Рейтинг@Mail.ru
В Москве откроется первый в России кластер видеоигр и анимации - РИА Новости, 22.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:31 22.06.2025
https://ria.ru/20250622/moskva-2024692458.html
В Москве откроется первый в России кластер видеоигр и анимации
В Москве откроется первый в России кластер видеоигр и анимации - РИА Новости, 22.06.2025
В Москве откроется первый в России кластер видеоигр и анимации
Первый в России кластер видеоигр и анимации откроется в Москве в этом году, сообщила в интервью РИА Новости на ПМЭФ генеральный директор Агентства креативных... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T20:31:00+03:00
2025-06-22T20:31:00+03:00
экономика
технологии
москва
россия
египет
никола тесла
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149753/93/1497539316_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ffcbc43b735c885f57a4f1ba4558f2e8.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн - РИА Новости. Первый в России кластер видеоигр и анимации откроется в Москве в этом году, сообщила в интервью РИА Новости на ПМЭФ генеральный директор Агентства креативных индустрий Гюльнара Агамова. "Агентство креативных индустрий Москвы реализует проект первого в стране кластера видеоигр и анимации, который охватит все сферы индустрии — от обучения до поддержки московских разработчиков в экспортной деятельности. Кластер откроется уже в этом году и расположится на пяти этажах здания на улице Николы Теслы. Площадь кластера составит около 40 тысяч квадратных метров", - рассказала Агамова. По ее словам, инфраструктура кластера видеоигр разработана таким образом, что охватывает полный цикл создания игр и анимации – от прототипирования и разработки до выпуска готового продукта. С помощью студии захвата движения можно будет создавать реалистичных персонажей. Для просмотра и корректировки готовых материалов предусмотрен кинозал с экранами высокого разрешения. Для проведения лекций, обучающих сессий и других мероприятий предусмотрен технически оснащенный лекторий. А в многофункциональном зале и выставочной зоне будут проходить деловые и творческие мероприятия, выставки, киберспортивные турниры и презентации. "Уже сейчас мы видим, что проект востребован и вызывает интерес - как в России, так и за рубежом. За последние полгода мы представили новую московскую видеоигровую инфраструктуру на профильных выставках в нескольких странах: Египте и Белоруссии, в прошлом году – в Индонезии. Уже сейчас видим, что внимания со стороны иностранцев к проекту достаточно много, особенно со стороны компаний из регионов MENA и СНГ", - рассказала собеседница агентства. Она уточнила, что резидентами кластера могут стать как российские, так и зарубежные компании. Основное условие - юридическое лицо должно быть зарегистрировано в Москве. Статус резидента даст возможность разместить офис своей компании на территории кластера, а также пользоваться современной инфраструктурой и передовым оборудованием, которое позволит создавать новые видеоигровые и анимационные продукты любой сложности. Петербургский международный экономический форум состоялся 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступило информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250517/gosduma-2017516883.html
https://ria.ru/20250618/igra-2023596672.html
москва
россия
египет
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149753/93/1497539316_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1a772064544c6a98874f053f2352c97e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, москва, россия, египет, никола тесла, снг
Экономика, Технологии, Москва, Россия, Египет, Никола Тесла, СНГ
В Москве откроется первый в России кластер видеоигр и анимации

Первый в России кластер видеоигр и анимации откроется в Москве в этом году

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПосетители в компьютерном клубе
Посетители в компьютерном клубе - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Посетители в компьютерном клубе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн - РИА Новости. Первый в России кластер видеоигр и анимации откроется в Москве в этом году, сообщила в интервью РИА Новости на ПМЭФ генеральный директор Агентства креативных индустрий Гюльнара Агамова.
"Агентство креативных индустрий Москвы реализует проект первого в стране кластера видеоигр и анимации, который охватит все сферы индустрии — от обучения до поддержки московских разработчиков в экспортной деятельности. Кластер откроется уже в этом году и расположится на пяти этажах здания на улице Николы Теслы. Площадь кластера составит около 40 тысяч квадратных метров", - рассказала Агамова.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
В Госдуме рассказали, когда могут принять проект о регулировании видеоигр
17 мая, 01:24
По ее словам, инфраструктура кластера видеоигр разработана таким образом, что охватывает полный цикл создания игр и анимации – от прототипирования и разработки до выпуска готового продукта. С помощью студии захвата движения можно будет создавать реалистичных персонажей. Для просмотра и корректировки готовых материалов предусмотрен кинозал с экранами высокого разрешения. Для проведения лекций, обучающих сессий и других мероприятий предусмотрен технически оснащенный лекторий. А в многофункциональном зале и выставочной зоне будут проходить деловые и творческие мероприятия, выставки, киберспортивные турниры и презентации.
"Уже сейчас мы видим, что проект востребован и вызывает интерес - как в России, так и за рубежом. За последние полгода мы представили новую московскую видеоигровую инфраструктуру на профильных выставках в нескольких странах: Египте и Белоруссии, в прошлом году – в Индонезии. Уже сейчас видим, что внимания со стороны иностранцев к проекту достаточно много, особенно со стороны компаний из регионов MENA и СНГ", - рассказала собеседница агентства.
Она уточнила, что резидентами кластера могут стать как российские, так и зарубежные компании. Основное условие - юридическое лицо должно быть зарегистрировано в Москве. Статус резидента даст возможность разместить офис своей компании на территории кластера, а также пользоваться современной инфраструктурой и передовым оборудованием, которое позволит создавать новые видеоигровые и анимационные продукты любой сложности.
Петербургский международный экономический форум состоялся 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступило информационным партнером форума.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
ИРИ выделит на поддержку видеоигр больше трех миллиардов рублей
18 июня, 15:01
 
ЭкономикаТехнологииМоскваРоссияЕгипетНикола ТеслаСНГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала