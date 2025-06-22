https://ria.ru/20250622/moskva-2024692458.html

В Москве откроется первый в России кластер видеоигр и анимации

В Москве откроется первый в России кластер видеоигр и анимации - РИА Новости, 22.06.2025

В Москве откроется первый в России кластер видеоигр и анимации

Первый в России кластер видеоигр и анимации откроется в Москве в этом году, сообщила в интервью РИА Новости на ПМЭФ генеральный директор Агентства креативных... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T20:31:00+03:00

2025-06-22T20:31:00+03:00

2025-06-22T20:31:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн - РИА Новости. Первый в России кластер видеоигр и анимации откроется в Москве в этом году, сообщила в интервью РИА Новости на ПМЭФ генеральный директор Агентства креативных индустрий Гюльнара Агамова. "Агентство креативных индустрий Москвы реализует проект первого в стране кластера видеоигр и анимации, который охватит все сферы индустрии — от обучения до поддержки московских разработчиков в экспортной деятельности. Кластер откроется уже в этом году и расположится на пяти этажах здания на улице Николы Теслы. Площадь кластера составит около 40 тысяч квадратных метров", - рассказала Агамова. По ее словам, инфраструктура кластера видеоигр разработана таким образом, что охватывает полный цикл создания игр и анимации – от прототипирования и разработки до выпуска готового продукта. С помощью студии захвата движения можно будет создавать реалистичных персонажей. Для просмотра и корректировки готовых материалов предусмотрен кинозал с экранами высокого разрешения. Для проведения лекций, обучающих сессий и других мероприятий предусмотрен технически оснащенный лекторий. А в многофункциональном зале и выставочной зоне будут проходить деловые и творческие мероприятия, выставки, киберспортивные турниры и презентации. "Уже сейчас мы видим, что проект востребован и вызывает интерес - как в России, так и за рубежом. За последние полгода мы представили новую московскую видеоигровую инфраструктуру на профильных выставках в нескольких странах: Египте и Белоруссии, в прошлом году – в Индонезии. Уже сейчас видим, что внимания со стороны иностранцев к проекту достаточно много, особенно со стороны компаний из регионов MENA и СНГ", - рассказала собеседница агентства. Она уточнила, что резидентами кластера могут стать как российские, так и зарубежные компании. Основное условие - юридическое лицо должно быть зарегистрировано в Москве. Статус резидента даст возможность разместить офис своей компании на территории кластера, а также пользоваться современной инфраструктурой и передовым оборудованием, которое позволит создавать новые видеоигровые и анимационные продукты любой сложности. Петербургский международный экономический форум состоялся 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступило информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250517/gosduma-2017516883.html

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экономика, технологии, москва, россия, египет, никола тесла, снг