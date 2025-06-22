Рейтинг@Mail.ru
"Стоит прислушаться": слова Путина об Украине вызвали восхищение в Британии - РИА Новости, 22.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:32 22.06.2025 (обновлено: 03:34 22.06.2025)
https://ria.ru/20250622/putin-2024559837.html
"Стоит прислушаться": слова Путина об Украине вызвали восхищение в Британии
"Стоит прислушаться": слова Путина об Украине вызвали восхищение в Британии - РИА Новости, 22.06.2025
"Стоит прислушаться": слова Путина об Украине вызвали восхищение в Британии
Западу стоит прислушаться к словам президента России Владимира Путина на ПМЭФ об Украине , заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис в эфире РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T03:32:00+03:00
2025-06-22T03:34:00+03:00
украина
россия
москва
александр меркурис
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024273061_0:0:2931:1649_1920x0_80_0_0_1b0ea66dd3fca706f88bf7cde5a3d74a.jpg
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Западу стоит прислушаться к словам президента России Владимира Путина на ПМЭФ об Украине , заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала."Во время выступления (На пленарной сессии ПМЭФ) Путин много говорил об Украине. Конечно, некоторые фразы прозвучали довольно жестко, но к ним стоит прислушаться", — сказал он.При этом, продолжил эксперт, заявления российского лидера о ситуации вокруг Украины были справедливыми и далеко не такими ужасными, как их растиражировали западные журналисты.Слова Путина согласуются с ранее представленным Украине меморандумом и были четко взвешены и продуманы, добавил аналитик.Выступая на пленарном заседании ПМЭФ в минувшую пятницу, президент России Владимир Путин рассказал, что Москва пыталась "склеить ситуацию" и решить вопрос с Украиной мирным путем, однако Киев постоянно отказывался от предложений остановиться.Также российский президент заявил, что Россия не добивается капитуляции Украины, но настаивает на признании реалий, которые сложились на земле. Кроме того, он ответил, что ВСУ не хватает военных на принципиальных участках фронта, а российская армия наступает по всей линии соприкосновения каждый день.Главные заявления Путина на ПМЭФ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250621/zelenskiy-2024470311.html
https://ria.ru/20250621/tramp-2024537304.html
https://ria.ru/20250620/putin-2024410144.html
украина
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024273061_59:0:2788:2047_1920x0_80_0_0_f44e0481081eacd6eda892b498b49813.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, москва, александр меркурис, вооруженные силы украины
Украина, Россия, Москва, Александр Меркурис, Вооруженные силы Украины
"Стоит прислушаться": слова Путина об Украине вызвали восхищение в Британии

Меркурис призвал Запад прислушаться к словам Путина об Украине

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Западу стоит прислушаться к словам президента России Владимира Путина на ПМЭФ об Украине , заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.
"Во время выступления (На пленарной сессии ПМЭФ) Путин много говорил об Украине. Конечно, некоторые фразы прозвучали довольно жестко, но к ним стоит прислушаться", — сказал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
Зеленский срочно собрал военных после заявления Путина
21 июня, 11:22
При этом, продолжил эксперт, заявления российского лидера о ситуации вокруг Украины были справедливыми и далеко не такими ужасными, как их растиражировали западные журналисты.
Слова Путина согласуются с ранее представленным Украине меморандумом и были четко взвешены и продуманы, добавил аналитик.
Президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
На Западе выдвинули требование Трампу из-за Украины
21 июня, 20:15
Выступая на пленарном заседании ПМЭФ в минувшую пятницу, президент России Владимир Путин рассказал, что Москва пыталась "склеить ситуацию" и решить вопрос с Украиной мирным путем, однако Киев постоянно отказывался от предложений остановиться.
Также российский президент заявил, что Россия не добивается капитуляции Украины, но настаивает на признании реалий, которые сложились на земле. Кроме того, он ответил, что ВСУ не хватает военных на принципиальных участках фронта, а российская армия наступает по всей линии соприкосновения каждый день.
Главные заявления Путина на ПМЭФ >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
"Где ступает нога русского солдата": Путин ответил на главный вопрос об СВО
20 июня, 21:06
 
УкраинаРоссияМоскваАлександр МеркурисВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала