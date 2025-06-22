МАГАТЭ: на ядерных объектах в Иране, атакованных США, был обогащенный уран
© СоцсетиКадр видео, на котором предположительно снят удар США по ядерному объекту Фордо в Иране
© Соцсети
Кадр видео, на котором предположительно снят удар США по ядерному объекту Фордо в Иране
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ВЕНА, 22 июн - РИА Новости. На объектах Ирана, по которым ударили США, был обогащенный уран, что может вызвать радиоактивное и химическое заражение внутри этих объектов, заявило Международное агентство по ядерной энергетике (МАГАТЭ).
"Согласно последней информации, проверенной МАГАТЭ до начала ударов по Ирану 13 июня, на трех объектах, по которым США нанесли удары, включая Исфахан и Натанз, содержался ядерный материал в виде урана, обогащенного до различных уровней, что может вызвать радиоактивное и химическое заражение на объектах, по которым был нанесен удар", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном портале агентства.
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси вновь призвал к военному сдерживанию и к "необходимой работе по достижению" дипломатического решения.
"Я неоднократно подчеркивал: ядерные объекты не должны становиться целью нападений", - приводятся в сообщении его слова. Он добавил, что необходимо прекращение боевых действий, чтобы МАГАТЭ могло возобновить свою важную инспекционную работу в Иране, включая верификацию запасов высокообогащенного урана.
Гросси также подчеркнул важность продолжения своевременного обмена информацией с Ираном по вопросам, связанным с ядерной безопасностью, охраной и гарантиями.
Атака США на Иран
- Утром 22 июня глава Белого дома Дональд Трамп объявил, что американские ВВС ударили по ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане.
- Американский лидер уточнил, что целью атаки было ограничение ядерных возможностей Тегерана.
Иран отрицает военную составляющую атомного проекта. В МАГАТЭ также не видели конкретных доказательств, что страна ведет программу создания ядерного оружия.
- По его мнению, теперь Иран должен заключить мир.
- Глава МИД страны Аббас Аракчи заявил, что Тегеран оставляет за собой право на защиту своих интересов в виде самообороны.
- По данным NBC, Белый дом готовится к ответу, ближайшие 48 часов вызывают "особую обеспокоенность".
- США пожалеют об атаке, также Иран продолжит наносить удары по Израилю, отметили в КСИР.
- В Организации по атомной энергии страны подчеркнули, что не намерены останавливать развитие ядерной отрасли.
- Иран потребовал от Совбеза ООН провести экстренное заседание.