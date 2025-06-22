Рейтинг@Mail.ru
В секретариате ООН прокомментировали атаку США на Иран - РИА Новости, 22.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:45 22.06.2025 (обновлено: 08:32 22.06.2025)
https://ria.ru/20250622/oon-2024571457.html
В секретариате ООН прокомментировали атаку США на Иран
В секретариате ООН прокомментировали атаку США на Иран - РИА Новости, 22.06.2025
В секретариате ООН прокомментировали атаку США на Иран
Секретариату ООН неизвестно о том, уведомляли ли США Всемирную Организацию о планах нанести удары по Ирану, сообщил РИА Новости представитель генсека Всемирной... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T06:45:00+03:00
2025-06-22T08:32:00+03:00
в мире
иран
сша
тегеран (город)
стефан дюжаррик
дональд трамп
антониу гутерреш
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15021/17/150211724_0:250:410:481_1920x0_80_0_0_86c6969ce0070cbfa198060ac30488d1.jpg
ООН, 22 июн – РИА Новости. Секретариату ООН неизвестно о том, уведомляли ли США Всемирную Организацию о планах нанести удары по Ирану, сообщил РИА Новости представитель генсека Всемирной Организации Стефан Дюжаррик. "Мы не осведомлены (о таком уведомлении – ред.)", – сказал Дюжаррик в ответ на соответствующий вопрос. США в ночь на субботу нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. В парламенте Ирана заявили, что Тегеран ожидал атаки на ядерный объект в Фордо, поэтому провел эвакуацию, необратимого ущерба объекту не было. В Организации по атомной энергии страны подчеркнули, что Тегеран не намерен останавливать развитие ядерной отрасли после ударов. Атака США уже вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал ее опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья осудил агрессию США против Ирана и назвал ее преступным безответственным актом, нарушающим нормы международного права, имеющим непредсказуемые последствия. Конгрессмен-республиканец Томас Масси назвал удары США по Ирану противоречащими конституции, а конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес от штата Нью-Йорк заявила, что произошедшее является обоснованием для импичмента.
https://ria.ru/20250622/ssha-2024569659.html
https://ria.ru/20250622/oon-2024565020.html
иран
сша
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15021/17/150211724_0:204:410:512_1920x0_80_0_0_41296ff943a036cff6639d2af347eaf2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, тегеран (город), стефан дюжаррик, дональд трамп, антониу гутерреш, оон, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, удар сша по ядерным объектам в иране
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Стефан Дюжаррик, Дональд Трамп, Антониу Гутерреш, ООН, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Удар США по ядерным объектам в Иране
В секретариате ООН прокомментировали атаку США на Иран

Секретариат ООН не знает, уведомляли ли США Организацию об атаке на Иран

© РИА НовостиЗдание ООН в Нью-Йорке
Здание ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© РИА Новости
Здание ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 22 июн – РИА Новости. Секретариату ООН неизвестно о том, уведомляли ли США Всемирную Организацию о планах нанести удары по Ирану, сообщил РИА Новости представитель генсека Всемирной Организации Стефан Дюжаррик.
"Мы не осведомлены (о таком уведомлении – ред.)", – сказал Дюжаррик в ответ на соответствующий вопрос.
Марджори Тейлор Грин - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Грин осудила вмешательство США в ирано-израильский конфликт
Вчера, 06:21
США в ночь на субботу нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия.
В парламенте Ирана заявили, что Тегеран ожидал атаки на ядерный объект в Фордо, поэтому провел эвакуацию, необратимого ущерба объекту не было. В Организации по атомной энергии страны подчеркнули, что Тегеран не намерен останавливать развитие ядерной отрасли после ударов.
Атака США уже вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал ее опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.
Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья осудил агрессию США против Ирана и назвал ее преступным безответственным актом, нарушающим нормы международного права, имеющим непредсказуемые последствия.
Конгрессмен-республиканец Томас Масси назвал удары США по Ирану противоречащими конституции, а конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес от штата Нью-Йорк заявила, что произошедшее является обоснованием для импичмента.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Генсек ООН прокомментировал удары США по Ирану
Вчера, 05:01
 
В миреИранСШАТегеран (город)Стефан ДюжаррикДональд ТрампАнтониу ГутеррешООНВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеУдар США по ядерным объектам в Иране
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала