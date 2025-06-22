https://ria.ru/20250622/mo-2024616395.html

ВСУ потеряли до 195 военных в зоне действий группировки "Восток" за сутки

ВСУ потеряли до 195 военных в зоне действий группировки "Восток" за сутки - РИА Новости, 22.06.2025

ВСУ потеряли до 195 военных в зоне действий группировки "Восток" за сутки

Группировка ВС РФ "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника и в результате успешных действий завершила освобождение населенного пункта... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T12:24:00+03:00

2025-06-22T12:24:00+03:00

2025-06-22T12:24:00+03:00

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Группировка ВС РФ "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника и в результате успешных действий завершила освобождение населенного пункта Перебудова в ДНР, Киев потерял в зоне действия группировки до 195 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и в результате успешных действий завершили освобождение населенного пункта Перебудова Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Новохатское, Зеленый Гай и Червоная Зирка Донецкой Народной Республики."ВСУ потеряли до 195 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и два артиллерийских орудия", - отмечается в сообщении военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, россия, донецкая народная республика, киев, безопасность