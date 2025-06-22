https://ria.ru/20250622/pentagon-2024646510.html

США уничтожили ядерную программу Ирана, заявил глава Пентагона

США уничтожили ядерную программу Ирана, заявил глава Пентагона - РИА Новости, 22.06.2025

США уничтожили ядерную программу Ирана, заявил глава Пентагона

Глава Пентагона заявил, что США "уничтожили ядерную программу Ирана", РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T15:07:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Глава Пентагона заявил, что США "уничтожили ядерную программу Ирана", Он также утверждает, что удары не были направлены против иранских войск или граждан.Атака США на Иран

https://ria.ru/20250622/izrail-2024607029.html

https://ria.ru/20250622/megabomba-2024577826.html

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2025

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Пресс-конференция Пентагона по поводу ударов США по Ирану Пресс-конференция Пентагона по поводу ударов США по Ирану 2025-06-22T15:07 true PT29M47S

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в мире, сша, министерство обороны сша, война израиля и ирана: последние новости о конфликте