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Шапша рассказал, к чему привела борьба за кадры в Калужской области - РИА Новости, 22.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
11:08 22.06.2025
https://ria.ru/20250622/kadry-2024602744.html
Шапша рассказал, к чему привела борьба за кадры в Калужской области
Шапша рассказал, к чему привела борьба за кадры в Калужской области - РИА Новости, 22.06.2025
Шапша рассказал, к чему привела борьба за кадры в Калужской области
Борьба за кадры привела к росту зарплат в Калужской области, например, зарплата сварщика может начинаться от 200 тысяч рублей, рассказал губернатор Калужской... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T11:08:00+03:00
2025-06-22T11:08:00+03:00
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калужская область
владислав шапша
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июня – РИА Новости. Борьба за кадры привела к росту зарплат в Калужской области, например, зарплата сварщика может начинаться от 200 тысяч рублей, рассказал губернатор Калужской области, глава комиссии Госсовета по направлению "Кадры" Владислав Шапша в интервью РИА Новости на ПМЭФ. "У нас сегодня средняя зарплата в регионе уже за 80 тысяч. На предприятиях за 100 тысяч. Это высокие зарплаты. Если мы говорим о среднем специальном образовании, то зарплата сварщика может начинаться от 200 тысяч. И днем с огнем их не найдешь. Поэтому сегодня борьба за кадры привела, конечно, к тому, что уровень заработной платы существенно повысился базовый", - рассказал губернатор. По его словам, сегодня в регионе зарплата водителя троллейбуса от 100 тысяч рублей. "Человеку не нужно никакого образования. Он должен прийти, выучиться, получить за два месяца эту специальность и спокойно работать, получать эту зарплату. Конечно, есть какие-то перетоки, есть какие-то вот такие дисбалансы на разных предприятиях. Я этого не исключаю. Но в целом, в среднем, сегодня, конечно, конкуренция достаточно высокая, в том числе с помощью повышения социального пакета", - отметил губернатор. Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступало информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250428/mishustin-2013828799.html
https://ria.ru/20250614/zarplata-2022772691.html
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калужская область, владислав шапша, общество
ПМЭФ-2025, Калужская область, Владислав Шапша, Общество
Шапша рассказал, к чему привела борьба за кадры в Калужской области

Шапша: борьба за кадры в Калужской области привела к росту зарплат

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВладислав Шапша на ПМЭФ-2025
Владислав Шапша на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Владислав Шапша на ПМЭФ-2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июня – РИА Новости. Борьба за кадры привела к росту зарплат в Калужской области, например, зарплата сварщика может начинаться от 200 тысяч рублей, рассказал губернатор Калужской области, глава комиссии Госсовета по направлению "Кадры" Владислав Шапша в интервью РИА Новости на ПМЭФ.
"У нас сегодня средняя зарплата в регионе уже за 80 тысяч. На предприятиях за 100 тысяч. Это высокие зарплаты. Если мы говорим о среднем специальном образовании, то зарплата сварщика может начинаться от 200 тысяч. И днем с огнем их не найдешь. Поэтому сегодня борьба за кадры привела, конечно, к тому, что уровень заработной платы существенно повысился базовый", - рассказал губернатор.
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По его словам, сегодня в регионе зарплата водителя троллейбуса от 100 тысяч рублей.
"Человеку не нужно никакого образования. Он должен прийти, выучиться, получить за два месяца эту специальность и спокойно работать, получать эту зарплату. Конечно, есть какие-то перетоки, есть какие-то вот такие дисбалансы на разных предприятиях. Я этого не исключаю. Но в целом, в среднем, сегодня, конечно, конкуренция достаточно высокая, в том числе с помощью повышения социального пакета", - отметил губернатор.
Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступало информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025Калужская областьВладислав ШапшаОбщество
 
 
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