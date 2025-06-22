Нетаньяху прокомментировал удары США по Ирану
Нетаньяху назвал атаку США на ядерные объекты Ирана непревзойденной
© Benjamin Netanyahu/TelegramБеньямин Нетаньяху
© Benjamin Netanyahu/Telegram
Беньямин Нетаньяху. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 июн - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с коротким обращением к нации в связи с присоединением США к атакам Израиля на объекты в Иране и заявил, что ни одна страна в мире не смогла бы сделать то, что США сделали с ядерными объектами Исламской республики.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил об успешной операции американской армии против трех ядерных объектов Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Президент заявил, что после ударов США Тегеран должен согласиться "закончить эту войну". Агентство Fars со ссылкой на власти Ирана сообщило, что ядерные объекты в иранском Исфахане и Фордо подвергались воздушным ударам. Член Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений Ирана Мохсен Резаи ранее заявил, что Иран переместил все свои "обогащенные ядерные материалы" в безопасное место.
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"Мои поздравления президенту Дональду Трампу. Ваше смелое решение атаковать ядерные объекты Ирана... изменит историю. В ходе операции "Народ как лев" Израиль совершил действительно удивительные вещи, но в ходе сегодняшних ночных действий против ядерных объектов Ирана Америка осталась действительно непревзойденной. Она сделала то, на что не способна ни одна страна в мире", - заявил Нетаньяху.
Израильский премьер также выразил благодарность Трампу за присоединение на ядерную программу Ирана.