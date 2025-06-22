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Брата убили, сын умер в СИЗО: как судьба мстила лидеру "Песняров" Мулявину

Брата убили, сын умер в СИЗО: как судьба мстила лидеру "Песняров" Мулявину - РИА Новости, 22.06.2025

Брата убили, сын умер в СИЗО: как судьба мстила лидеру "Песняров" Мулявину

В начале семидесятых Владимир Мулявин купался в лучах славы — гастроли, поклонницы, овации и бешеная популярность. Казалось, жизнь удалась. Но судьба любит... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T09:21:00+03:00

2025-06-22T09:21:00+03:00

2025-06-22T09:21:00+03:00

песняры

ссср

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. В начале семидесятых Владимир Мулявин купался в лучах славы — гастроли, поклонницы, овации и бешеная популярность. Казалось, жизнь удалась. Но судьба любит шутить. И подчас — очень зло. Стоило расслабиться, как начался настоящий кошмар. Что превратило жизнь кумира миллионов в череду трагедий и потерь?Свердловский мальчик с большими планамиВолодя Мулявин появился на свет в январе 1941 года в Екатеринбурге. Мальчика с детства тянуло к музыке — в 12 лет он уже серьезно изучал ноты и дирижирование.Семья была музыкальной — все четверо детей (Вова, Валера, Илья и Наташа) так или иначе связали жизнь с искусством. Володя оказался самым целеустремленным и талантливым. До 20 лет успел поработать в филармониях нескольких сибирских городов.После армии организовал группу с громким названием "Лявоны", в которую пригласил младшего брата Валерия. Идея была простой, но гениальной — петь народные белорусские песни в современной аранжировке. В 1970 году коллектив переименовали в "Песняры".Золотые годыНачало 70-х стало временем триумфа. "Песняры" гастролировали по всему Союзу, собирали аншлаги, зарабатывали огромные деньги. Мулявин купался в лучах славы — его узнавали на улицах, фанатки осаждали гостиницы, где тот останавливался.Характер у будущей звезды был сложный. Еще в молодости он женился на артистке Лидии Кармальской, которая была старше на три года. Девушка помогала с организацией концертов, фактически стала менеджером группы.Успех вскружил голову молодому артисту — он начал заводить романы с поклонницами прямо во время туров.Крымская трагедияЖизнь Мулявина разделилась на "до" и "после" 13 июля 1973 года. На фестивале "Крымские зори" музыканты отмечали день рождения одного из участников. Выпивали, веселились, разошлись только под утро.Валерий, младший брат Владимира, ушел последним. А утром его нашли мертвым — лежал на парапете с пробитой головой. Официальная версия — несчастный случай. Но участники группы рассказывали совсем другое.Леонид Борткевич позже вспоминал: "Какие-то подонки проиграли одного из "Песняров" в карты, и на месте Валеры могли оказаться хоть я, хоть Толя Кашепаров. Получилось, Валера прикрыл собой кого-то из нас. И все это пытались замять — боялись сорвать фестиваль".Владимир был раздавлен. Близкие вспоминали, что он замкнулся в себе и долго не мог говорить. Но министр культуры Екатерина Фурцева лично приказала доиграть программу — шоу должно продолжаться.Сложная личная жизньПосле смерти брата Мулявин стал еще более безответственным в личных отношениях. Первый брак с Лидией трещал по швам — муж изменял направо и налево, особенно болезненным стал роман с певицей Валентиной Пономаревой прямо во время беременности жены.Лидия не выдержала и в 1975 году подала на развод. Мулявин тут же женился на Светлане Слизской — молодой выпускнице радиотехнического института, которая была младше на десять лет. Но и этот союз продержался недолго.Отношения со Светланой были бурными — скандалы, взаимные измены, публичные разборки. Коллеги шутили, что Мулявин меняет женщин как перчатки. Слизская не выдержала и бросила мужа, уверенная, "что сможет найти партию получше".Третьей и последней женой стала актриса Светлана Пенкина. Родившегося в этом браке сына назвали Валерием — в честь погибшего брата. Их отношения также вызывали споры в коллективе, Пенкину за глаза называли "Йоко Оно советского образца", обвиняя в расколе "Песняров". Этот союз оказался самым долгим — 22 года, до самой смерти артиста.Закат империиДевяностые годы стали временем всеобщего краха. Перестройка смыла привычный мир советской эстрады. "Песняры" оказались не у дел — публика переключилась на новых кумиров.Из группы один за другим уходили музыканты, коллектив постоянно менялся. Бывшие коллеги разбежались, начались склоки и дележ наследия. К 1990 году остался практически один Мулявин. Он болезненно переживал происходящее в группе и развал СССР — даже отказался исполнять хит "Беловежская пуща", потому что в этом заповеднике подписали небезызвестный договор.Череда потерь продолжалась. В 1996 году умерла сестра Владимира Наталья. В 2002-м сам Владимир попал в автокатастрофу — серьезная травма позвоночника приковала его к постели. Врачи боролись за его жизнь, но 26 января 2003 года сердце музыканта остановилось. Ему было 62 года.Трагедия следующего поколенияТрагедии преследовали не только Мулявина, но и его детей. Старший сын Владимир долго искал свое место в жизни — учился музыке, мечтал о сцене, но путь оказался тернистым.После смерти отца он попытался возглавить "Песняры", но у коллектива были другие планы. Из ансамбля его быстро выгнали, деликатно намекнув на проблемы с зависимостями.Осенью 2006 года Владимир-младший скончался в следственном изоляторе в возрасте 32 лет. Официальная причина — последствия длительных проблем со здоровьем. Мулявин не застал ухода сына. Возможно, к счастью — слишком тяжело он переживал смерти близких ему людей.Младшие дети артиста — Марина, Ольга и Валерий — выбрали жизнь вдали от публичности. Возможно, трагическая судьба отца и старшего брата научила их ценить покой больше славы.Наследие живетМулявин до последнего боролся за то, чтобы "Песняры" не канули в Лету. Эти усилия оказались не напрасными.Сегодня существуют два коллектива под названием "Песняры" — российский и белорусский. После смерти основателя произошел раскол, но музыка продолжает жить. В составах играют как молодые музыканты, так и ветераны, работавшие с Владимиром Мулявиным.Легендарная группа по-прежнему собирает залы. Это уже не стадионы семидесятых, но тем не менее. Ностальгирующие поклонники, молодежь, открывающая советскую классику, посетители ретро-фестивалей.Память о самом Мулявине поддерживается документальными фильмами и переизданиями альбомов. Его "Беловежская пуща" до сих пор звучит на праздниках и концертах. Показательный результат для артиста, ушедшего более двадцати лет назад.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

песняры, ссср