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Заседание СБ ООН по ударам США инициировано Россией и Китаем
Заседание СБ ООН по ударам США инициировано Россией и Китаем - РИА Новости, 22.06.2025
Заседание СБ ООН по ударам США инициировано Россией и Китаем
Заседание Совбеза ООН по теме атаки США на Иран состоится в воскресенье по инициативе нескольких стран, включая Россию и Китай, готовится резолюция, утверждает... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T17:22:00+03:00
2025-06-22T17:22:00+03:00
2025-06-22T17:22:00+03:00
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ООН, 22 июн – РИА Новости. Заседание Совбеза ООН по теме атаки США на Иран состоится в воскресенье по инициативе нескольких стран, включая Россию и Китай, готовится резолюция, утверждает израильское постпредство при всемирной организации. Как сообщали ранее в председательствующей в СБ ООН в июне миссии Гайаны при ООН, заседание в связи с атакой США против Ирана запланировано на 22.00 мск. "Заседание (Совбеза ООН - ред.) состоится по инициативе нескольких стран, включая Россию и Китай, которые продвигают проект резолюции, осуждающий США и Израиль", – говорится в заявлении израильской миссии.
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в мире, сша, иран, россия, оон, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, США, Иран, Россия, ООН, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Заседание СБ ООН по ударам США инициировано Россией и Китаем
Постпредство Израиля: СБ ООН обсудит атаку США на Иран по инициативе ряда стран