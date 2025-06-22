https://ria.ru/20250622/passazhir-2024698004.html
Пассажир умер при перелете из Саратова в Москву
Пассажир умер при перелете из Саратова в Москву - РИА Новости, 22.06.2025
Пассажир умер при перелете из Саратова в Москву
Пассажир рейса авиакомпании "Победы" Саратов – Москва потерял создание на борту, по прибытии врачи констатировали смерть, сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T21:34:00+03:00
2025-06-22T21:34:00+03:00
2025-06-22T21:34:00+03:00
саратов
москва
шереметьево (аэропорт)
россия
происшествия
победа (авиакомпания)
туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939315775_0:152:3069:1878_1920x0_80_0_0_6dead8af2609dbbd432a11c844f40fc6.jpg
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Пассажир рейса авиакомпании "Победы" Саратов – Москва потерял создание на борту, по прибытии врачи констатировали смерть, сообщили РИА Новости в компании. "На рейсе DP 6864 Саратов-Москва (Шереметьево) от 21 июня 2025 года, по предварительным данным, во время полета у одного из клиентов резко ухудшилось состояние здоровья, после чего он потерял сознание… Прибывшие на борт медицинские работники констатировали смерть", - сообщили в компании. Там добавили, что экипаж "при взаимодействии других клиентов" приложил все возможные усилия для спасения жизни пассажира.
https://ria.ru/20250617/telefon-2023356123.html
саратов
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939315775_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_770636083b1b95d7d2bee57ef02dc853.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
саратов, москва, шереметьево (аэропорт), россия, происшествия, победа (авиакомпания), туризм
Саратов, Москва, Шереметьево (аэропорт), Россия, Происшествия, Победа (авиакомпания), Туризм
Пассажир умер при перелете из Саратова в Москву
На рейсе "Победы" из Саратова в Москву умер пассажир