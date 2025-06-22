https://ria.ru/20250622/mo-2024616107.html

ВСУ потеряли более 500 военных в зоне действий группировки "Центр" за сутки

ВСУ потеряли более 500 военных в зоне действий группировки "Центр" за сутки - РИА Новости, 22.06.2025

ВСУ потеряли более 500 военных в зоне действий группировки "Центр" за сутки

Российская группировка "Центр" нанесла поражение формированиям 16 украинских бригад, противник потерял более 500 человек, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T12:22:00+03:00

2025-06-22T12:22:00+03:00

2025-06-22T12:26:00+03:00

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Российская группировка "Центр" нанесла поражение формированиям 16 украинских бригад, противник потерял более 500 человек, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям восьми механизированных, горно-штурмовой, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Петровского, Дачное, Новопавловка, Ленина, Красноармейск и Новоторецкое в Донецкой Народной Республике."Потери противника составили более 500 военнослужащих, два бронеавтомобиля "Казак", три пикапа и четыре орудия полевой артиллерии, включая 155 мм самоходную артиллерийскую установку AS-90 производства Великобритании", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20250620/alaudinov--2024093147.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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красноармейск

донецкая народная республика

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безопасность, вооруженные силы украины, россия, красноармейск, донецкая народная республика