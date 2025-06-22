https://ria.ru/20250622/kadry-2024602744.html

Шапша рассказал, к чему привела борьба за кадры в Калужской области

Шапша рассказал, к чему привела борьба за кадры в Калужской области - РИА Новости, 22.06.2025

Шапша рассказал, к чему привела борьба за кадры в Калужской области

Борьба за кадры привела к росту зарплат в Калужской области, например, зарплата сварщика может начинаться от 200 тысяч рублей, рассказал губернатор Калужской... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T11:08:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июня – РИА Новости. Борьба за кадры привела к росту зарплат в Калужской области, например, зарплата сварщика может начинаться от 200 тысяч рублей, рассказал губернатор Калужской области, глава комиссии Госсовета по направлению "Кадры" Владислав Шапша в интервью РИА Новости на ПМЭФ. "У нас сегодня средняя зарплата в регионе уже за 80 тысяч. На предприятиях за 100 тысяч. Это высокие зарплаты. Если мы говорим о среднем специальном образовании, то зарплата сварщика может начинаться от 200 тысяч. И днем с огнем их не найдешь. Поэтому сегодня борьба за кадры привела, конечно, к тому, что уровень заработной платы существенно повысился базовый", - рассказал губернатор. По его словам, сегодня в регионе зарплата водителя троллейбуса от 100 тысяч рублей. "Человеку не нужно никакого образования. Он должен прийти, выучиться, получить за два месяца эту специальность и спокойно работать, получать эту зарплату. Конечно, есть какие-то перетоки, есть какие-то вот такие дисбалансы на разных предприятиях. Я этого не исключаю. Но в целом, в среднем, сегодня, конечно, конкуренция достаточно высокая, в том числе с помощью повышения социального пакета", - отметил губернатор. Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступало информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250428/mishustin-2013828799.html

https://ria.ru/20250614/zarplata-2022772691.html

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Ольга Фомченкова

калужская область, владислав шапша, общество