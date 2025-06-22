https://ria.ru/20250622/putin--2024639320.html

Путин примет участие в саммите ЕАЭС в Белоруссии на предстоящей неделе

Путин примет участие в саммите ЕАЭС в Белоруссии на предстоящей неделе - РИА Новости, 22.06.2025

Путин примет участие в саммите ЕАЭС в Белоруссии на предстоящей неделе

Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе отправится в Белоруссию, где примет участие в саммите ЕАЭС, и проведет совещание о ходе создания... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T14:29:00+03:00

2025-06-22T14:29:00+03:00

2025-06-22T14:37:00+03:00

евразийский экономический союз

белоруссия

в мире

владимир путин

ассими гойта

павел зарубин

мали

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_0:28:3191:1823_1920x0_80_0_0_9b7e20df3b72486a61b77c1bdc086712.jpg

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе отправится в Белоруссию, где примет участие в саммите ЕАЭС, и проведет совещание о ходе создания культурно-образовательных кластеров, сообщается на телеканале "Россия 1".Также глава государства встретится с выпускниками военных вузов и примет президента переходного периода Мали Ассими Гойту.Видеокадры о графике президента опубликовал журналист Павел Зарубин.

https://ria.ru/20250313/putin-2004829148.html

белоруссия

мали

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

евразийский экономический союз, белоруссия, в мире, владимир путин, ассими гойта, павел зарубин, мали, россия