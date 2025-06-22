https://ria.ru/20250622/putin-2024550170.html

Путин возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Путин возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата - РИА Новости, 22.06.2025

Путин возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Президент России Владимир Путин 22 июня, в День памяти и скорби, по сложившейся многолетней традиции примет участие в церемонии возложения венка к Могиле... РИА Новости, 22.06.2025

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2025-06-22T00:06:00+03:00

2025-06-22T00:06:00+03:00

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германия

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 22 июня, в День памяти и скорби, по сложившейся многолетней традиции примет участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата. День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны, нападения фашистской Германии на Советский Союз. По традиции глава государства также возложит цветы к памятным знакам городов-героев и памятному знаку в честь городов, удостоенных почетного звания "Город воинской славы". Традиционно в церемонии возложения цветов принимают участие ветераны войны, она проходит в Александровском саду, у стен Кремля. Путин не раз говорил о важности сохранения исторической памяти, в том числе и для того, чтобы страна могла вовремя реагировать на возникающие для неё угрозы. Президент заверял, что для сохранения исторической памяти государство приложит все необходимые усилия. В этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.

https://ria.ru/20250201/oon-1996829892.html

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Дарья Буймова

россия, германия, владимир путин, общество