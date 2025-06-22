https://ria.ru/20250622/oon-2024571457.html

В секретариате ООН прокомментировали атаку США на Иран

В секретариате ООН прокомментировали атаку США на Иран - РИА Новости, 22.06.2025

В секретариате ООН прокомментировали атаку США на Иран

Секретариату ООН неизвестно о том, уведомляли ли США Всемирную Организацию о планах нанести удары по Ирану, сообщил РИА Новости представитель генсека Всемирной... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T06:45:00+03:00

2025-06-22T06:45:00+03:00

2025-06-22T08:32:00+03:00

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ООН, 22 июн – РИА Новости. Секретариату ООН неизвестно о том, уведомляли ли США Всемирную Организацию о планах нанести удары по Ирану, сообщил РИА Новости представитель генсека Всемирной Организации Стефан Дюжаррик. "Мы не осведомлены (о таком уведомлении – ред.)", – сказал Дюжаррик в ответ на соответствующий вопрос. США в ночь на субботу нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. В парламенте Ирана заявили, что Тегеран ожидал атаки на ядерный объект в Фордо, поэтому провел эвакуацию, необратимого ущерба объекту не было. В Организации по атомной энергии страны подчеркнули, что Тегеран не намерен останавливать развитие ядерной отрасли после ударов. Атака США уже вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал ее опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья осудил агрессию США против Ирана и назвал ее преступным безответственным актом, нарушающим нормы международного права, имеющим непредсказуемые последствия. Конгрессмен-республиканец Томас Масси назвал удары США по Ирану противоречащими конституции, а конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес от штата Нью-Йорк заявила, что произошедшее является обоснованием для импичмента.

https://ria.ru/20250622/ssha-2024569659.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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