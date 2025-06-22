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МАГАТЭ не видит роста уровня радиации за пределами ядерных объектов в Иране

МАГАТЭ не видит роста уровня радиации за пределами ядерных объектов в Иране - РИА Новости, 22.06.2025

МАГАТЭ не видит роста уровня радиации за пределами ядерных объектов в Иране

МАГАТЭ сообщило, что на данный момент не зафиксировало повышения уровня радиации за пределами ядерных объектов в Иране на фоне ударов США. РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T08:25:00+03:00

2025-06-22T08:25:00+03:00

2025-06-22T08:32:00+03:00

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. МАГАТЭ сообщило, что на данный момент не зафиксировало повышения уровня радиации за пределами ядерных объектов в Иране на фоне ударов США. "В связи с атаками на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, МАГАТЭ может подтвердить, что на данный момент не зафиксировано повышения уровня радиации за пределами объектов. МАГАТЭ продолжит предоставлять оценки ситуации в Иране по мере поступления дополнительной информации", - говорится в сообщении на странице МАГАТЭ в соцсети X. США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. В парламенте Ирана заявили, что Тегеран ожидал атаки на ядерный объект в Фордо, поэтому провел эвакуацию, необратимого ущерба объекту не было. В Организации по атомной энергии страны подчеркнули, что Тегеран не намерен останавливать развитие ядерной отрасли после ударов. Атака США уже вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал ее опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья осудил агрессию США против Ирана и назвал ее преступным безответственным актом, нарушающим нормы международного права, имеющим непредсказуемые последствия. Конгрессмен-республиканец Томас Масси назвал удары США по Ирану противоречащими конституции, а конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес от штата Нью-Йорк заявила, что произошедшее является обоснованием для импичмента.

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