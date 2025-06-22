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Посол Озеров прокомментировал заявления о российском контингенте в ПМР - РИА Новости, 22.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
08:54 22.06.2025
https://ria.ru/20250622/ozerov--2024581733.html
Посол Озеров прокомментировал заявления о российском контингенте в ПМР
Посол Озеров прокомментировал заявления о российском контингенте в ПМР - РИА Новости, 22.06.2025
Посол Озеров прокомментировал заявления о российском контингенте в ПМР
Заявления молдавских властей о якобы намерении России увеличить миротворческий контингент в Приднестровье вызывают недоумение, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T08:54:00+03:00
2025-06-22T08:54:00+03:00
пмэф-2025
майя санду
россия
молдавия
ссср
олег озеров
дорин речан
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн – РИА Новости. Заявления молдавских властей о якобы намерении России увеличить миротворческий контингент в Приднестровье вызывают недоумение, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ посол РФ в Молдавии. Ранее премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил о том, что РФ якобы планирует увеличить свое присутствие в Приднестровье до 10 тысяч солдат. В свою очередь, президент Молдавии Майя Санду в эфире телеканала Pro TV заявила, что РФ якобы пытается использовать дипломатические паспорта для отправки военных в Приднестровье. "Прямо сказать, вызывают недоумение заявления о том, что Россия хочет увеличить свой миротворческий контингент, который и так весьма небольшой и в значительной степени сократился. Вдруг пошли разговоры о том, что наша страна якобы намерена завезти 10 тысяч миротворцев. Но пусть мне объяснят, как Россия может это сделать в нынешних условиях?" - сказал он. Как заметил посол, если Россия будет завозить миротворцев в Приднестровье по дипломатическим паспортам, как о том заявляла Санду, на это уйдет около 20 лет. "Возьмите рейсы, которые летят сейчас в основном из Стамбула. Сколько же нужно таких рейсов, даже если их полностью забить российскими миротворцами с дипломатическими паспортами? Да, лет через двадцать мы, может быть, с этим справимся. Но самое главное в том, что мы не видим сейчас необходимости в увеличении своего миротворческого контингента", - отметил он. В Приднестровье находится оперативная группа российских войск (ОГРВ), преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основная ее задача - охрана складов с боеприпасами в селе Колбасна у границы с Украиной, одних из самых больших в Европе. Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20250619/agressiya--2023795753.html
https://ria.ru/20250605/pridnestrove-2020988387.html
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майя санду, россия, молдавия, ссср, олег озеров, дорин речан, в мире
ПМЭФ-2025, Майя Санду, Россия, Молдавия, СССР, Олег Озеров, Дорин Речан, В мире
Посол Озеров прокомментировал заявления о российском контингенте в ПМР

Посол Озеров: слова о желании РФ увеличить контингент в ПМР вызывают недоумение

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкОлег Озеров
Олег Озеров - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн – РИА Новости. Заявления молдавских властей о якобы намерении России увеличить миротворческий контингент в Приднестровье вызывают недоумение, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ посол РФ в Молдавии.
Ранее премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил о том, что РФ якобы планирует увеличить свое присутствие в Приднестровье до 10 тысяч солдат. В свою очередь, президент Молдавии Майя Санду в эфире телеканала Pro TV заявила, что РФ якобы пытается использовать дипломатические паспорта для отправки военных в Приднестровье.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Агрессия Молдавии в 1992 году не получила правовой оценки, заявил глава ПМР
19 июня, 09:13
"Прямо сказать, вызывают недоумение заявления о том, что Россия хочет увеличить свой миротворческий контингент, который и так весьма небольшой и в значительной степени сократился. Вдруг пошли разговоры о том, что наша страна якобы намерена завезти 10 тысяч миротворцев. Но пусть мне объяснят, как Россия может это сделать в нынешних условиях?" - сказал он.
Как заметил посол, если Россия будет завозить миротворцев в Приднестровье по дипломатическим паспортам, как о том заявляла Санду, на это уйдет около 20 лет.
"Возьмите рейсы, которые летят сейчас в основном из Стамбула. Сколько же нужно таких рейсов, даже если их полностью забить российскими миротворцами с дипломатическими паспортами? Да, лет через двадцать мы, может быть, с этим справимся. Но самое главное в том, что мы не видим сейчас необходимости в увеличении своего миротворческого контингента", - отметил он.
Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Россия сохранит мир в Приднестровье, считает глава МИД ПМР
5 июня, 00:51
В Приднестровье находится оперативная группа российских войск (ОГРВ), преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основная ее задача - охрана складов с боеприпасами в селе Колбасна у границы с Украиной, одних из самых больших в Европе.
Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
Глава ПМР высказался о заморозке переговоров Тирасполя и Кишинева
23 мая, 08:18
 
ПМЭФ-2025Майя СандуРоссияМолдавияСССРОлег ОзеровДорин РечанВ мире
 
 
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