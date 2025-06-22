В ООН выразили обеспокоенность ударами США по Ирану
Верховный комиссар ООН Тюрк глубоко обеспокоен ударами США по иранским объектам
© AP Photo / Eduardo MunozЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций
© AP Photo / Eduardo Munoz
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 22 июн - РИА Новости. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк глубоко обеспокоен ударами США по иранским объектам, сообщило его управление в соцсети X.
"Фолькер Тюрк глубоко обеспокоен последними событиями и применением силы США против нескольких объектов в Иране", - сказано в публикации.
Тюрк считает, что сейчас крайне важно, чтобы все стороны проявляли максимальную сдержанность, чтобы избежать последствий расширения конфликта для гражданских лиц по всему региону.
США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, комментируя нападения США, заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны - "столько, сколько посчитает нужным", заключил он.
Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.
Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья осудил агрессию США против Ирана и назвал ее преступным безответственным актом, нарушающим нормы международного права, имеющим непредсказуемые последствия.
Конгрессмен-республиканец Томас Масси назвал удары США по Ирану противоречащими конституции, а конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес от штата Нью-Йорк заявила, что произошедшее является обоснованием для импичмента.