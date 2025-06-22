https://ria.ru/20250622/ozerov--2024581733.html

Посол Озеров прокомментировал заявления о российском контингенте в ПМР

Посол Озеров прокомментировал заявления о российском контингенте в ПМР - РИА Новости, 22.06.2025

Посол Озеров прокомментировал заявления о российском контингенте в ПМР

Заявления молдавских властей о якобы намерении России увеличить миротворческий контингент в Приднестровье вызывают недоумение, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T08:54:00+03:00

2025-06-22T08:54:00+03:00

2025-06-22T08:54:00+03:00

пмэф-2025

майя санду

россия

молдавия

ссср

олег озеров

дорин речан

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983299213_0:7:2875:1624_1920x0_80_0_0_f82028a421033e3ad09f898e5c81356c.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн – РИА Новости. Заявления молдавских властей о якобы намерении России увеличить миротворческий контингент в Приднестровье вызывают недоумение, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ посол РФ в Молдавии. Ранее премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил о том, что РФ якобы планирует увеличить свое присутствие в Приднестровье до 10 тысяч солдат. В свою очередь, президент Молдавии Майя Санду в эфире телеканала Pro TV заявила, что РФ якобы пытается использовать дипломатические паспорта для отправки военных в Приднестровье. "Прямо сказать, вызывают недоумение заявления о том, что Россия хочет увеличить свой миротворческий контингент, который и так весьма небольшой и в значительной степени сократился. Вдруг пошли разговоры о том, что наша страна якобы намерена завезти 10 тысяч миротворцев. Но пусть мне объяснят, как Россия может это сделать в нынешних условиях?" - сказал он. Как заметил посол, если Россия будет завозить миротворцев в Приднестровье по дипломатическим паспортам, как о том заявляла Санду, на это уйдет около 20 лет. "Возьмите рейсы, которые летят сейчас в основном из Стамбула. Сколько же нужно таких рейсов, даже если их полностью забить российскими миротворцами с дипломатическими паспортами? Да, лет через двадцать мы, может быть, с этим справимся. Но самое главное в том, что мы не видим сейчас необходимости в увеличении своего миротворческого контингента", - отметил он. В Приднестровье находится оперативная группа российских войск (ОГРВ), преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основная ее задача - охрана складов с боеприпасами в селе Колбасна у границы с Украиной, одних из самых больших в Европе. Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20250619/agressiya--2023795753.html

https://ria.ru/20250605/pridnestrove-2020988387.html

https://ria.ru/20250523/glava-2018579108.html

россия

молдавия

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

майя санду, россия, молдавия, ссср, олег озеров, дорин речан, в мире