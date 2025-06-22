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В ООН выразили обеспокоенность ударами США по Ирану - РИА Новости, 22.06.2025
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16:06 22.06.2025
https://ria.ru/20250622/oon-2024661492.html
В ООН выразили обеспокоенность ударами США по Ирану
В ООН выразили обеспокоенность ударами США по Ирану - РИА Новости, 22.06.2025
В ООН выразили обеспокоенность ударами США по Ирану
Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк глубоко обеспокоен ударами США по иранским объектам, сообщило его управление в соцсети X. РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T16:06:00+03:00
2025-06-22T16:06:00+03:00
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ЖЕНЕВА, 22 июн - РИА Новости. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк глубоко обеспокоен ударами США по иранским объектам, сообщило его управление в соцсети X. "Фолькер Тюрк глубоко обеспокоен последними событиями и применением силы США против нескольких объектов в Иране", - сказано в публикации. Тюрк считает, что сейчас крайне важно, чтобы все стороны проявляли максимальную сдержанность, чтобы избежать последствий расширения конфликта для гражданских лиц по всему региону. США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, комментируя нападения США, заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны - "столько, сколько посчитает нужным", заключил он. Атака США уже вызвала негативную реакцию на международном уровне. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья осудил агрессию США против Ирана и назвал ее преступным безответственным актом, нарушающим нормы международного права, имеющим непредсказуемые последствия. Конгрессмен-республиканец Томас Масси назвал удары США по Ирану противоречащими конституции, а конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес от штата Нью-Йорк заявила, что произошедшее является обоснованием для импичмента.
https://ria.ru/20250622/iran-2024658144.html
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в мире, сша, иран, исфахан, дональд трамп, аббас аракчи, антониу гутерреш, оон, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, США, Иран, Исфахан, Дональд Трамп, Аббас Аракчи, Антониу Гутерреш, ООН, МАГАТЭ, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
В ООН выразили обеспокоенность ударами США по Ирану

Верховный комиссар ООН Тюрк глубоко обеспокоен ударами США по иранским объектам

© AP Photo / Eduardo MunozЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© AP Photo / Eduardo Munoz
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 22 июн - РИА Новости. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк глубоко обеспокоен ударами США по иранским объектам, сообщило его управление в соцсети X.
"Фолькер Тюрк глубоко обеспокоен последними событиями и применением силы США против нескольких объектов в Иране", - сказано в публикации.
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Тюрк считает, что сейчас крайне важно, чтобы все стороны проявляли максимальную сдержанность, чтобы избежать последствий расширения конфликта для гражданских лиц по всему региону.
США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, комментируя нападения США, заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны - "столько, сколько посчитает нужным", заключил он.
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Атака США уже вызвала негативную реакцию на международном уровне. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.
Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.
Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья осудил агрессию США против Ирана и назвал ее преступным безответственным актом, нарушающим нормы международного права, имеющим непредсказуемые последствия.
Конгрессмен-республиканец Томас Масси назвал удары США по Ирану противоречащими конституции, а конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес от штата Нью-Йорк заявила, что произошедшее является обоснованием для импичмента.
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В миреСШАИранИсфаханДональд ТрампАббас АракчиАнтониу ГутеррешООНМАГАТЭВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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