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Путин возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата - РИА Новости, 22.06.2025
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00:06 22.06.2025
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Путин возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Путин возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата - РИА Новости, 22.06.2025
Путин возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Президент России Владимир Путин 22 июня, в День памяти и скорби, по сложившейся многолетней традиции примет участие в церемонии возложения венка к Могиле... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T00:06:00+03:00
2025-06-22T00:06:00+03:00
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 22 июня, в День памяти и скорби, по сложившейся многолетней традиции примет участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата. День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны, нападения фашистской Германии на Советский Союз. По традиции глава государства также возложит цветы к памятным знакам городов-героев и памятному знаку в честь городов, удостоенных почетного звания "Город воинской славы". Традиционно в церемонии возложения цветов принимают участие ветераны войны, она проходит в Александровском саду, у стен Кремля. Путин не раз говорил о важности сохранения исторической памяти, в том числе и для того, чтобы страна могла вовремя реагировать на возникающие для неё угрозы. Президент заверял, что для сохранения исторической памяти государство приложит все необходимые усилия. В этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.
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россия, германия, владимир путин, общество
Россия, Германия, Владимир Путин, Общество
Путин возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Путин в День памяти и скорби возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата

© РИА Новости / Денис Гришкин | Перейти в медиабанкМогила Неизвестного солдата в Александровском саду
Могила Неизвестного солдата в Александровском саду - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© РИА Новости / Денис Гришкин
Перейти в медиабанк
Могила Неизвестного солдата в Александровском саду. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 22 июня, в День памяти и скорби, по сложившейся многолетней традиции примет участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата.
День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны, нападения фашистской Германии на Советский Союз.
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По традиции глава государства также возложит цветы к памятным знакам городов-героев и памятному знаку в честь городов, удостоенных почетного звания "Город воинской славы".
Традиционно в церемонии возложения цветов принимают участие ветераны войны, она проходит в Александровском саду, у стен Кремля.
Путин не раз говорил о важности сохранения исторической памяти, в том числе и для того, чтобы страна могла вовремя реагировать на возникающие для неё угрозы. Президент заверял, что для сохранения исторической памяти государство приложит все необходимые усилия.
В этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.
22 июня. День памяти и скорби - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
День памяти и скорби
22 июня 2024, 17:18
 
РоссияГерманияВладимир ПутинОбщество
 
 
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