США уничтожили ядерную программу Ирана, заявил глава Пентагона
Пентагон: США уничтожили ядерную программу Ирана
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Глава Пентагона заявил, что США "уничтожили ядерную программу Ирана",
Он также утверждает, что удары не были направлены против иранских войск или граждан.
© СоцсетиКадр видео, на котором, предположительно, снят удар США по ядерному объекту Фордо в Иране
© Соцсети
Кадр видео, на котором, предположительно, снят удар США по ядерному объекту Фордо в Иране
Атака США на Иран
- Глава Белого дома Дональд Трамп объявил, что американские ВВС ударили по ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане.
- Это произошло спустя более чем неделю после обострения конфликта между Израилем и Ираном.
В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию против Ирана. Тель-Авив обвинил Тегеран в реализации тайной ядерной программы. При атаках погибли высокопоставленные иранские военные и ученые-ядерщики. Исламская Республика начала ответную операцию "Правдивое обещание — 3", атаковав военные цели противника. Стороны обмениваются ударами несколько раз в день.
- Американский лидер уточнил, что целью атаки было ограничение ядерных возможностей Тегерана.
Иран отрицает военную составляющую атомного проекта. В МАГАТЭ также не видели конкретных доказательств, что страна ведет программу создания ядерного оружия.
- Глава Белого дома утверждает, что ключевые объекты по обогащению урана были полностью уничтожены.
- При этом ядерный объект в Фордо получил лишь частичные повреждения, передает Tasnim.
- По мнению Трампа, теперь Иран должен заключить мир.
МИД страны заявил, что Тегеран оставляет за собой право на защиту своих интересов в виде самообороны.
- По данным NBC, Белый дом готовится к ответу ИРИ, ближайшие 48 часов вызывают "особую обеспокоенность".
- США пожалеют об атаке, также Иран продолжит наносить удары по Израилю, отметили в КСИР.
- В Организации по атомной энергии страны подчеркнули, что не намерены останавливать развитие ядерной отрасли.
- Иран потребовал от Совбеза ООН провести экстренное заседание.