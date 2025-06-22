https://ria.ru/20250622/moskva-2024671159.html

СК возбудил дело после пожара в жилом доме на севере Москвы

СК возбудил дело после пожара в жилом доме на севере Москвы - РИА Новости, 22.06.2025

СК возбудил дело после пожара в жилом доме на севере Москвы

Возбуждено уголовное дело после пожара в жилом доме на севере Москвы, где один человек погиб и трое пострадали, сообщается в Telegram-канале столичного СК. РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T17:09:00+03:00

2025-06-22T17:09:00+03:00

2025-06-22T17:09:00+03:00

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

природные пожары в россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147129/93/1471299325_0:42:2640:1526_1920x0_80_0_0_14ef49d4394ee3387680ac58418442f6.jpg

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело после пожара в жилом доме на севере Москвы, где один человек погиб и трое пострадали, сообщается в Telegram-канале столичного СК. Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС информировали о возгорании квартиры на первом этаже девятиэтажного жилого дома на Учинской улице в Москве. Принятыми мерами огнеборцы ликвидировали пожар. В ходе проводимых работ при помощи спасательных устройств с вышележащих этажей были спасены два человека, также из подъезда дома были выведены порядка 20 человек. "По факту инцидента, произошедшего на севере Москвы возбуждено уголовное дело. Следователи столичного СК совместно с оперативными службами города работают на месте происшествия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ближайшее время для установления точной причины возгорания следствием будет назначен ряд экспертиз, в том числе пожарно-техническая.

https://ria.ru/20250621/pozhar-2024466106.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии