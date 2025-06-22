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"Ситуация критическая". Украина "взяла в котел" 200 тысяч россиян - РИА Новости, 22.06.2025
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08:00 22.06.2025 (обновлено: 15:03 22.06.2025)
https://ria.ru/20250622/pridnestrove-2023907914.html
"Ситуация критическая". Украина "взяла в котел" 200 тысяч россиян
"Ситуация критическая". Украина "взяла в котел" 200 тысяч россиян - РИА Новости, 22.06.2025
"Ситуация критическая". Украина "взяла в котел" 200 тысяч россиян
За первые пять месяцев этого года промышленное производство сократилось почти на половину, а внешнеторговый оборот упал на треть, сообщили власти Приднестровья. РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T08:00:00+03:00
2025-06-22T15:03:00+03:00
россия
тирасполь
молдавия
майя санду
вадим красносельский
газпром
турецкий поток
приднестровская молдавская республика
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости, Михаил Катков. За первые пять месяцев этого года промышленное производство сократилось почти на половину, а внешнеторговый оборот упал на треть, сообщили власти Приднестровья. Тирасполь вновь надеется на помощь Москвы, так как около 200 тысяч человек в самопровозглашенной республике имеют российские паспорта. Что происходит в регионе — в материале РИА Новости.Все плохоПо словам президента Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадима Красносельского, положение очень тяжелое. Есть риск прекращения своевременных выплат пенсионерам и бюджетникам. Резервы исчерпаны.Министры экономики и финансов Сергей Оболоник и Алена Рускевич говорят о "глубоком экономическом спаде". С января промышленное производство потеряло 43%. Больше всего пострадали металлургия (минус 66%), химическая промышленность (68) и энергетика (51,5). Внешняя торговля сократилась на 31,5%. Экспорт электроэнергии полностью остановлен. Кроме того, с июня на автозаправках нет газа.Бюджет лишился доходов, а расходы растут. Красносельский призвал "консолидировать усилия для выработки мер реагирования". По его мнению, классических решений, которые ранее позволяли удерживаться на плаву, недостаточно.В Минэкономики ПМР предупредили: к концу года номинальный ВВП не досчитается 12%. И даже если Молдавия отменит все санкции, восстановит подачу газа, разрешит Тирасполю самостоятельные внешние расчеты, промпроизводство восстановится только на 15%.В республике надеются на Россию. По данным агентства IPN, потребуется помощь на сотни миллионов долларов.Корень бедПричина кризиса — прекращение транзита российского газа через Украину после завершения пятилетнего контракта "Газпрома" с Киевом. Технически поставки можно было осуществить через "Турецкий поток" и "Трансбалканский коридор", но Кишинев отказался погашать задолженность в 709 миллионов долларов.Результат — веерные отключения электричества по восемь часов в сутки, в январе — нет отопления, горячей воды. Не на чем приготовить еду. Власти объявили чрезвычайное положение.Евросоюз предложил Приднестровью 60 миллионов евро на решение энергетических проблем, потребовав взамен "лучше защищать права и свободы", а также повысить тарифы на электроэнергию. В ПМР предпочли воспользоваться российской помощью.Москва выделила кредит, который потратили на закупку газа из ОАЭ через венгерскую компанию Gas and Energy Marketing AG. Кишинев транзиту не мешал. Тем не менее чрезвычайное положение продлили до 8 июня, а 11 числа его возобновили."Да, при содействии Российской Федерации мы получаем газ. Молдавия на данный момент никоим образом поставкам не препятствует. Но договоренности краткосрочные. Техническое оформление каждый раз требует времени и значительных усилий большого количества участников. &lt;...&gt; Приходится экономить ресурсы, чтобы снова не впасть в глубокий энергетический кризис. Мы прилагаем максимум усилий для недопущения его повторения", — объяснил Красносельский.Будет хуже?Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов указывает на враждебное окружение ПМР."Вряд ли стоит ждать быстрых перемен к лучшему. К сожалению, нельзя перенести ПМР за Урал, придется соседствовать с Молдавией и Украиной, где не скрывают недружественных намерений. Дипломатический трек заморожен, кроме того, Кишинев вообще не стремится к интеграции Тирасполя. Вместо этого там пользуются темой российских миротворцев для привлечения к себе внимания западного сообщества", — отмечает он в беседе с РИА Новости.Последнее, что нужно Майе Санду — это получить 200 тысяч избирателей с российским гражданством накануне и без того сложных парламентских выборов, добавляет Денисов. В то же время экономические трудности, с которыми столкнулись в непризнанной республике, служат иллюстрацией якобы губительного влияния Москвы."Для Санду было бы идеально, если бы все приднестровцы мигрировали в Россию, а она забрала бы территорию", — заключает эксперт.Политолог Александр Дудчак тоже считает, что главная проблема ПМР — враждебные соседи. "Тирасполь находится в кольце врагов. И кредиты Москвы республику не спасут. Конечно, если бы в рамках СВО российская армия появилась в Одесской области, это бы все изменило. Пока же Кишинев и Киев просто получают удовольствие от издевательства над людьми", — говорит он.Тирасполь хотят задушить экономически, соглашается молдавский политический аналитик Игорь Тулянцев."Люди уезжают в поисках более высоких зарплат и безопасности. При этом у Кишинева двойственная позиция. С одной стороны, бьют по Тирасполю, с другой — пытаются договориться с местными элитами. В целом молдавские власти остаются бенефициарами многих криминальных сфер, связанных с Приднестровьем", — объясняет он.В целом все опрошенные РИА Новости эксперты уверены, что ситуация продолжит ухудшаться, и это на руку прежде всего Санду. Однако добивать Тирасполь она не станет — ей Приднестровье нужно как козырь для дальнейших переговоров с Западом в качестве "российской угрозы".
https://ria.ru/20250510/rumyniya-2015524909.html
https://ria.ru/20250409/rumyniya-2010039260.html
россия
тирасполь
молдавия
приднестровская молдавская республика
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россия, тирасполь, молдавия, майя санду, вадим красносельский, газпром, турецкий поток, приднестровская молдавская республика
Россия, Тирасполь, Молдавия, Майя Санду, Вадим Красносельский, Газпром, Турецкий поток, Приднестровская Молдавская Республика
"Ситуация критическая". Украина "взяла в котел" 200 тысяч россиян

Политолог Денисов: Кишинев продолжит давить на Приднестровье

CC BY 4.0 / Новости Приднестровья / Участники акции "Бессмертный полк" в Тирасполе
Участники акции Бессмертный полк в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
CC BY 4.0 / Новости Приднестровья /
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости, Михаил Катков. За первые пять месяцев этого года промышленное производство сократилось почти на половину, а внешнеторговый оборот упал на треть, сообщили власти Приднестровья. Тирасполь вновь надеется на помощь Москвы, так как около 200 тысяч человек в самопровозглашенной республике имеют российские паспорта. Что происходит в регионе — в материале РИА Новости.

Все плохо

По словам президента Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадима Красносельского, положение очень тяжелое. Есть риск прекращения своевременных выплат пенсионерам и бюджетникам. Резервы исчерпаны.
© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкПрезидент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Артем Кулекин
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Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский
Министры экономики и финансов Сергей Оболоник и Алена Рускевич говорят о "глубоком экономическом спаде". С января промышленное производство потеряло 43%. Больше всего пострадали металлургия (минус 66%), химическая промышленность (68) и энергетика (51,5). Внешняя торговля сократилась на 31,5%. Экспорт электроэнергии полностью остановлен. Кроме того, с июня на автозаправках нет газа.
Бюджет лишился доходов, а расходы растут. Красносельский призвал "консолидировать усилия для выработки мер реагирования". По его мнению, классических решений, которые ранее позволяли удерживаться на плаву, недостаточно.
© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкЗдание Верховного совета и правительства Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе
Здание Верховного совета и правительства Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Артем Кулекин
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Здание Верховного совета и правительства Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе
В Минэкономики ПМР предупредили: к концу года номинальный ВВП не досчитается 12%. И даже если Молдавия отменит все санкции, восстановит подачу газа, разрешит Тирасполю самостоятельные внешние расчеты, промпроизводство восстановится только на 15%.
В республике надеются на Россию. По данным агентства IPN, потребуется помощь на сотни миллионов долларов.

Корень бед

Причина кризиса — прекращение транзита российского газа через Украину после завершения пятилетнего контракта "Газпрома" с Киевом. Технически поставки можно было осуществить через "Турецкий поток" и "Трансбалканский коридор", но Кишинев отказался погашать задолженность в 709 миллионов долларов.
© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкСтела в Тирасполе
Стела в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Артем Кулекин
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Стела в Тирасполе
Результат — веерные отключения электричества по восемь часов в сутки, в январе — нет отопления, горячей воды. Не на чем приготовить еду. Власти объявили чрезвычайное положение.
Евросоюз предложил Приднестровью 60 миллионов евро на решение энергетических проблем, потребовав взамен "лучше защищать права и свободы", а также повысить тарифы на электроэнергию. В ПМР предпочли воспользоваться российской помощью.
Москва выделила кредит, который потратили на закупку газа из ОАЭ через венгерскую компанию Gas and Energy Marketing AG. Кишинев транзиту не мешал. Тем не менее чрезвычайное положение продлили до 8 июня, а 11 числа его возобновили.
© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкКомпрессорная станция компании "Тираспольтрансгаз" в Приднестровье
Компрессорная станция компании Тираспольтрансгаз в Приднестровье - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Артем Кулекин
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Компрессорная станция компании "Тираспольтрансгаз" в Приднестровье
"Да, при содействии Российской Федерации мы получаем газ. Молдавия на данный момент никоим образом поставкам не препятствует. Но договоренности краткосрочные. Техническое оформление каждый раз требует времени и значительных усилий большого количества участников. <...> Приходится экономить ресурсы, чтобы снова не впасть в глубокий энергетический кризис. Мы прилагаем максимум усилий для недопущения его повторения", — объяснил Красносельский.

Будет хуже?

Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов указывает на враждебное окружение ПМР.
"Вряд ли стоит ждать быстрых перемен к лучшему. К сожалению, нельзя перенести ПМР за Урал, придется соседствовать с Молдавией и Украиной, где не скрывают недружественных намерений. Дипломатический трек заморожен, кроме того, Кишинев вообще не стремится к интеграции Тирасполя. Вместо этого там пользуются темой российских миротворцев для привлечения к себе внимания западного сообщества", — отмечает он в беседе с РИА Новости.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Молдавии Майя Санду
Последнее, что нужно Майе Санду — это получить 200 тысяч избирателей с российским гражданством накануне и без того сложных парламентских выборов, добавляет Денисов. В то же время экономические трудности, с которыми столкнулись в непризнанной республике, служат иллюстрацией якобы губительного влияния Москвы.
"Для Санду было бы идеально, если бы все приднестровцы мигрировали в Россию, а она забрала бы территорию", — заключает эксперт.
Политолог Александр Дудчак тоже считает, что главная проблема ПМР — враждебные соседи. "Тирасполь находится в кольце врагов. И кредиты Москвы республику не спасут. Конечно, если бы в рамках СВО российская армия появилась в Одесской области, это бы все изменило. Пока же Кишинев и Киев просто получают удовольствие от издевательства над людьми", — говорит он.
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Тирасполь хотят задушить экономически, соглашается молдавский политический аналитик Игорь Тулянцев.
"Люди уезжают в поисках более высоких зарплат и безопасности. При этом у Кишинева двойственная позиция. С одной стороны, бьют по Тирасполю, с другой — пытаются договориться с местными элитами. В целом молдавские власти остаются бенефициарами многих криминальных сфер, связанных с Приднестровьем", — объясняет он.
В целом все опрошенные РИА Новости эксперты уверены, что ситуация продолжит ухудшаться, и это на руку прежде всего Санду. Однако добивать Тирасполь она не станет — ей Приднестровье нужно как козырь для дальнейших переговоров с Западом в качестве "российской угрозы".
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