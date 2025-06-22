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Пушилин рассказал о боях на Константиновском направлении - РИА Новости, 22.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:09 22.06.2025
https://ria.ru/20250622/pushilin-2024696563.html
Пушилин рассказал о боях на Константиновском направлении
Пушилин рассказал о боях на Константиновском направлении - РИА Новости, 22.06.2025
Пушилин рассказал о боях на Константиновском направлении
Основные бои на константиновском направлении развернулись в районе Яблоновки, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T21:09:00+03:00
2025-06-22T21:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
константиновка
денис пушилин
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Основные бои на константиновском направлении развернулись в районе Яблоновки, заявил глава ДНР Денис Пушилин. "Константиновское направление - очень важное направление. Там сейчас основные бои развернулись в районе населенного пункта Яблоновка, и, что уж говорить, Константиновка - важный логистический хаб снабжения войск противника", - сказал Пушилин на видео в своем Telegram-канале. Он добавил, что на красноармейском направлении ВСУ регулярно пытаются контратаковать, а горячие точки сохраняются в населенных пунктах Коптево, Новотроицкое, Котлино, Удачное и Новосергеевка. По его словам, на краснолиманском направление ВС РФ также планомерно продвигаются вперед.
https://ria.ru/20250622/pushilin-2024686731.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, константиновка, денис пушилин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Константиновка, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Пушилин рассказал о боях на Константиновском направлении

Пушилин: бои на Константиновском направлении развернулись в районе Яблоновки

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкДенис Пушилин
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Денис Пушилин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Основные бои на константиновском направлении развернулись в районе Яблоновки, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"Константиновское направление - очень важное направление. Там сейчас основные бои развернулись в районе населенного пункта Яблоновка, и, что уж говорить, Константиновка - важный логистический хаб снабжения войск противника", - сказал Пушилин на видео в своем Telegram-канале.
Он добавил, что на красноармейском направлении ВСУ регулярно пытаются контратаковать, а горячие точки сохраняются в населенных пунктах Коптево, Новотроицкое, Котлино, Удачное и Новосергеевка. По его словам, на краснолиманском направление ВС РФ также планомерно продвигаются вперед.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаКонстантиновкаДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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