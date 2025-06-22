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ВСУ потеряли до 195 военных в зоне действий группировки "Восток" за сутки - РИА Новости, 22.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:24 22.06.2025
https://ria.ru/20250622/mo-2024616395.html
ВСУ потеряли до 195 военных в зоне действий группировки "Восток" за сутки
ВСУ потеряли до 195 военных в зоне действий группировки "Восток" за сутки - РИА Новости, 22.06.2025
ВСУ потеряли до 195 военных в зоне действий группировки "Восток" за сутки
Группировка ВС РФ "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника и в результате успешных действий завершила освобождение населенного пункта... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T12:24:00+03:00
2025-06-22T12:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
донецкая народная республика
киев
безопасность
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Группировка ВС РФ "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника и в результате успешных действий завершила освобождение населенного пункта Перебудова в ДНР, Киев потерял в зоне действия группировки до 195 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и в результате успешных действий завершили освобождение населенного пункта Перебудова Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Новохатское, Зеленый Гай и Червоная Зирка Донецкой Народной Республики."ВСУ потеряли до 195 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и два артиллерийских орудия", - отмечается в сообщении военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, россия, донецкая народная республика, киев, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Донецкая Народная Республика, Киев, Безопасность
ВСУ потеряли до 195 военных в зоне действий группировки "Восток" за сутки

МО: ВСУ потеряли до 195 военных в зоне действий группировки "Восток" за сутки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота самоходной артиллерийской установки
Работа самоходной артиллерийской установки - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа самоходной артиллерийской установки . Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Группировка ВС РФ "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника и в результате успешных действий завершила освобождение населенного пункта Перебудова в ДНР, Киев потерял в зоне действия группировки до 195 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и в результате успешных действий завершили освобождение населенного пункта Перебудова Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Новохатское, Зеленый Гай и Червоная Зирка Донецкой Народной Республики.
"ВСУ потеряли до 195 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и два артиллерийских орудия", - отмечается в сообщении военного ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияДонецкая Народная РеспубликаКиевБезопасность
 
 
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