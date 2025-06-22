https://ria.ru/20250622/putin-2024632551.html
Путин назвал Казань хорошим примером взаимодействия разных культур
Путин назвал Казань хорошим примером взаимодействия разных культур - РИА Новости, 22.06.2025
Путин назвал Казань хорошим примером взаимодействия разных культур
Казань является примером того, как хорошо взаимодействуют представители различных культур и религий, сообщил президент России Владимир Путин на полях ПМЭФ. РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T13:38:00+03:00
2025-06-22T13:38:00+03:00
2025-06-22T13:39:00+03:00
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Казань является примером того, как хорошо взаимодействуют представители различных культур и религий, сообщил президент России Владимир Путин на полях ПМЭФ. Как следует из фрагментов программы "Москва.Кремль.Путин", которые опубликовал журналист "Россия 1" Павел Зарубин, на встрече с Путиным модератор пленарной сессии ПМЭФ Надим Котейш поделился, что побывал в Казани во время саммита БРИКС. "Город в хорошем состоянии. Мы гордимся тем, что произошло в Казани за последние годы", - сообщил Путин в свою очередь. Также глава государства отметил культурную особенность Казани и Татарстана. "Вообще, Татарстан и Казань - это очень хорошие примеры взаимодействия и хорошего развития между представителями различных культур и религий. Если вы обратили внимание, там и православные церкви, и мечети рядом друг с другом. Люди ходят друг к другу в гости, отмечают праздники друг друга как общие праздники", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250620/pmef-2024319845.html
https://ria.ru/20250620/zaharova-2024408041.html
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владимир путин, павел зарубин, россия, казань, брикс
ПМЭФ-2025, Владимир Путин, Павел Зарубин, Россия, Казань, БРИКС
Путин назвал Казань хорошим примером взаимодействия разных культур
Путин: в Казани хороший пример взаимодействия представителей различных культур