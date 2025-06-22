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СК возбудил дело после пожара в жилом доме на севере Москвы - РИА Новости, 22.06.2025
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17:09 22.06.2025
https://ria.ru/20250622/moskva-2024671159.html
СК возбудил дело после пожара в жилом доме на севере Москвы
СК возбудил дело после пожара в жилом доме на севере Москвы - РИА Новости, 22.06.2025
СК возбудил дело после пожара в жилом доме на севере Москвы
Возбуждено уголовное дело после пожара в жилом доме на севере Москвы, где один человек погиб и трое пострадали, сообщается в Telegram-канале столичного СК. РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T17:09:00+03:00
2025-06-22T17:09:00+03:00
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело после пожара в жилом доме на севере Москвы, где один человек погиб и трое пострадали, сообщается в Telegram-канале столичного СК. Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС информировали о возгорании квартиры на первом этаже девятиэтажного жилого дома на Учинской улице в Москве. Принятыми мерами огнеборцы ликвидировали пожар. В ходе проводимых работ при помощи спасательных устройств с вышележащих этажей были спасены два человека, также из подъезда дома были выведены порядка 20 человек. "По факту инцидента, произошедшего на севере Москвы возбуждено уголовное дело. Следователи столичного СК совместно с оперативными службами города работают на месте происшествия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ближайшее время для установления точной причины возгорания следствием будет назначен ряд экспертиз, в том числе пожарно-техническая.
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России
СК возбудил дело после пожара в жилом доме на севере Москвы

СК возбудил дело после пожара в жилом доме на севере Москвы, где погиб человек

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело после пожара в жилом доме на севере Москвы, где один человек погиб и трое пострадали, сообщается в Telegram-канале столичного СК.
Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС информировали о возгорании квартиры на первом этаже девятиэтажного жилого дома на Учинской улице в Москве. Принятыми мерами огнеборцы ликвидировали пожар. В ходе проводимых работ при помощи спасательных устройств с вышележащих этажей были спасены два человека, также из подъезда дома были выведены порядка 20 человек.
"По факту инцидента, произошедшего на севере Москвы возбуждено уголовное дело. Следователи столичного СК совместно с оперативными службами города работают на месте происшествия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ближайшее время для установления точной причины возгорания следствием будет назначен ряд экспертиз, в том числе пожарно-техническая.
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ПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Природные пожары в России
 
 
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