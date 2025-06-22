https://ria.ru/20250622/putin-2024651646.html

Учебники истории часто издавались за счет иностранных грантов, заявил Путин

Учебники истории часто издавались за счет иностранных грантов, заявил Путин - РИА Новости, 22.06.2025

Учебники истории часто издавались за счет иностранных грантов, заявил Путин

Прежние учебники истории часто издавались за счет иностранных грантов, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T15:27:00+03:00

2025-06-22T15:27:00+03:00

2025-06-22T15:35:00+03:00

владимир путин

общество

россия

создание в россии нового учебника по истории

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Прежние учебники истории часто издавались за счет иностранных грантов, заявил президент России Владимир Путин."Чего мы только в этих учебниках, учебных пособиях не видели: и откровенную русофобию, и искажение исторических фактов. Ничего удивительного здесь нет, поскольку часто эти учебники, учебные пособия готовились и издавались на иностранные гранты", - сказал глава государства на встрече с авторами учебников истории.

https://ria.ru/20250622/putin-2024652307.html

россия

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Станислав Ванд

Станислав Ванд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

владимир путин, общество, россия, создание в россии нового учебника по истории