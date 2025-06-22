https://ria.ru/20250622/peterburg-2024557682.html

В Петербургском форуме объединенных культур примут участие около ста стран

В Петербургском форуме объединенных культур примут участие около ста стран - РИА Новости, 22.06.2025

В Петербургском форуме объединенных культур примут участие около ста стран

Петербургский форум объединенных культур, который пройдет в Северной столице с 10 по 13 сентября, могут посетить представители порядка 100 стран, считает... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T02:50:00+03:00

2025-06-22T02:50:00+03:00

2025-06-22T02:50:00+03:00

пмэф-2025

россия

михаил швыдкой

культура

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/15/2024462987_0:0:990:558_1920x0_80_0_0_e267d836991c4c4aae3855afa02e4304.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн - РИА Новости. Петербургский форум объединенных культур, который пройдет в Северной столице с 10 по 13 сентября, могут посетить представители порядка 100 стран, считает специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. "Думаю, что будет около сотни стран, если не больше", - сказал он в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ, отвечая на вопрос о количестве участников форума объединенных культур в 2025 году. Швыдкой отметил, что это будут прежде всего дружественные страны и их будет много, ведь интерес к культурным форумам возрастает. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250621/pmef-2024424148.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, михаил швыдкой, культура