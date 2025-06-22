https://ria.ru/20250622/konflikt-2024635721.html

Россия призвала прекратить агрессию на Ближнем Востоке

Россия призвала прекратить агрессию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 22.06.2025

Россия призвала прекратить агрессию на Ближнем Востоке

Москва призывает прекратить агрессию на Ближнем Востоке и нарастить усилия для возвращения ситуации в политико-дипломатическое русло, заявили в МИД России после РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T14:07:00+03:00

2025-06-22T14:07:00+03:00

2025-06-22T14:10:00+03:00

в мире

иран

сша

тегеран (город)

дональд трамп

антониу гутерреш

александрия окасио-кортес

магатэ

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Москва призывает прекратить агрессию на Ближнем Востоке и нарастить усилия для возвращения ситуации в политико-дипломатическое русло, заявили в МИД России после ударов США по ядерным объектам на территории Ирана. "Призываем прекратить агрессию, наращивать усилия по созданию условий для возвращения ситуации в политико-дипломатическое русло", - говорится в сообщении на сайте российского ведомства. США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. Тегеран потребовал экстренного заседания Совета управляющих МАГАТЭ и Совбеза ООН. В парламенте Ирана заявили, что Тегеран ожидал атаки на ядерный объект в Фордо, поэтому провел эвакуацию, необратимого ущерба объекту не было. В Организации по атомной энергии страны подчеркнули, что Тегеран не намерен останавливать развитие ядерной отрасли после ударов. Центр ядерной безопасности Ирана сообщил, что не зафиксировал утечек радиоактивных материалов на ядерных объектах, подвергшихся нападению США. МАГАТЭ со своей стороны отметило, что пока не зафиксировало повышения уровня радиации за пределами этих ядерных объектов, но позднее не исключило радиоактивное и химическое загрязнения внутри них. Атака уже вызвала негативную реакцию как на международном уровне, так и в самих США. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал ее опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Конгрессмен-республиканец Томас Масси назвал удары по Ирану противоречащими конституции США, а конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес заявила, что произошедшее может являться основанием для импичмента.

https://ria.ru/20250622/izrail-2024607029.html

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иран

сша

тегеран (город)

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Удары США по ядерным объектам Ирана США при ударах по ядерным объектам Ирана применили бомбы GBU-57. Это самая глубокая противобункерная бомба в мире, она была создана в начале нулевых. Боеприпас весит более 13,5 тонн, его длина – 6 метров, а диаметр – около 80 сантиметров. Бомба содержит почти 2,5 тонны взрывчатки. Есть данные, что она может поражать объекты на глубине до 60 метров. 2025-06-22T14:07 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, антониу гутерреш, александрия окасио-кортес, магатэ, оон, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, удар сша по ядерным объектам в иране