https://ria.ru/20250622/magate-2024619127.html

МАГАТЭ: на ядерных объектах в Иране, атакованных США, был обогащенный уран

МАГАТЭ: на ядерных объектах в Иране, атакованных США, был обогащенный уран - РИА Новости, 22.06.2025

МАГАТЭ: на ядерных объектах в Иране, атакованных США, был обогащенный уран

На объектах Ирана, по которым ударили США, был обогащенный уран, что может вызвать радиоактивное и химическое заражение внутри этих объектов, заявило... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T12:45:00+03:00

2025-06-22T12:45:00+03:00

2025-06-22T12:56:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

удар сша по ядерным объектам в иране

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ВЕНА, 22 июн - РИА Новости. На объектах Ирана, по которым ударили США, был обогащенный уран, что может вызвать радиоактивное и химическое заражение внутри этих объектов, заявило Международное агентство по ядерной энергетике (МАГАТЭ)."Согласно последней информации, проверенной МАГАТЭ до начала ударов по Ирану 13 июня, на трех объектах, по которым США нанесли удары, включая Исфахан и Натанз, содержался ядерный материал в виде урана, обогащенного до различных уровней, что может вызвать радиоактивное и химическое заражение на объектах, по которым был нанесен удар", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном портале агентства.Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси вновь призвал к военному сдерживанию и к "необходимой работе по достижению" дипломатического решения."Я неоднократно подчеркивал: ядерные объекты не должны становиться целью нападений", - приводятся в сообщении его слова. Он добавил, что необходимо прекращение боевых действий, чтобы МАГАТЭ могло возобновить свою важную инспекционную работу в Иране, включая верификацию запасов высокообогащенного урана.Гросси также подчеркнул важность продолжения своевременного обмена информацией с Ираном по вопросам, связанным с ядерной безопасностью, охраной и гарантиями.Атака США на Иран

https://ria.ru/20250622/utechka-2024576161.html

https://ria.ru/20250622/khamenei--2024618724.html

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Илья Абрамов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Удары США по ядерным объектам Ирана США при ударах по ядерным объектам Ирана применили бомбы GBU-57. Это самая глубокая противобункерная бомба в мире, она была создана в начале нулевых. Боеприпас весит более 13,5 тонн, его длина – 6 метров, а диаметр – около 80 сантиметров. Бомба содержит почти 2,5 тонны взрывчатки. Есть данные, что она может поражать объекты на глубине до 60 метров. 2025-06-22T12:45 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Илья Абрамов

магатэ, иран, сша, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, удар сша по ядерным объектам в иране