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Члены коллегии Минобороны возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата
Члены коллегии Минобороны возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата - РИА Новости, 22.06.2025
Члены коллегии Минобороны возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата
Члены коллегии Министерства обороны России в День памяти и скорби возложили венки и цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T17:44:00+03:00
2025-06-22T17:44:00+03:00
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Члены коллегии Министерства обороны России в День памяти и скорби возложили венки и цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве, сообщили в ведомстве. "Члены коллегии Министерства обороны Российской Федерации в День памяти и скорби возложили венки и цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Александровском саду", — указали в Минобороны.Также в церемонии приняли участие ветераны Вооруженных сил России. "Присутствующие почтили память воинов, погибших на фронтах сражений Великой Отечественной войны, минутой молчания", — отметили в военном ведомстве. Церемония завершилась прохождением торжественным маршем роты почетного караула.Как подчеркивается, мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби, проходят во всех военных гарнизонах Вооруженных сил России.
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Члены коллегии Минобороны РФ возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата
Члены коллегии Минобороны РФ возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата
2025-06-22T17:44
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РИА Новости
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россия, москва, свеча памяти, общество
Россия, Москва, Свеча памяти, Общество
Члены коллегии Минобороны возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата
Коллегия Минобороны возложила венки к Могиле Неизвестного Солдата в Москве