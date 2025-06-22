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Пассажир умер при перелете из Саратова в Москву

Пассажир умер при перелете из Саратова в Москву - РИА Новости, 22.06.2025

Пассажир умер при перелете из Саратова в Москву

Пассажир рейса авиакомпании "Победы" Саратов – Москва потерял создание на борту, по прибытии врачи констатировали смерть, сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T21:34:00+03:00

2025-06-22T21:34:00+03:00

2025-06-22T21:34:00+03:00

саратов

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Пассажир рейса авиакомпании "Победы" Саратов – Москва потерял создание на борту, по прибытии врачи констатировали смерть, сообщили РИА Новости в компании. "На рейсе DP 6864 Саратов-Москва (Шереметьево) от 21 июня 2025 года, по предварительным данным, во время полета у одного из клиентов резко ухудшилось состояние здоровья, после чего он потерял сознание… Прибывшие на борт медицинские работники констатировали смерть", - сообщили в компании. Там добавили, что экипаж "при взаимодействии других клиентов" приложил все возможные усилия для спасения жизни пассажира.

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саратов, москва, шереметьево (аэропорт), россия, происшествия, победа (авиакомпания), туризм