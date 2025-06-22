https://ria.ru/20250622/pamyat-2024570664.html

Посольство России в США почтило подвиг советских солдат

Посольство России в США почтило подвиг советских солдат - РИА Новости, 22.06.2025

Посольство России в США почтило подвиг советских солдат

Посольство РФ в США почтило подвиг советских солдат в ходе акции "Свеча памяти", которая проводится в годовщину нападения фашистской Германии на Советский Союз. РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T06:35:00+03:00

2025-06-22T06:35:00+03:00

2025-06-22T06:35:00+03:00

россия

сша

германия

общество

день памяти и скорби

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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Посольство РФ в США почтило подвиг советских солдат в ходе акции "Свеча памяти", которая проводится в годовщину нападения фашистской Германии на Советский Союз. "Ровно 84 года назад, в 4 утра по Москве 22 июня 1941 года, немецко-фашистские захватчики перешли границу СССР в районе Брестской крепости с намерением поработить нашу страну и населявшие ее братские народы", - заявил в ходе акции временный поверенный в делах России в США Андрей Леденев. Он подчеркнул, что благодаря мужеству, стойкости и жертвенности советских граждан, отдавших более 27 миллионов жизней за свободу родной земли, планы захватчиков были сорваны. "В эти памятные дни мы с глубочайшим уважением чтим героический подвиг многонационального советского народа, а также вклад союзников в разгром гитлеровских полчищ в ходе многочисленных кровопролитных боев. Битва за Москву, Сталинградская и Курская битвы, полное освобождение Ленинграда от фашистской блокады, встреча советских и американских войск на Эльбе и многие другие героические события - все даты золотыми буквами вписаны в летопись Великой Победы, 80-летие которой мы отмечаем в этом (2025 - ред.) году. Воины Красной армии отстояли независимость Родины, освободили Европу и спасли многие народы от истребления", - сказал Леденев. Посольство России в США приняло участие в ежегодной мемориальной акции "Свеча памяти", приуроченной ко Дню памяти и скорби. В 4 часа утра по московскому времени, в момент, когда 84 года назад нацистская Германия внезапно напала на Советский Союз, сотрудники посольства, члены их семей, соотечественники, журналисты зажгли свечи в память о 27 миллионах советских людей, чьи жизни оборвались ради Великой Победы, ради мира для будущих поколений. В рамках мероприятия также была организована выставка "Советская дипломатия в годы Великой Отечественной войны", посвященная деятельности НКИД по формированию антигитлеровской коалиции и работе сотрудников Комиссариата иностранных дел СССР в период 1941-1945 годов, внесших свою лепту в приближение Великой Победы.

https://ria.ru/20250622/pamyat-2024570070.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, германия, общество, день памяти и скорби