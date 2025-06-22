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Путин примет участие в саммите ЕАЭС в Белоруссии на предстоящей неделе - РИА Новости, 22.06.2025
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14:29 22.06.2025 (обновлено: 14:37 22.06.2025)
https://ria.ru/20250622/putin--2024639320.html
Путин примет участие в саммите ЕАЭС в Белоруссии на предстоящей неделе
Путин примет участие в саммите ЕАЭС в Белоруссии на предстоящей неделе - РИА Новости, 22.06.2025
Путин примет участие в саммите ЕАЭС в Белоруссии на предстоящей неделе
Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе отправится в Белоруссию, где примет участие в саммите ЕАЭС, и проведет совещание о ходе создания... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T14:29:00+03:00
2025-06-22T14:37:00+03:00
евразийский экономический союз
белоруссия
в мире
владимир путин
ассими гойта
павел зарубин
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе отправится в Белоруссию, где примет участие в саммите ЕАЭС, и проведет совещание о ходе создания культурно-образовательных кластеров, сообщается на телеканале "Россия 1".Также глава государства встретится с выпускниками военных вузов и примет президента переходного периода Мали Ассими Гойту.Видеокадры о графике президента опубликовал журналист Павел Зарубин.
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евразийский экономический союз, белоруссия, в мире, владимир путин, ассими гойта, павел зарубин, мали, россия
Евразийский экономический союз, Белоруссия, В мире, Владимир Путин, Ассими Гойта, Павел Зарубин, Мали, Россия
Путин примет участие в саммите ЕАЭС в Белоруссии на предстоящей неделе

Владимир Путин примет участие в саммите ЕАЭС в Белоруссии на предстоящей неделе

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе отправится в Белоруссию, где примет участие в саммите ЕАЭС, и проведет совещание о ходе создания культурно-образовательных кластеров, сообщается на телеканале "Россия 1".
Также глава государства встретится с выпускниками военных вузов и примет президента переходного периода Мали Ассими Гойту.
Видеокадры о графике президента опубликовал журналист Павел Зарубин.
Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
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Евразийский экономический союзБелоруссияВ миреВладимир ПутинАссими ГойтаПавел ЗарубинМалиРоссия
 
 
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