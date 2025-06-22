https://ria.ru/20250622/ksir-2024583596.html

КСИР раскрыл цели утренней иранской атаки на Израиль

КСИР раскрыл цели утренней иранской атаки на Израиль - РИА Новости, 22.06.2025

КСИР раскрыл цели утренней иранской атаки на Израиль

Целями утренней атаки Ирана по Израилю стали аэропорт Бен-Гурион, центр биологических исследований, базы поддержки Израиля и центры принятия решений разных... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T09:11:00+03:00

2025-06-22T09:11:00+03:00

2025-06-22T09:47:00+03:00

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иран

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дональд трамп

сша

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ТЕГЕРАН, 22 июн – РИА Новости. Целями утренней атаки Ирана по Израилю стали аэропорт Бен-Гурион, центр биологических исследований, базы поддержки Израиля и центры принятия решений разных уровней, сообщает гостелерадиокомпания Ирана IRIB со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил страны)."Двадцатая волна операции "Правдивое обещание 3" с использованием разных типов ракет дальнего действия на твердом и жидком топливе с разрушительными боеголовками, а также при применении новых тактик обхода "Железного купола" врага, была проведена против следующих целей: аэропорт Бен-Гурион, центр биологических исследований Израиля, базы поддержки Израиля и центры принятия решений разных уровней", - говорится в сообщении.США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. Тегеран потребовал экстренного заседания Совета управляющих МАГАТЭ и Совбеза ООН.В парламенте Ирана заявили, что Тегеран ожидал атаки на ядерный объект в Фордо, поэтому провел эвакуацию, необратимого ущерба объекту не было. В Организации по атомной энергии страны подчеркнули, что Тегеран не намерен останавливать развитие ядерной отрасли после ударов.Центр ядерной безопасности Ирана сообщил, что не зафиксировал утечек радиоактивных материалов на ядерных объектах, подвергшихся нападению США. МАГАТЭ со своей стороны отметил, что пока не зафиксировало повышения уровня радиации за пределами этих ядерных объектов.Атака уже вызвала негативную реакцию как на международном уровне, так и в самих США. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал ее опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Конгрессмен-республиканец Томас Масси назвал удары по Ирану противоречащими конституции США, а конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес заявила, что произошедшее может являться основанием для импичмента.

https://ria.ru/20250618/iran-2023360813.html

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