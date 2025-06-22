https://ria.ru/20250622/putin-2024559837.html

"Стоит прислушаться": слова Путина об Украине вызвали восхищение в Британии

"Стоит прислушаться": слова Путина об Украине вызвали восхищение в Британии - РИА Новости, 22.06.2025

"Стоит прислушаться": слова Путина об Украине вызвали восхищение в Британии

Западу стоит прислушаться к словам президента России Владимира Путина на ПМЭФ об Украине , заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис в эфире РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T03:32:00+03:00

2025-06-22T03:32:00+03:00

2025-06-22T03:34:00+03:00

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Западу стоит прислушаться к словам президента России Владимира Путина на ПМЭФ об Украине , заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала."Во время выступления (На пленарной сессии ПМЭФ) Путин много говорил об Украине. Конечно, некоторые фразы прозвучали довольно жестко, но к ним стоит прислушаться", — сказал он.При этом, продолжил эксперт, заявления российского лидера о ситуации вокруг Украины были справедливыми и далеко не такими ужасными, как их растиражировали западные журналисты.Слова Путина согласуются с ранее представленным Украине меморандумом и были четко взвешены и продуманы, добавил аналитик.Выступая на пленарном заседании ПМЭФ в минувшую пятницу, президент России Владимир Путин рассказал, что Москва пыталась "склеить ситуацию" и решить вопрос с Украиной мирным путем, однако Киев постоянно отказывался от предложений остановиться.Также российский президент заявил, что Россия не добивается капитуляции Украины, но настаивает на признании реалий, которые сложились на земле. Кроме того, он ответил, что ВСУ не хватает военных на принципиальных участках фронта, а российская армия наступает по всей линии соприкосновения каждый день.Главные заявления Путина на ПМЭФ >>

https://ria.ru/20250621/zelenskiy-2024470311.html

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