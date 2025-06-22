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МАГАТЭ: на ядерных объектах в Иране, атакованных США, был обогащенный уран - РИА Новости, 22.06.2025
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12:45 22.06.2025 (обновлено: 12:56 22.06.2025)
https://ria.ru/20250622/magate-2024619127.html
МАГАТЭ: на ядерных объектах в Иране, атакованных США, был обогащенный уран
МАГАТЭ: на ядерных объектах в Иране, атакованных США, был обогащенный уран - РИА Новости, 22.06.2025
МАГАТЭ: на ядерных объектах в Иране, атакованных США, был обогащенный уран
На объектах Ирана, по которым ударили США, был обогащенный уран, что может вызвать радиоактивное и химическое заражение внутри этих объектов, заявило... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T12:45:00+03:00
2025-06-22T12:56:00+03:00
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удар сша по ядерным объектам в иране
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ВЕНА, 22 июн - РИА Новости. На объектах Ирана, по которым ударили США, был обогащенный уран, что может вызвать радиоактивное и химическое заражение внутри этих объектов, заявило Международное агентство по ядерной энергетике (МАГАТЭ)."Согласно последней информации, проверенной МАГАТЭ до начала ударов по Ирану 13 июня, на трех объектах, по которым США нанесли удары, включая Исфахан и Натанз, содержался ядерный материал в виде урана, обогащенного до различных уровней, что может вызвать радиоактивное и химическое заражение на объектах, по которым был нанесен удар", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном портале агентства.Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси вновь призвал к военному сдерживанию и к "необходимой работе по достижению" дипломатического решения."Я неоднократно подчеркивал: ядерные объекты не должны становиться целью нападений", - приводятся в сообщении его слова. Он добавил, что необходимо прекращение боевых действий, чтобы МАГАТЭ могло возобновить свою важную инспекционную работу в Иране, включая верификацию запасов высокообогащенного урана.Гросси также подчеркнул важность продолжения своевременного обмена информацией с Ираном по вопросам, связанным с ядерной безопасностью, охраной и гарантиями.Атака США на Иран
https://ria.ru/20250622/utechka-2024576161.html
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Удары США по ядерным объектам Ирана
США при ударах по ядерным объектам Ирана применили бомбы GBU-57. Это самая глубокая противобункерная бомба в мире, она была создана в начале нулевых. Боеприпас весит более 13,5 тонн, его длина – 6 метров, а диаметр – около 80 сантиметров. Бомба содержит почти 2,5 тонны взрывчатки. Есть данные, что она может поражать объекты на глубине до 60 метров.
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магатэ, иран, сша, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, удар сша по ядерным объектам в иране
МАГАТЭ, Иран, США, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Удар США по ядерным объектам в Иране

МАГАТЭ: на ядерных объектах в Иране, атакованных США, был обогащенный уран

© СоцсетиКадр видео, на котором предположительно снят удар США по ядерному объекту Фордо в Иране
Кадр видео, на котором предположительно снят удар США по ядерному объекту Фордо в Иране - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© Соцсети
Кадр видео, на котором предположительно снят удар США по ядерному объекту Фордо в Иране
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ВЕНА, 22 июн - РИА Новости. На объектах Ирана, по которым ударили США, был обогащенный уран, что может вызвать радиоактивное и химическое заражение внутри этих объектов, заявило Международное агентство по ядерной энергетике (МАГАТЭ).
"Согласно последней информации, проверенной МАГАТЭ до начала ударов по Ирану 13 июня, на трех объектах, по которым США нанесли удары, включая Исфахан и Натанз, содержался ядерный материал в виде урана, обогащенного до различных уровней, что может вызвать радиоактивное и химическое заражение на объектах, по которым был нанесен удар", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном портале агентства.
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси вновь призвал к военному сдерживанию и к "необходимой работе по достижению" дипломатического решения.
"Я неоднократно подчеркивал: ядерные объекты не должны становиться целью нападений", - приводятся в сообщении его слова. Он добавил, что необходимо прекращение боевых действий, чтобы МАГАТЭ могло возобновить свою важную инспекционную работу в Иране, включая верификацию запасов высокообогащенного урана.
Гросси также подчеркнул важность продолжения своевременного обмена информацией с Ираном по вопросам, связанным с ядерной безопасностью, охраной и гарантиями.
Работа ПВО Израиля во время иранской атаки на Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
В Иране заявили, что не зафиксировали утечек радиоактивных материалов
Вчера, 08:04

Атака США на Иран

  • Утром 22 июня глава Белого дома Дональд Трамп объявил, что американские ВВС ударили по ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане.
  • Американский лидер уточнил, что целью атаки было ограничение ядерных возможностей Тегерана.

Иран отрицает военную составляющую атомного проекта. В МАГАТЭ также не видели конкретных доказательств, что страна ведет программу создания ядерного оружия.

  • По его мнению, теперь Иран должен заключить мир.
  • Глава МИД страны Аббас Аракчи заявил, что Тегеран оставляет за собой право на защиту своих интересов в виде самообороны.
  • По данным NBC, Белый дом готовится к ответу, ближайшие 48 часов вызывают "особую обеспокоенность".
  • США пожалеют об атаке, также Иран продолжит наносить удары по Израилю, отметили в КСИР.
  • В Организации по атомной энергии страны подчеркнули, что не намерены останавливать развитие ядерной отрасли.
  • Иран потребовал от Совбеза ООН провести экстренное заседание.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
СМИ: любые действия против Хаменеи вызовут неограниченный ответ Ирана
Вчера, 12:41
 
МАГАТЭИранСШАВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеУдар США по ядерным объектам в Иране
 
 
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