https://ria.ru/20250622/mo-2024615044.html

ВСУ потеряли более 240 военных в зоне действий группировки "Север"

ВСУ потеряли более 240 военных в зоне действий группировки "Север" - РИА Новости, 22.06.2025

ВСУ потеряли более 240 военных в зоне действий группировки "Север"

Российская группировка "Север" нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в Сумской области, противник потерял более 240 военнослужащих, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T12:15:00+03:00

2025-06-22T12:15:00+03:00

2025-06-22T12:20:00+03:00

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Российская группировка "Север" нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в Сумской области, противник потерял более 240 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение скоплениям живой силы и техники пяти механизированных, десантно-штурмовой бригад, десантно-штурмового и четырех штурмовых полков ВСУ, бригады теробороны а также отряда спецназначения "Химера" ГУР в районах населенных пунктов Павловка, Андреевка, Хотень, Запселье, Новая Сечь, Яблоновка, Бессаловка, Кондратовка, Садки и Рыжевка Сумской области", - говорится в сводке российского ведомства.Потери ВСУ составили свыше 240 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств, добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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безопасность, вооруженные силы украины, россия, сумская область