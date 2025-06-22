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В Луганске из свечей выложили силуэт легендарного Комбата - РИА Новости, 22.06.2025
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00:23 22.06.2025
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В Луганске из свечей выложили силуэт легендарного Комбата
В Луганске из свечей выложили силуэт легендарного Комбата - РИА Новости, 22.06.2025
В Луганске из свечей выложили силуэт легендарного Комбата
Молодежные активисты ЛНР в рамках всероссийской акции "Огненные картины войны" из 3,5 тысяч свечей выложили очертания легендарного Комбата в одном из парков... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T00:23:00+03:00
2025-06-22T00:23:00+03:00
общество
луганская народная республика
луганск
волонтеры победы
день памяти и скорби
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ЛУГАНСК, 22 июн - РИА Новости. Молодежные активисты ЛНР в рамках всероссийской акции "Огненные картины войны" из 3,5 тысяч свечей выложили очертания легендарного Комбата в одном из парков Луганска. "Это уже ежегодные встречи на этом месте. Место для акции выбрали действительно легендарное, отсюда уходила наша 395-я шахтерская дивизия и, как мы видим, место действительно обладает неким притяжением. Сегодняшнее поколение приходит сюда почтить память наших предков, передать детям и внукам. Такие мероприятия очень важны, потому что очень важно передавать память поколений", – сказала журналистам на мероприятии врио главы администрации Луганска Яна Пащенко. По словам регионального руководителя движения "Волонтеры Победы" Алины Захаровой, создать эскиз "огненной картины" помогли представители Союза художников ЛНР, а молодежные активисты выложили картину из свечей. "Каждая свеча – это память о погибшем герое. Было зажжено 3,5 тысячи свечей", - рассказала Захарова. На акции присутствовали также представители силовых ведомств, местные власти, общественники, активисты и другие жители города. Собравшиеся возложили цветы и зажгли свечи у мемориала Великой Отечественной войны.
https://ria.ru/20250622/pamyat-2024550772.html
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общество, луганская народная республика, луганск, волонтеры победы, день памяти и скорби
Общество, Луганская Народная Республика, Луганск, Волонтеры Победы, День памяти и скорби
В Луганске из свечей выложили силуэт легендарного Комбата

Молодежные активисты ЛНР выложили из свечей очертания легендарного Комбата

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкАкция "Огненные картины войны"
Акция Огненные картины войны - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ЛУГАНСК, 22 июн - РИА Новости. Молодежные активисты ЛНР в рамках всероссийской акции "Огненные картины войны" из 3,5 тысяч свечей выложили очертания легендарного Комбата в одном из парков Луганска.
"Это уже ежегодные встречи на этом месте. Место для акции выбрали действительно легендарное, отсюда уходила наша 395-я шахтерская дивизия и, как мы видим, место действительно обладает неким притяжением. Сегодняшнее поколение приходит сюда почтить память наших предков, передать детям и внукам. Такие мероприятия очень важны, потому что очень важно передавать память поколений", – сказала журналистам на мероприятии врио главы администрации Луганска Яна Пащенко.
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По словам регионального руководителя движения "Волонтеры Победы" Алины Захаровой, создать эскиз "огненной картины" помогли представители Союза художников ЛНР, а молодежные активисты выложили картину из свечей.
"Каждая свеча – это память о погибшем герое. Было зажжено 3,5 тысячи свечей", - рассказала Захарова.
На акции присутствовали также представители силовых ведомств, местные власти, общественники, активисты и другие жители города. Собравшиеся возложили цветы и зажгли свечи у мемориала Великой Отечественной войны.
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ОбществоЛуганская Народная РеспубликаЛуганскВолонтеры ПобедыДень памяти и скорби
 
 
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