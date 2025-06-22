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Российские войска освободили Петровское в Харьковской области
Российские войска освободили Петровское в Харьковской области - РИА Новости, 22.06.2025
Российские войска освободили Петровское в Харьковской области
Подразделения российской группировки войск "Запад" взяли под контроль населенный пункт Петровское в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T12:13:00+03:00
2025-06-22T12:13:00+03:00
2025-06-22T12:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
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россия
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Запад" взяли под контроль населенный пункт Петровское в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ."В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Петровское Харьковской области", - говорится в сводке министерства.
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безопасность, харьковская область, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские войска освободили Петровское в Харьковской области
МО: российские войска освободили Петровское в Харьковской области