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США уничтожили ядерную программу Ирана, заявил глава Пентагона - РИА Новости, 22.06.2025
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15:07 22.06.2025 (обновлено: 15:23 22.06.2025)
https://ria.ru/20250622/pentagon-2024646510.html
США уничтожили ядерную программу Ирана, заявил глава Пентагона
США уничтожили ядерную программу Ирана, заявил глава Пентагона - РИА Новости, 22.06.2025
США уничтожили ядерную программу Ирана, заявил глава Пентагона
Глава Пентагона заявил, что США "уничтожили ядерную программу Ирана", РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T15:07:00+03:00
2025-06-22T15:23:00+03:00
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Глава Пентагона заявил, что США "уничтожили ядерную программу Ирана", Он также утверждает, что удары не были направлены против иранских войск или граждан.Атака США на Иран
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Пресс-конференция Пентагона по поводу ударов США по Ирану
Пресс-конференция Пентагона по поводу ударов США по Ирану
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в мире, сша, министерство обороны сша, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, США, Министерство обороны США, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
США уничтожили ядерную программу Ирана, заявил глава Пентагона

Пентагон: США уничтожили ядерную программу Ирана

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Глава Пентагона заявил, что США "уничтожили ядерную программу Ирана",
Он также утверждает, что удары не были направлены против иранских войск или граждан.
© СоцсетиКадр видео, на котором, предположительно, снят удар США по ядерному объекту Фордо в Иране
Кадр видео, на котором предположительно снят удар США по ядерному объекту Фордо в Иране - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© Соцсети
Кадр видео, на котором, предположительно, снят удар США по ядерному объекту Фордо в Иране

Атака США на Иран

  • Глава Белого дома Дональд Трамп объявил, что американские ВВС ударили по ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане.
  • Это произошло спустя более чем неделю после обострения конфликта между Израилем и Ираном.

В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию против Ирана. Тель-Авив обвинил Тегеран в реализации тайной ядерной программы. При атаках погибли высокопоставленные иранские военные и ученые-ядерщики. Исламская Республика начала ответную операцию "Правдивое обещание — 3", атаковав военные цели противника. Стороны обмениваются ударами несколько раз в день.

  • Американский лидер уточнил, что целью атаки было ограничение ядерных возможностей Тегерана.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Израиль добился своего: Трампу нанесено тяжелейшее поражение
Вчера, 11:29

Иран отрицает военную составляющую атомного проекта. В МАГАТЭ также не видели конкретных доказательств, что страна ведет программу создания ядерного оружия.

  • Глава Белого дома утверждает, что ключевые объекты по обогащению урана были полностью уничтожены.
  • При этом ядерный объект в Фордо получил лишь частичные повреждения, передает Tasnim.
  • По мнению Трампа, теперь Иран должен заключить мир.
    МИД страны заявил, что Тегеран оставляет за собой право на защиту своих интересов в виде самообороны.
  • По данным NBC, Белый дом готовится к ответу ИРИ, ближайшие 48 часов вызывают "особую обеспокоенность".
  • США пожалеют об атаке, также Иран продолжит наносить удары по Израилю, отметили в КСИР.
  • В Организации по атомной энергии страны подчеркнули, что не намерены останавливать развитие ядерной отрасли.
  • Иран потребовал от Совбеза ООН провести экстренное заседание.
Бомбардировщик B-2 Spirit во время испытаний противобункерных бомб GBU-57. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Мегабомба GBU-57: чем США ударили по ядерным объектам Ирана
Вчера, 08:28
 
В миреСШАМинистерство обороны СШАВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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