https://ria.ru/20250622/putin-2024651646.html
Учебники истории часто издавались за счет иностранных грантов, заявил Путин
Учебники истории часто издавались за счет иностранных грантов, заявил Путин - РИА Новости, 22.06.2025
Учебники истории часто издавались за счет иностранных грантов, заявил Путин
Прежние учебники истории часто издавались за счет иностранных грантов, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T15:27:00+03:00
2025-06-22T15:27:00+03:00
2025-06-22T15:35:00+03:00
владимир путин
общество
россия
создание в россии нового учебника по истории
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Прежние учебники истории часто издавались за счет иностранных грантов, заявил президент России Владимир Путин."Чего мы только в этих учебниках, учебных пособиях не видели: и откровенную русофобию, и искажение исторических фактов. Ничего удивительного здесь нет, поскольку часто эти учебники, учебные пособия готовились и издавались на иностранные гранты", - сказал глава государства на встрече с авторами учебников истории.
https://ria.ru/20250622/putin-2024652307.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, общество, россия, создание в россии нового учебника по истории
Владимир Путин, Общество, Россия, Создание в России нового учебника по истории
Учебники истории часто издавались за счет иностранных грантов, заявил Путин
Путин: прежние учебники истории часто издавались за счет зарубежных грантов