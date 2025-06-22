Брата убили, сын умер в СИЗО: как судьба мстила лидеру "Песняров" Мулявину
© РИА Новости / Евгений Коктыш | Перейти в медиабанкВладимир Мулявин, художественный руководитель ВИА "Песняры"
Владимир Мулявин, художественный руководитель ВИА "Песняры"
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. В начале семидесятых Владимир Мулявин купался в лучах славы — гастроли, поклонницы, овации и бешеная популярность. Казалось, жизнь удалась. Но судьба любит шутить. И подчас — очень зло. Стоило расслабиться, как начался настоящий кошмар. Что превратило жизнь кумира миллионов в череду трагедий и потерь?
Свердловский мальчик с большими планами
Володя Мулявин появился на свет в январе 1941 года в Екатеринбурге. Мальчика с детства тянуло к музыке — в 12 лет он уже серьезно изучал ноты и дирижирование.
© РИА Новости / Юрий Иванов | Перейти в медиабанкХудожественный руководитель ансамбля "Песняры", композитор, гитарист и вокалист Владимир Мулявин
Художественный руководитель ансамбля "Песняры", композитор, гитарист и вокалист Владимир Мулявин
Семья была музыкальной — все четверо детей (Вова, Валера, Илья и Наташа) так или иначе связали жизнь с искусством. Володя оказался самым целеустремленным и талантливым. До 20 лет успел поработать в филармониях нескольких сибирских городов.
После армии организовал группу с громким названием "Лявоны", в которую пригласил младшего брата Валерия. Идея была простой, но гениальной — петь народные белорусские песни в современной аранжировке. В 1970 году коллектив переименовали в "Песняры".
Золотые годы
Начало 70-х стало временем триумфа. "Песняры" гастролировали по всему Союзу, собирали аншлаги, зарабатывали огромные деньги. Мулявин купался в лучах славы — его узнавали на улицах, фанатки осаждали гостиницы, где тот останавливался.
© РИА Новости / Ю. Иванов | Перейти в медиабанкОснователь и художественный руководитель ансамбля "Песняры" Владимир Мулявин во время встречи с артистами самодеятельного ансамбля народной песни из белорусского местечка Березино
Основатель и художественный руководитель ансамбля "Песняры" Владимир Мулявин во время встречи с артистами самодеятельного ансамбля народной песни из белорусского местечка Березино
Характер у будущей звезды был сложный. Еще в молодости он женился на артистке Лидии Кармальской, которая была старше на три года. Девушка помогала с организацией концертов, фактически стала менеджером группы.
Успех вскружил голову молодому артисту — он начал заводить романы с поклонницами прямо во время туров.
Крымская трагедия
Жизнь Мулявина разделилась на "до" и "после" 13 июля 1973 года. На фестивале "Крымские зори" музыканты отмечали день рождения одного из участников. Выпивали, веселились, разошлись только под утро.
© РИА Новости / Рудольф Алфимов | Перейти в медиабанкЧетвертый Всесоюзный конкурс артистов эстрады в Москве. Выступает коллектив из Белоруссии "Песняры"
Четвертый Всесоюзный конкурс артистов эстрады в Москве. Выступает коллектив из Белоруссии "Песняры"
Валерий, младший брат Владимира, ушел последним. А утром его нашли мертвым — лежал на парапете с пробитой головой. Официальная версия — несчастный случай. Но участники группы рассказывали совсем другое.
Леонид Борткевич позже вспоминал: "Какие-то подонки проиграли одного из "Песняров" в карты, и на месте Валеры могли оказаться хоть я, хоть Толя Кашепаров. Получилось, Валера прикрыл собой кого-то из нас. И все это пытались замять — боялись сорвать фестиваль".
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин | Перейти в медиабанкМинистр культуры СССР Екатерина Алексеевна Фурцева
Министр культуры СССР Екатерина Алексеевна Фурцева
Владимир был раздавлен. Близкие вспоминали, что он замкнулся в себе и долго не мог говорить. Но министр культуры Екатерина Фурцева лично приказала доиграть программу — шоу должно продолжаться.
Сложная личная жизнь
После смерти брата Мулявин стал еще более безответственным в личных отношениях. Первый брак с Лидией трещал по швам — муж изменял направо и налево, особенно болезненным стал роман с певицей Валентиной Пономаревой прямо во время беременности жены.
CC BY 4.0 / Boris Semenov (cropped) / Художественный руководитель ансамбля "Песняры" Владимир Мулявин
Художественный руководитель ансамбля "Песняры" Владимир Мулявин
Лидия не выдержала и в 1975 году подала на развод. Мулявин тут же женился на Светлане Слизской — молодой выпускнице радиотехнического института, которая была младше на десять лет. Но и этот союз продержался недолго.
Отношения со Светланой были бурными — скандалы, взаимные измены, публичные разборки. Коллеги шутили, что Мулявин меняет женщин как перчатки. Слизская не выдержала и бросила мужа, уверенная, "что сможет найти партию получше".
Третьей и последней женой стала актриса Светлана Пенкина. Родившегося в этом браке сына назвали Валерием — в честь погибшего брата. Их отношения также вызывали споры в коллективе, Пенкину за глаза называли "Йоко Оно советского образца", обвиняя в расколе "Песняров". Этот союз оказался самым долгим — 22 года, до самой смерти артиста.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкМихаил Козаков в роли Бессонова и Светлана Пенкина в роли Кати в художественном фильме режиссера Василия Ордынского "Хождение по мукам"
Михаил Козаков в роли Бессонова и Светлана Пенкина в роли Кати в художественном фильме режиссера Василия Ордынского "Хождение по мукам"
Закат империи
Девяностые годы стали временем всеобщего краха. Перестройка смыла привычный мир советской эстрады. "Песняры" оказались не у дел — публика переключилась на новых кумиров.
Из группы один за другим уходили музыканты, коллектив постоянно менялся. Бывшие коллеги разбежались, начались склоки и дележ наследия. К 1990 году остался практически один Мулявин. Он болезненно переживал происходящее в группе и развал СССР — даже отказался исполнять хит "Беловежская пуща", потому что в этом заповеднике подписали небезызвестный договор.
© РИА Новости / Владимир Родионов | Перейти в медиабанкВыступление вокально-инструментального ансамбля "Песняры". 1990 год
Выступление вокально-инструментального ансамбля "Песняры". 1990 год
Череда потерь продолжалась. В 1996 году умерла сестра Владимира Наталья. В 2002-м сам Владимир попал в автокатастрофу — серьезная травма позвоночника приковала его к постели. Врачи боролись за его жизнь, но 26 января 2003 года сердце музыканта остановилось. Ему было 62 года.
Трагедия следующего поколения
Трагедии преследовали не только Мулявина, но и его детей. Старший сын Владимир долго искал свое место в жизни — учился музыке, мечтал о сцене, но путь оказался тернистым.
После смерти отца он попытался возглавить "Песняры", но у коллектива были другие планы. Из ансамбля его быстро выгнали, деликатно намекнув на проблемы с зависимостями.
© РИА Новости / Л. Носов | Перейти в медиабанкХудожественный руководитель ансамбля "Песняры" Владимир Мулявин
Художественный руководитель ансамбля "Песняры" Владимир Мулявин
Осенью 2006 года Владимир-младший скончался в следственном изоляторе в возрасте 32 лет. Официальная причина — последствия длительных проблем со здоровьем. Мулявин не застал ухода сына. Возможно, к счастью — слишком тяжело он переживал смерти близких ему людей.
Младшие дети артиста — Марина, Ольга и Валерий — выбрали жизнь вдали от публичности. Возможно, трагическая судьба отца и старшего брата научила их ценить покой больше славы.
© РИА Новости / Юрий Иванов | Перейти в медиабанкВыступает белорусский вокально-инструментальный ансамбль "Песняры"
Выступает белорусский вокально-инструментальный ансамбль "Песняры"
Наследие живет
Мулявин до последнего боролся за то, чтобы "Песняры" не канули в Лету. Эти усилия оказались не напрасными.
Сегодня существуют два коллектива под названием "Песняры" — российский и белорусский. После смерти основателя произошел раскол, но музыка продолжает жить. В составах играют как молодые музыканты, так и ветераны, работавшие с Владимиром Мулявиным.
Легендарная группа по-прежнему собирает залы. Это уже не стадионы семидесятых, но тем не менее. Ностальгирующие поклонники, молодежь, открывающая советскую классику, посетители ретро-фестивалей.
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЖители Екатеринбурга на открытии памятника народному артисту СССР, основателю ВИА "Песняры" Владимиру Мулявину возле киноконцертного театра "Космос"
Жители Екатеринбурга на открытии памятника народному артисту СССР, основателю ВИА "Песняры" Владимиру Мулявину возле киноконцертного театра "Космос"
Память о самом Мулявине поддерживается документальными фильмами и переизданиями альбомов. Его "Беловежская пуща" до сих пор звучит на праздниках и концертах. Показательный результат для артиста, ушедшего более двадцати лет назад.