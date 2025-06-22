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Киев и Запад эксплуатируют тему эвакуированных детей, заявила Захарова - РИА Новости, 22.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:15 22.06.2025
https://ria.ru/20250622/mid-2024584333.html
Киев и Запад эксплуатируют тему эвакуированных детей, заявила Захарова
Киев и Запад эксплуатируют тему эвакуированных детей, заявила Захарова - РИА Новости, 22.06.2025
Киев и Запад эксплуатируют тему эвакуированных детей, заявила Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью французскому изданию Journale du Dimanche заявила, что Украина и Запад эксплуатируют тему... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T09:15:00+03:00
2025-06-22T09:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
москва
украина
россия
екатерина ii
мария захарова
владимир путин
международный уголовный суд
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью французскому изданию Journale du Dimanche заявила, что Украина и Запад эксплуатируют тему эвакуированных детей, распространяя вымышленные истории, РФ не препятствует их воссоединению с родственниками. "Киев и страны Запада, которые его поддерживают, активно эксплуатируют "тему детей" на разных международных площадках, распространяя абсолютно вымышленные истории, которые не соответствуют действительности. Все это без каких-либо доказательств, без списков разыскиваемых детей. Только голословные обвинения и цифры, оторванные от реальности", - отметила она. Захарова подчеркнула, что в ходе переговоров с Украиной 2 июня Москва получила лишь список, в котором были перечислены 339 несовершеннолетних, потерявших связь с родителями или опекунами. "Она (Россия – ред.) спасает их (детей – ред.), эвакуируя из зон боевых действий… Мы никогда не препятствовали и не собираемся препятствовать воссоединению детей с их близкими, если они находятся", - добавила представитель МИД РФ. Захарова, говоря о Международном уголовном суде, отметила, что позиция РФ в отношении него не изменилась, это псевдомеждународный орган, созданный для сведения счетов с политическими оппонентами. Она также напомнила, что Крым и новые регионы являются неотъемлемой частью РФ, эта тема больше не подлежит обсуждению. На вопрос, откажется ли РФ от "претензий на Харьков и Одессу" в случае заключения мирного соглашения, Захарова ответила, что подобные рассуждения соответствуют логике, "унаследованной от эпохи колониализма", Москва же говорит о людях. Она также назвала позорным решение ЮНЕСКО присвоить историческому центру Одессы статус объекта всемирного наследия на фоне демонтажа там памятника российской императрице Екатерине II. Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, ранее выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне, в частности, якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.
https://ria.ru/20250622/zelenskiy-2024572698.html
https://ria.ru/20250622/ukraina-2024533309.html
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москва, украина, россия, екатерина ii, мария захарова, владимир путин, международный уголовный суд, в мире, юнеско
Специальная военная операция на Украине, Москва, Украина, Россия, Екатерина II, Мария Захарова, Владимир Путин, Международный уголовный суд, В мире, ЮНЕСКО
Киев и Запад эксплуатируют тему эвакуированных детей, заявила Захарова

МИД: Киев и Запад эксплуатируют тему эвакуированных детей, распространяя ложь

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью французскому изданию Journale du Dimanche заявила, что Украина и Запад эксплуатируют тему эвакуированных детей, распространяя вымышленные истории, РФ не препятствует их воссоединению с родственниками.
"Киев и страны Запада, которые его поддерживают, активно эксплуатируют "тему детей" на разных международных площадках, распространяя абсолютно вымышленные истории, которые не соответствуют действительности. Все это без каких-либо доказательств, без списков разыскиваемых детей. Только голословные обвинения и цифры, оторванные от реальности", - отметила она.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
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Захарова подчеркнула, что в ходе переговоров с Украиной 2 июня Москва получила лишь список, в котором были перечислены 339 несовершеннолетних, потерявших связь с родителями или опекунами.
"Она (Россия – ред.) спасает их (детей – ред.), эвакуируя из зон боевых действий… Мы никогда не препятствовали и не собираемся препятствовать воссоединению детей с их близкими, если они находятся", - добавила представитель МИД РФ.
Захарова, говоря о Международном уголовном суде, отметила, что позиция РФ в отношении него не изменилась, это псевдомеждународный орган, созданный для сведения счетов с политическими оппонентами.
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Она также напомнила, что Крым и новые регионы являются неотъемлемой частью РФ, эта тема больше не подлежит обсуждению. На вопрос, откажется ли РФ от "претензий на Харьков и Одессу" в случае заключения мирного соглашения, Захарова ответила, что подобные рассуждения соответствуют логике, "унаследованной от эпохи колониализма", Москва же говорит о людях. Она также назвала позорным решение ЮНЕСКО присвоить историческому центру Одессы статус объекта всемирного наследия на фоне демонтажа там памятника российской императрице Екатерине II.
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, ранее выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне, в частности, якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.
Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
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21 июня, 20:54
 
Специальная военная операция на УкраинеМоскваУкраинаРоссияЕкатерина IIМария ЗахароваВладимир ПутинМеждународный уголовный судВ миреЮНЕСКО
 
 
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