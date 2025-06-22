https://ria.ru/20250622/pushilin-2024696563.html

Пушилин рассказал о боях на Константиновском направлении

Пушилин рассказал о боях на Константиновском направлении - РИА Новости, 22.06.2025

Пушилин рассказал о боях на Константиновском направлении

Основные бои на константиновском направлении развернулись в районе Яблоновки, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T21:09:00+03:00

2025-06-22T21:09:00+03:00

2025-06-22T21:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

константиновка

денис пушилин

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Основные бои на константиновском направлении развернулись в районе Яблоновки, заявил глава ДНР Денис Пушилин. "Константиновское направление - очень важное направление. Там сейчас основные бои развернулись в районе населенного пункта Яблоновка, и, что уж говорить, Константиновка - важный логистический хаб снабжения войск противника", - сказал Пушилин на видео в своем Telegram-канале. Он добавил, что на красноармейском направлении ВСУ регулярно пытаются контратаковать, а горячие точки сохраняются в населенных пунктах Коптево, Новотроицкое, Котлино, Удачное и Новосергеевка. По его словам, на краснолиманском направление ВС РФ также планомерно продвигаются вперед.

https://ria.ru/20250622/pushilin-2024686731.html

донецкая народная республика

константиновка

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донецкая народная республика, константиновка, денис пушилин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф