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Члены коллегии Минобороны возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата - РИА Новости, 22.06.2025
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17:44 22.06.2025 (обновлено: 18:06 22.06.2025)
https://ria.ru/20250622/moskva-2024676893.html
Члены коллегии Минобороны возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата
Члены коллегии Минобороны возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата - РИА Новости, 22.06.2025
Члены коллегии Минобороны возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата
Члены коллегии Министерства обороны России в День памяти и скорби возложили венки и цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T17:44:00+03:00
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Члены коллегии Министерства обороны России в День памяти и скорби возложили венки и цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве, сообщили в ведомстве. &quot;Члены коллегии Министерства обороны Российской Федерации в День памяти и скорби возложили венки и цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Александровском саду&quot;, — указали в Минобороны.Также в церемонии приняли участие ветераны Вооруженных сил России. "Присутствующие почтили память воинов, погибших на фронтах сражений Великой Отечественной войны, минутой молчания", — отметили в военном ведомстве. Церемония завершилась прохождением торжественным маршем роты почетного караула.Как подчеркивается, мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби, проходят во всех военных гарнизонах Вооруженных сил России.
https://ria.ru/20250622/voyna-2024144588.html
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Члены коллегии Минобороны РФ возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата
Члены коллегии Минобороны РФ возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата
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россия, москва, свеча памяти, общество
Россия, Москва, Свеча памяти, Общество
Члены коллегии Минобороны возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата

Коллегия Минобороны возложила венки к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Члены коллегии Министерства обороны России в День памяти и скорби возложили венки и цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве, сообщили в ведомстве.
«

"Члены коллегии Министерства обороны Российской Федерации в День памяти и скорби возложили венки и цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Александровском саду", — указали в Минобороны.

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Также в церемонии приняли участие ветераны Вооруженных сил России.
"Присутствующие почтили память воинов, погибших на фронтах сражений Великой Отечественной войны, минутой молчания", — отметили в военном ведомстве.
Церемония завершилась прохождением торжественным маршем роты почетного караула.
Как подчеркивается, мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби, проходят во всех военных гарнизонах Вооруженных сил России.
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