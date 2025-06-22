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Нетаньяху прокомментировал удары США по Ирану - РИА Новости, 22.06.2025
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04:52 22.06.2025 (обновлено: 08:33 22.06.2025)
https://ria.ru/20250622/netanyakhu-2024564355.html
Нетаньяху прокомментировал удары США по Ирану
Нетаньяху прокомментировал удары США по Ирану - РИА Новости, 22.06.2025
Нетаньяху прокомментировал удары США по Ирану
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с коротким обращением к нации в связи с присоединением США к атакам Израиля на объекты в Иране и заявил, что ни одна РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T04:52:00+03:00
2025-06-22T08:33:00+03:00
в мире
сша
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война израиля и ирана: последние новости о конфликте
израиль
дональд трамп
биньямин нетаньяху
удар сша по ядерным объектам в иране
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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 июн - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с коротким обращением к нации в связи с присоединением США к атакам Израиля на объекты в Иране и заявил, что ни одна страна в мире не смогла бы сделать то, что США сделали с ядерными объектами Исламской республики.Ранее президент США Дональд Трамп заявил об успешной операции американской армии против трех ядерных объектов Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Президент заявил, что после ударов США Тегеран должен согласиться "закончить эту войну". Агентство Fars со ссылкой на власти Ирана сообщило, что ядерные объекты в иранском Исфахане и Фордо подвергались воздушным ударам. Член Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений Ирана Мохсен Резаи ранее заявил, что Иран переместил все свои "обогащенные ядерные материалы" в безопасное место."Мои поздравления президенту Дональду Трампу. Ваше смелое решение атаковать ядерные объекты Ирана... изменит историю. В ходе операции "Народ как лев" Израиль совершил действительно удивительные вещи, но в ходе сегодняшних ночных действий против ядерных объектов Ирана Америка осталась действительно непревзойденной. Она сделала то, на что не способна ни одна страна в мире", - заявил Нетаньяху.Израильский премьер также выразил благодарность Трампу за присоединение на ядерную программу Ирана.
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в мире, сша, иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, израиль, дональд трамп, биньямин нетаньяху, удар сша по ядерным объектам в иране
В мире, США, Иран, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Израиль, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Удар США по ядерным объектам в Иране
Нетаньяху прокомментировал удары США по Ирану

Нетаньяху назвал атаку США на ядерные объекты Ирана непревзойденной

© Benjamin Netanyahu/TelegramБеньямин Нетаньяху
Беньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© Benjamin Netanyahu/Telegram
Беньямин Нетаньяху. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 июн - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с коротким обращением к нации в связи с присоединением США к атакам Израиля на объекты в Иране и заявил, что ни одна страна в мире не смогла бы сделать то, что США сделали с ядерными объектами Исламской республики.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил об успешной операции американской армии против трех ядерных объектов Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Президент заявил, что после ударов США Тегеран должен согласиться "закончить эту войну". Агентство Fars со ссылкой на власти Ирана сообщило, что ядерные объекты в иранском Исфахане и Фордо подвергались воздушным ударам. Член Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений Ирана Мохсен Резаи ранее заявил, что Иран переместил все свои "обогащенные ядерные материалы" в безопасное место.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Трамп назвал Иран ближневосточным хулиганом
Вчера, 05:07
"Мои поздравления президенту Дональду Трампу. Ваше смелое решение атаковать ядерные объекты Ирана... изменит историю. В ходе операции "Народ как лев" Израиль совершил действительно удивительные вещи, но в ходе сегодняшних ночных действий против ядерных объектов Ирана Америка осталась действительно непревзойденной. Она сделала то, на что не способна ни одна страна в мире", - заявил Нетаньяху.
Израильский премьер также выразил благодарность Трампу за присоединение на ядерную программу Ирана.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Трамп назвал удары США по Ирану историческим моментом
Вчера, 03:23
 
В миреСШАИранВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеИзраильДональд ТрампБиньямин НетаньяхуУдар США по ядерным объектам в Иране
 
 
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