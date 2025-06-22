https://ria.ru/20250622/pamyat-2024550772.html
У Музея Победы в Москве началась акция "Свеча памяти"
У Музея Победы в Москве началась акция "Свеча памяти" - РИА Новости, 22.06.2025
У Музея Победы в Москве началась акция "Свеча памяти"
Акция "Свеча памяти", приуроченная к Дню памяти и скорби и 84-й годовщине начала Великой Отечественной войны, началась в ночь на воскресенье у Музея Победы в... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T00:14:00+03:00
2025-06-22T00:14:00+03:00
2025-06-22T01:22:00+03:00
общество
москва
музей победы
свеча памяти
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Акция "Свеча памяти", приуроченная к Дню памяти и скорби и 84-й годовщине начала Великой Отечественной войны, началась в ночь на воскресенье у Музея Победы в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Всероссийская мемориальная акция "Свеча памяти", посвященная Дню памяти и скорби и 84-й годовщине начала Великой Отечественной войны, проходит в Москве в ночь с 21 июня на 22 июня. Перед началом акции для собравшихся прозвучали песни, посвященные героям Великой Отечественной войны. Ровно в полночь собравшиеся на площади перед Музеем Победы почтили память погибших минутой молчания. Ветераны Великой Отечественной войны зажгли факел от Огня Памяти и Славы и передали пламя участникам акции. Ветераны, почетные гости и волонтеры зажгли ровно 1418 свечей – по числу дней Великой Отечественной войны.
https://ria.ru/20250622/putin-2024550170.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва, музей победы, свеча памяти
Общество, Москва, Музей Победы, Свеча памяти
У Музея Победы в Москве началась акция "Свеча памяти"
У Музея Победы в Москве началась акция, посвященная Дню памяти скорби