https://ria.ru/20250622/putin--2024639320.html
Путин примет участие в саммите ЕАЭС в Белоруссии на предстоящей неделе
Путин примет участие в саммите ЕАЭС в Белоруссии на предстоящей неделе - РИА Новости, 22.06.2025
Путин примет участие в саммите ЕАЭС в Белоруссии на предстоящей неделе
Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе отправится в Белоруссию, где примет участие в саммите ЕАЭС, и проведет совещание о ходе создания... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T14:29:00+03:00
2025-06-22T14:29:00+03:00
2025-06-22T14:37:00+03:00
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе отправится в Белоруссию, где примет участие в саммите ЕАЭС, и проведет совещание о ходе создания культурно-образовательных кластеров, сообщается на телеканале "Россия 1".Также глава государства встретится с выпускниками военных вузов и примет президента переходного периода Мали Ассими Гойту.Видеокадры о графике президента опубликовал журналист Павел Зарубин.
https://ria.ru/20250313/putin-2004829148.html
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евразийский экономический союз, белоруссия, в мире, владимир путин, ассими гойта, павел зарубин, мали, россия
Евразийский экономический союз, Белоруссия, В мире, Владимир Путин, Ассими Гойта, Павел Зарубин, Мали, Россия
Путин примет участие в саммите ЕАЭС в Белоруссии на предстоящей неделе
Владимир Путин примет участие в саммите ЕАЭС в Белоруссии на предстоящей неделе