https://ria.ru/20250622/pamyat-2024550772.html

У Музея Победы в Москве началась акция "Свеча памяти"

У Музея Победы в Москве началась акция "Свеча памяти" - РИА Новости, 22.06.2025

У Музея Победы в Москве началась акция "Свеча памяти"

Акция "Свеча памяти", приуроченная к Дню памяти и скорби и 84-й годовщине начала Великой Отечественной войны, началась в ночь на воскресенье у Музея Победы в... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T00:14:00+03:00

2025-06-22T00:14:00+03:00

2025-06-22T01:22:00+03:00

общество

москва

музей победы

свеча памяти

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Акция "Свеча памяти", приуроченная к Дню памяти и скорби и 84-й годовщине начала Великой Отечественной войны, началась в ночь на воскресенье у Музея Победы в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Всероссийская мемориальная акция "Свеча памяти", посвященная Дню памяти и скорби и 84-й годовщине начала Великой Отечественной войны, проходит в Москве в ночь с 21 июня на 22 июня. Перед началом акции для собравшихся прозвучали песни, посвященные героям Великой Отечественной войны. Ровно в полночь собравшиеся на площади перед Музеем Победы почтили память погибших минутой молчания. Ветераны Великой Отечественной войны зажгли факел от Огня Памяти и Славы и передали пламя участникам акции. Ветераны, почетные гости и волонтеры зажгли ровно 1418 свечей – по числу дней Великой Отечественной войны.

https://ria.ru/20250622/putin-2024550170.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, музей победы, свеча памяти