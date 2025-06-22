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Помощник Медведева объяснил его позицию по ударам США по Ирану
Помощник Медведева объяснил его позицию по ударам США по Ирану - РИА Новости, 22.06.2025
Помощник Медведева объяснил его позицию по ударам США по Ирану
Позиция зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева заключается в том, что действия США в Иране не отдалят Тегеран от ядерного оружия, а скорее разозлят и... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T22:27:00+03:00
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Позиция зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева заключается в том, что действия США в Иране не отдалят Тегеран от ядерного оружия, а скорее разозлят и приблизят его появление, сообщил РИА Новости помощник зампредседателя СБ РФ Олег Осипов. Вице-президент США Джей Ди Вэнс, комментируя пост Медведева в Telegram, выразил уверенность, что Россия и Китай наряду с США не хотят создания Ираном ядерного оружия, поскольку его распространение на Ближнем Востоке стало бы катастрофой. Осипов отметил, что ему известна позиция Медведева и она сводится к следующему: "Во-первых, мы осуждаем то, что американцы сделали вчера. Это не отдалит Иран от ядерного оружия, а скорее разозлит, приблизит его появление". "А во-вторых, задайтесь вопросом, а откуда такое оружие появилось у многих союзников США. Они не сами его создали. И, в-третьих, надо было договариваться с иранцами, а не врать им. США начали новую войну, и это - факт!" - добавил он.США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.
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в мире, сша, россия, иран, дмитрий медведев, олег осипов, telegram, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, США, Россия, Иран, Дмитрий Медведев, Олег Осипов, Telegram, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Помощник Медведева объяснил его позицию по ударам США по Ирану
Помощник зампреда Совбеза Осипов: США не отдалят Иран от ядерного оружия