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У Музея Победы в Москве началась акция "Свеча памяти" - РИА Новости, 22.06.2025
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00:14 22.06.2025 (обновлено: 01:22 22.06.2025)
https://ria.ru/20250622/pamyat-2024550772.html
У Музея Победы в Москве началась акция "Свеча памяти"
У Музея Победы в Москве началась акция "Свеча памяти" - РИА Новости, 22.06.2025
У Музея Победы в Москве началась акция "Свеча памяти"
Акция "Свеча памяти", приуроченная к Дню памяти и скорби и 84-й годовщине начала Великой Отечественной войны, началась в ночь на воскресенье у Музея Победы в... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T00:14:00+03:00
2025-06-22T01:22:00+03:00
общество
москва
музей победы
свеча памяти
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Акция "Свеча памяти", приуроченная к Дню памяти и скорби и 84-й годовщине начала Великой Отечественной войны, началась в ночь на воскресенье у Музея Победы в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Всероссийская мемориальная акция "Свеча памяти", посвященная Дню памяти и скорби и 84-й годовщине начала Великой Отечественной войны, проходит в Москве в ночь с 21 июня на 22 июня. Перед началом акции для собравшихся прозвучали песни, посвященные героям Великой Отечественной войны. Ровно в полночь собравшиеся на площади перед Музеем Победы почтили память погибших минутой молчания. Ветераны Великой Отечественной войны зажгли факел от Огня Памяти и Славы и передали пламя участникам акции. Ветераны, почетные гости и волонтеры зажгли ровно 1418 свечей – по числу дней Великой Отечественной войны.
https://ria.ru/20250622/putin-2024550170.html
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общество, москва, музей победы, свеча памяти
Общество, Москва, Музей Победы, Свеча памяти
У Музея Победы в Москве началась акция "Свеча памяти"

У Музея Победы в Москве началась акция, посвященная Дню памяти скорби

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСтарт всероссийской акции "Свеча памяти"
Старт всероссийской акции Свеча памяти - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Акция "Свеча памяти", приуроченная к Дню памяти и скорби и 84-й годовщине начала Великой Отечественной войны, началась в ночь на воскресенье у Музея Победы в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Всероссийская мемориальная акция "Свеча памяти", посвященная Дню памяти и скорби и 84-й годовщине начала Великой Отечественной войны, проходит в Москве в ночь с 21 июня на 22 июня.
Могила Неизвестного солдата в Александровском саду - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Путин возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата
00:06
Перед началом акции для собравшихся прозвучали песни, посвященные героям Великой Отечественной войны.
Ровно в полночь собравшиеся на площади перед Музеем Победы почтили память погибших минутой молчания.
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСтарт всероссийской акции "Свеча памяти"
Старт всероссийской акции Свеча памяти - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Старт всероссийской акции "Свеча памяти"
Ветераны Великой Отечественной войны зажгли факел от Огня Памяти и Славы и передали пламя участникам акции. Ветераны, почетные гости и волонтеры зажгли ровно 1418 свечей – по числу дней Великой Отечественной войны.
22 июня. День памяти и скорби - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
День памяти и скорби
22 июня 2024, 17:18
 
ОбществоМоскваМузей ПобедыСвеча памяти
 
 
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