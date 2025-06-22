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Мерц призвал Иран к срочным переговорам с США и Израилем

Мерц призвал Иран к срочным переговорам с США и Израилем - РИА Новости, 22.06.2025

Мерц призвал Иран к срочным переговорам с США и Израилем

Канцлер Германии Фридрих Мерц на фоне американских атак по иранским ядерным объектам призвал Иран к срочным переговорам с США и Израилем для дипломатического... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T16:24:00+03:00

2025-06-22T16:24:00+03:00

2025-06-22T16:24:00+03:00

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БЕРЛИН, 22 июн - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц на фоне американских атак по иранским ядерным объектам призвал Иран к срочным переговорам с США и Израилем для дипломатического решения конфликта, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус. "Федеральный канцлер Фридрих Мерц подчеркнул призыв к Ирану немедленно начать переговоры с США и Израилем и найти дипломатическое решение конфликта", - написал Корнелиус в разосланном пресс-службой кабмина сообщении. Представитель правительства сообщил, что после ударов США по Ирану состоялось заседание кабинета министров ФРГ по вопросам безопасности. "Федеральное правительство исходит из того, что авиаудары значительно повлияли на иранскую ядерную программу. Точная оценка ущерба станет возможной позже", - подчеркнул Корнелиус. По его словам, кабмин и канцлер Мерц в течение дня будут тесно согласовывать "дальнейшие шаги" с партнёрами в ЕС и США. Ранее издание Bild со ссылкой на свои источники в правительственных кругах написало, что Мерц был проинформирован американской стороной об атаках по Ирану в момент их проведения. США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, комментируя нападения США, заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны - "столько, сколько посчитает нужным", заключил он. Атака США уже вызвала негативную реакцию на международном уровне. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья осудил агрессию США против Ирана и назвал ее преступным безответственным актом, нарушающим нормы международного права, имеющим непредсказуемые последствия. Конгрессмен-республиканец Томас Масси назвал удары США по Ирану противоречащими конституции, а конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес от штата Нью-Йорк заявила, что произошедшее является обоснованием для импичмента.

https://ria.ru/20250622/netanjahu-2024571196.html

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