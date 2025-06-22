https://ria.ru/20250622/pushilin-2024696563.html
Пушилин рассказал о боях на Константиновском направлении
Пушилин рассказал о боях на Константиновском направлении - РИА Новости, 22.06.2025
Пушилин рассказал о боях на Константиновском направлении
Основные бои на константиновском направлении развернулись в районе Яблоновки, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T21:09:00+03:00
2025-06-22T21:09:00+03:00
2025-06-22T21:09:00+03:00
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донецкая народная республика
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Основные бои на константиновском направлении развернулись в районе Яблоновки, заявил глава ДНР Денис Пушилин. "Константиновское направление - очень важное направление. Там сейчас основные бои развернулись в районе населенного пункта Яблоновка, и, что уж говорить, Константиновка - важный логистический хаб снабжения войск противника", - сказал Пушилин на видео в своем Telegram-канале. Он добавил, что на красноармейском направлении ВСУ регулярно пытаются контратаковать, а горячие точки сохраняются в населенных пунктах Коптево, Новотроицкое, Котлино, Удачное и Новосергеевка. По его словам, на краснолиманском направление ВС РФ также планомерно продвигаются вперед.
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донецкая народная республика, константиновка, денис пушилин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Константиновка, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Пушилин рассказал о боях на Константиновском направлении
Пушилин: бои на Константиновском направлении развернулись в районе Яблоновки