Московского царства. Какое воссоединение? Не было никакой Украины. Не было государственности. О чем можно говорить?" - добавил Мединский.
Он уточнил, что новый учебник избавлен от такой вынужденной идеологизации, "которая порождала у детей ложные представления о том, что было на самом деле".
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