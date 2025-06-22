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СМИ: Мерц был проинформирован об атаках США по Ирану - РИА Новости, 22.06.2025
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14:26 22.06.2025
https://ria.ru/20250622/merts-2024638749.html
СМИ: Мерц был проинформирован об атаках США по Ирану
СМИ: Мерц был проинформирован об атаках США по Ирану - РИА Новости, 22.06.2025
СМИ: Мерц был проинформирован об атаках США по Ирану
Канцлер Германии Фридрих Мерц был проинформирован американской стороной об атаках по Ирану, в то время как те уже проводились, пишет издание Bild со ссылкой на... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T14:26:00+03:00
2025-06-22T14:26:00+03:00
в мире
иран
сша
тегеран (город)
фридрих мерц
дональд трамп
антониу гутерреш
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БЕРЛИН, 22 июн - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц был проинформирован американской стороной об атаках по Ирану, в то время как те уже проводились, пишет издание Bild со ссылкой на свои источники в правительственных кругах. США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. Тегеран потребовал экстренного заседания Совета управляющих МАГАТЭ и Совбеза ООН. "Канцлер Фридрих Мерц (ХДС) был проинформирован Белым домом об авиаударе ВВС США по Ирану чуть позже часа ночи — на тот момент атака уже началась", - пишет Bild. По данным издания, советники Мерца всю ночь находились в контакте с иранским посольством и союзниками. В парламенте Ирана заявили, что Тегеран ожидал атаки на ядерный объект в Фордо, поэтому провел эвакуацию, необратимого ущерба объекту не было. В Организации по атомной энергии страны подчеркнули, что Тегеран не намерен останавливать развитие ядерной отрасли после ударов. Центр ядерной безопасности Ирана сообщил, что не зафиксировал утечек радиоактивных материалов на ядерных объектах, подвергшихся нападению США. МАГАТЭ со своей стороны отметило, что пока не зафиксировало повышения уровня радиации за пределами этих ядерных объектов, но позднее не исключило радиоактивное и химическое загрязнения внутри них. Атака уже вызвала негативную реакцию как на международном уровне, так и в самих США. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал ее опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Конгрессмен-республиканец Томас Масси назвал удары по Ирану противоречащими конституции США, а конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес заявила, что произошедшее может являться основанием для импичмента.
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в мире, иран, сша, тегеран (город), фридрих мерц, дональд трамп, антониу гутерреш, bild, магатэ, оон, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Фридрих Мерц, Дональд Трамп, Антониу Гутерреш, Bild, МАГАТЭ, ООН, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
СМИ: Мерц был проинформирован об атаках США по Ирану

Bild: Мерц был проинформирован США об атаках по Ирану, когда те уже проводились

© AP Photo / Michael SohnФридрих Мерц
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© AP Photo / Michael Sohn
Фридрих Мерц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 22 июн - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц был проинформирован американской стороной об атаках по Ирану, в то время как те уже проводились, пишет издание Bild со ссылкой на свои источники в правительственных кругах.
США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. Тегеран потребовал экстренного заседания Совета управляющих МАГАТЭ и Совбеза ООН.
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"Канцлер Фридрих Мерц (ХДС) был проинформирован Белым домом об авиаударе ВВС США по Ирану чуть позже часа ночи — на тот момент атака уже началась", - пишет Bild.
По данным издания, советники Мерца всю ночь находились в контакте с иранским посольством и союзниками.
В парламенте Ирана заявили, что Тегеран ожидал атаки на ядерный объект в Фордо, поэтому провел эвакуацию, необратимого ущерба объекту не было. В Организации по атомной энергии страны подчеркнули, что Тегеран не намерен останавливать развитие ядерной отрасли после ударов.
Центр ядерной безопасности Ирана сообщил, что не зафиксировал утечек радиоактивных материалов на ядерных объектах, подвергшихся нападению США. МАГАТЭ со своей стороны отметило, что пока не зафиксировало повышения уровня радиации за пределами этих ядерных объектов, но позднее не исключило радиоактивное и химическое загрязнения внутри них.
Атака уже вызвала негативную реакцию как на международном уровне, так и в самих США. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал ее опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Конгрессмен-республиканец Томас Масси назвал удары по Ирану противоречащими конституции США, а конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес заявила, что произошедшее может являться основанием для импичмента.
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В миреИранСШАТегеран (город)Фридрих МерцДональд ТрампАнтониу ГутеррешBildМАГАТЭООНВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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