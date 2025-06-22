https://ria.ru/20250622/lugansk-2024551427.html

В Луганске из свечей выложили силуэт легендарного Комбата

В Луганске из свечей выложили силуэт легендарного Комбата - РИА Новости, 22.06.2025

В Луганске из свечей выложили силуэт легендарного Комбата

Молодежные активисты ЛНР в рамках всероссийской акции "Огненные картины войны" из 3,5 тысяч свечей выложили очертания легендарного Комбата в одном из парков... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T00:23:00+03:00

2025-06-22T00:23:00+03:00

2025-06-22T00:23:00+03:00

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ЛУГАНСК, 22 июн - РИА Новости. Молодежные активисты ЛНР в рамках всероссийской акции "Огненные картины войны" из 3,5 тысяч свечей выложили очертания легендарного Комбата в одном из парков Луганска. "Это уже ежегодные встречи на этом месте. Место для акции выбрали действительно легендарное, отсюда уходила наша 395-я шахтерская дивизия и, как мы видим, место действительно обладает неким притяжением. Сегодняшнее поколение приходит сюда почтить память наших предков, передать детям и внукам. Такие мероприятия очень важны, потому что очень важно передавать память поколений", – сказала журналистам на мероприятии врио главы администрации Луганска Яна Пащенко. По словам регионального руководителя движения "Волонтеры Победы" Алины Захаровой, создать эскиз "огненной картины" помогли представители Союза художников ЛНР, а молодежные активисты выложили картину из свечей. "Каждая свеча – это память о погибшем герое. Было зажжено 3,5 тысячи свечей", - рассказала Захарова. На акции присутствовали также представители силовых ведомств, местные власти, общественники, активисты и другие жители города. Собравшиеся возложили цветы и зажгли свечи у мемориала Великой Отечественной войны.

https://ria.ru/20250622/pamyat-2024550772.html

https://ria.ru/20240622/den-1954753340.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, луганская народная республика, луганск, волонтеры победы, день памяти и скорби