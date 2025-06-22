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СК возбудил дело после пожара в жилом доме на севере Москвы
СК возбудил дело после пожара в жилом доме на севере Москвы - РИА Новости, 22.06.2025
СК возбудил дело после пожара в жилом доме на севере Москвы
Возбуждено уголовное дело после пожара в жилом доме на севере Москвы, где один человек погиб и трое пострадали, сообщается в Telegram-канале столичного СК. РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T17:09:00+03:00
2025-06-22T17:09:00+03:00
2025-06-22T17:09:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело после пожара в жилом доме на севере Москвы, где один человек погиб и трое пострадали, сообщается в Telegram-канале столичного СК. Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС информировали о возгорании квартиры на первом этаже девятиэтажного жилого дома на Учинской улице в Москве. Принятыми мерами огнеборцы ликвидировали пожар. В ходе проводимых работ при помощи спасательных устройств с вышележащих этажей были спасены два человека, также из подъезда дома были выведены порядка 20 человек. "По факту инцидента, произошедшего на севере Москвы возбуждено уголовное дело. Следователи столичного СК совместно с оперативными службами города работают на месте происшествия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ближайшее время для установления точной причины возгорания следствием будет назначен ряд экспертиз, в том числе пожарно-техническая.
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России
СК возбудил дело после пожара в жилом доме на севере Москвы
СК возбудил дело после пожара в жилом доме на севере Москвы, где погиб человек