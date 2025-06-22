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ВСУ потеряли более 500 военных в зоне действий группировки "Центр" за сутки - РИА Новости, 22.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:22 22.06.2025 (обновлено: 12:26 22.06.2025)
https://ria.ru/20250622/mo-2024616107.html
ВСУ потеряли более 500 военных в зоне действий группировки "Центр" за сутки
ВСУ потеряли более 500 военных в зоне действий группировки "Центр" за сутки - РИА Новости, 22.06.2025
ВСУ потеряли более 500 военных в зоне действий группировки "Центр" за сутки
Российская группировка "Центр" нанесла поражение формированиям 16 украинских бригад, противник потерял более 500 человек, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T12:22:00+03:00
2025-06-22T12:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
россия
красноармейск
донецкая народная республика
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Российская группировка "Центр" нанесла поражение формированиям 16 украинских бригад, противник потерял более 500 человек, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям восьми механизированных, горно-штурмовой, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Петровского, Дачное, Новопавловка, Ленина, Красноармейск и Новоторецкое в Донецкой Народной Республике."Потери противника составили более 500 военнослужащих, два бронеавтомобиля "Казак", три пикапа и четыре орудия полевой артиллерии, включая 155 мм самоходную артиллерийскую установку AS-90 производства Великобритании", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20250620/alaudinov--2024093147.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
красноармейск
донецкая народная республика
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безопасность, вооруженные силы украины, россия, красноармейск, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Россия, Красноармейск, Донецкая Народная Республика
ВСУ потеряли более 500 военных в зоне действий группировки "Центр" за сутки

МО: ВСУ потеряли более 500 военных в зоне действий группировки "Центр" за сутки

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Российская группировка "Центр" нанесла поражение формированиям 16 украинских бригад, противник потерял более 500 человек, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям восьми механизированных, горно-штурмовой, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.
Командир спецназа Ахмат Апти Алаудинов - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Алаудинов рассказал о ежедневных потерях ВСУ в Сумской области
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Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Петровского, Дачное, Новопавловка, Ленина, Красноармейск и Новоторецкое в Донецкой Народной Республике.
"Потери противника составили более 500 военнослужащих, два бронеавтомобиля "Казак", три пикапа и четыре орудия полевой артиллерии, включая 155 мм самоходную артиллерийскую установку AS-90 производства Великобритании", - добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныРоссияКрасноармейскДонецкая Народная Республика
 
 
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