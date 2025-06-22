https://ria.ru/20250622/moskva-2024676893.html

Члены коллегии Минобороны возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата

Члены коллегии Минобороны возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата - РИА Новости, 22.06.2025

Члены коллегии Минобороны возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата

Члены коллегии Министерства обороны России в День памяти и скорби возложили венки и цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T17:44:00+03:00

2025-06-22T17:44:00+03:00

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Члены коллегии Министерства обороны России в День памяти и скорби возложили венки и цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве, сообщили в ведомстве. "Члены коллегии Министерства обороны Российской Федерации в День памяти и скорби возложили венки и цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Александровском саду", — указали в Минобороны.Также в церемонии приняли участие ветераны Вооруженных сил России. "Присутствующие почтили память воинов, погибших на фронтах сражений Великой Отечественной войны, минутой молчания", — отметили в военном ведомстве. Церемония завершилась прохождением торжественным маршем роты почетного караула.Как подчеркивается, мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби, проходят во всех военных гарнизонах Вооруженных сил России.

https://ria.ru/20250622/voyna-2024144588.html

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Члены коллегии Минобороны РФ возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата Члены коллегии Минобороны РФ возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата 2025-06-22T17:44 true PT1M10S

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