https://ria.ru/20250622/kuban-2024710914.html

На Кубани заключили под стражу обвиняемого в убийстве племянницы

На Кубани заключили под стражу обвиняемого в убийстве племянницы - РИА Новости, 22.06.2025

На Кубани заключили под стражу обвиняемого в убийстве племянницы

Суд взял под стражу на два месяца жителя Тихорецкого района на Кубани, обвиняемого в изнасиловании и убийстве своей несовершеннолетней племянницы, сообщает... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T23:46:00+03:00

2025-06-22T23:46:00+03:00

2025-06-22T23:46:00+03:00

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КРАСНОДАР, 22 июн - РИА Новости. Суд взял под стражу на два месяца жителя Тихорецкого района на Кубани, обвиняемого в изнасиловании и убийстве своей несовершеннолетней племянницы, сообщает объединенная пресс-служба судов по Краснодарскому краю. "Судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Срок меры - 2 месяца", - говорится в сообщении. Как уточняет СУСК по региону, днем 19 июня 41-летний мужчина совместно с 16-летней племянницей направлялся на автомобиле из Тихорецка в гости к его семье в поселок Братский. По дороге между ними возникла ссора из-за того, что девушка критиковала материальное положение семьи фигуранта. В ответ на это подозреваемый свернул в лесополосу и, остановив автомобиль, совершил преступления сексуального характера, а после задушил ее. Чтобы отвести от себя подозрения, фигурант спрятал тело девушки в лесополосе и затем принимал активное участие в ее поисках. По информации объединенной пресс-службы судов региона, фигуранту предъявлено обвинение в убийстве (пункт "к" части 2 статьи 105 УК РФ) и совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетней (пункт "а" части 3 статьи 131, пункт "а" части 3 статьи 132 УК РФ).

https://ria.ru/20250613/mvd-2022635151.html

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происшествия, россия, краснодарский край, убийство