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На Кубани заключили под стражу обвиняемого в убийстве племянницы - РИА Новости, 22.06.2025
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23:46 22.06.2025
https://ria.ru/20250622/kuban-2024710914.html
На Кубани заключили под стражу обвиняемого в убийстве племянницы
На Кубани заключили под стражу обвиняемого в убийстве племянницы - РИА Новости, 22.06.2025
На Кубани заключили под стражу обвиняемого в убийстве племянницы
Суд взял под стражу на два месяца жителя Тихорецкого района на Кубани, обвиняемого в изнасиловании и убийстве своей несовершеннолетней племянницы, сообщает... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T23:46:00+03:00
2025-06-22T23:46:00+03:00
происшествия
россия
краснодарский край
убийство
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КРАСНОДАР, 22 июн - РИА Новости. Суд взял под стражу на два месяца жителя Тихорецкого района на Кубани, обвиняемого в изнасиловании и убийстве своей несовершеннолетней племянницы, сообщает объединенная пресс-служба судов по Краснодарскому краю. "Судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Срок меры - 2 месяца", - говорится в сообщении. Как уточняет СУСК по региону, днем 19 июня 41-летний мужчина совместно с 16-летней племянницей направлялся на автомобиле из Тихорецка в гости к его семье в поселок Братский. По дороге между ними возникла ссора из-за того, что девушка критиковала материальное положение семьи фигуранта. В ответ на это подозреваемый свернул в лесополосу и, остановив автомобиль, совершил преступления сексуального характера, а после задушил ее. Чтобы отвести от себя подозрения, фигурант спрятал тело девушки в лесополосе и затем принимал активное участие в ее поисках. По информации объединенной пресс-службы судов региона, фигуранту предъявлено обвинение в убийстве (пункт "к" части 2 статьи 105 УК РФ) и совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетней (пункт "а" части 3 статьи 131, пункт "а" части 3 статьи 132 УК РФ).
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происшествия, россия, краснодарский край, убийство
Происшествия, Россия, Краснодарский край, Убийство
На Кубани заключили под стражу обвиняемого в убийстве племянницы

На Кубани заключили под стражу обвиняемого в изнасиловании и убийстве племянницы

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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КРАСНОДАР, 22 июн - РИА Новости. Суд взял под стражу на два месяца жителя Тихорецкого района на Кубани, обвиняемого в изнасиловании и убийстве своей несовершеннолетней племянницы, сообщает объединенная пресс-служба судов по Краснодарскому краю.
«
"Судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Срок меры - 2 месяца", - говорится в сообщении.
Как уточняет СУСК по региону, днем 19 июня 41-летний мужчина совместно с 16-летней племянницей направлялся на автомобиле из Тихорецка в гости к его семье в поселок Братский. По дороге между ними возникла ссора из-за того, что девушка критиковала материальное положение семьи фигуранта. В ответ на это подозреваемый свернул в лесополосу и, остановив автомобиль, совершил преступления сексуального характера, а после задушил ее. Чтобы отвести от себя подозрения, фигурант спрятал тело девушки в лесополосе и затем принимал активное участие в ее поисках.
По информации объединенной пресс-службы судов региона, фигуранту предъявлено обвинение в убийстве (пункт "к" части 2 статьи 105 УК РФ) и совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетней (пункт "а" части 3 статьи 131, пункт "а" части 3 статьи 132 УК РФ).
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
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ПроисшествияРоссияКраснодарский крайУбийство
 
 
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