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Биография Светланы Крючковой

Биография Светланы Крючковой - РИА Новости, 22.06.2025

Биография Светланы Крючковой

Актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Светлана Николаевна Крючкова родилась 22 июня 1950 года в Кишиневе (Молдавская ССР, ныне Молдавия) в семье... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T08:00:00+03:00

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Актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Светлана Николаевна Крючкова родилась 22 июня 1950 года в Кишиневе (Молдавская ССР, ныне Молдавия) в семье военнослужащего.В 17 лет она уехала в Москву поступать в театральный институт. Провалившись два года подряд, перепробовала немало профессий – работала машинисткой в Центральном статистическом управлении Молдавии, слесарем-сборщиком на ЗиЛе в Москве, старшим препаратором в лаборатории при Кишиневском сельскохозяйственном институте.В 1969 году Светлана Крючкова поступила в Школу-студию МХАТ, в мастерскую Василия Маркова.После окончания вуза в 1973 году стала актрисой МХАТ им. М. Горького. Играла в спектаклях "Синяя птица" по произведению Мориса Метерлинка и "Последние дни" по пьесе Михаила Булгакова.С 1976 года Светлана Крючкова является актрисой Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова (до 1992 года – имени М. Горького) в Санкт-Петербурге. Сыграв первую роль Любы в спектакле Сергея Юрского "Фантазии Фарятьева", Крючкова сразу же заняла ведущее положение в труппе, а ее работа была отмечена премией Всероссийского театрального общества как лучшая женская роль в сезоне 1976-1977 года. Светлана Крючкова играла в спектаклях "Дом на песке" Рустама Ибрагимбекова (Сестра), "Тихий Дон" Михаила Шолохова (Аксинья), "Волки и овцы" (Купавина) и "На всякого мудреца довольно простоты" (Мамаева) Александра Островского, "На дне" Максима Горького (Василиса), "Вишневый сад" Антона Чехова (Раневская), "Мамаша Кураж и ее дети" Бертольта Брехта (Анна Фирлинг), "Васса Железнова" Максима Горького (Васса Железнова) и других.В текущем репертуаре театра актриса занята в постановках "Привидения" по Генрику Ибсену и "Жизнь впереди" по роману Эмиля Ажара. 22 июня 2025 года состоится премьера творческого вечера к юбилею Светланы Крючковой "Моя душа – мгновений след... ".В театре "Мастерская "12" Никиты Михалкова" актриса играет в спектакле "На дне" по Максиму Горькому.В кино Светлана Крючкова снимается с 1973 года. Ее первыми ролями стали Нелли Леднева в "Большой перемене" Алексея Коренева и Катя в фильме "Двое в пути" режиссера Леонида Марягина.Светлана Крючкова исполнила главные роли в комедии Леонида Гайдая "Не может быть!" (1975), драме Виталия Мельникова "Старший сын" (1975), экранизации комедии Николая Гоголя "Женитьба" (1977) и др.Зрителям запомнилась ее игра в фильмах "Безымянная звезда" (1978), "Собака Баскервилей" (1981), "Родня" (1981), "Я тебя ненавижу" (1986), "Светлая личность" (1989), "СВ. Спальный вагон" (1989), "Царская охота" (1990), "Утомленные солнцем" (1994) и др.В 2000-х годах Светлана Крючкова сыграла главные роли в картинах "Старые клячи" (2000), "Похороните меня за плинтусом" (2008), сериалах "Брежнев" (2005), "Литейный-4" (2007-2008), "Луна в зените" (2007), "Семейный дом" (2010), а также роли в сериалах "Пятый ангел" (2003), "Ликвидация" (2007), "Юнкера" (2007), "Одержимый" (2009), романтической драме "Поклонница" (2012).Среди ее работ последних лет – роли в комедии "Одесский пароход" (2019) Сергея Урсуляка, в мелодраме "Двое в жизни, не считая собаки" (2025).Всего в фильмографии актрисы – свыше 90 киноработ.Светлана Крючкова выступает с различными поэтическими программами. В ее репертуаре – произведения Евгения Баратынского, Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Федора Тютчева, Ивана Бунина, Осипа Мандельштама, Иосифа Бродского, Давида Самойлова, Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, Марии Петровых, Геннадия Шпаликова, Булаты Окуджавы и др.За создание уникальных поэтических программ на стихи поэтов XX века в 2010 году она была удостоена Царскосельской художественной премии. В 2019 году Крючкова вновь была отмечена этой наградой за поэтическую программу "Я жил, как жил..." на стихи Геннадия Шпаликова.Актриса выпустила несколько дисков с записями стихов известных поэтов, а также детскими стихами и сольными номерами. В 1998-2002 годах она была профессором и мастером актерского курса Санкт-Петербургского университета профсоюзов. В 2003 году на базе выпускников курса был создан Театр-студия под руководством Светланы Крючковой, который завершил свое существование в 2009 году.В 2008-2010 годах на петербургском Пятом канале вела телеигру для взрослых "К доске!".Светлана Крючкова является президентом кинофестиваля "Виват кино России".В 2012 году актриса выпустила в свет свои мемуары "Большие перемены и вечная любовь Светланы Крючковой". В декабре 2013 года вышла ее книга "Разное счастье нам выпадает…".С 2016 года ведет лабораторию актерского мастерства при Союзе театральных деятелей РФ.Светлана Крючкова – народная артистка РСФСР (1991).В 2018 году за заслуги в развитии отечественного искусства и многолетнюю плодотворную деятельность она была награждена орденом Дружбы. Лауреат Премии правительства Санкт-Петербурга в области литературы, искусства и архитектуры за 2009 год. Награждена почетным знаком "За заслуги перед Санкт-Петербургом" (2010).Обладательница "Золотой маски" (2022) и премии "Золотой софит" (2024). Удостоена Национальной кинематографической премии "Ника" (1990, 2010), Царскосельской художественной премии (2010, 2019), Национальной актерской премии имени Андрея Миронова (2011).В 2016 году она была удостоена приза "За духовность в культуре" кинофестиваля "Виват кино России!". За большой вклад в развитие и сохранение русской словесности в 2009 году Крючкова была награждена медалью Пушкина, в 2010 году за личный вклад в развитие драматического искусства – памятной медалью к 150-летию А.П. Чехова.Лауреат премии "Влиятельные женщины Петербурга", учрежденной изданием "Деловой Петербург" (2023).Актриса три раза была замужем, у нее двое сыновей. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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