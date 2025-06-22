https://ria.ru/20250622/izrail-2024672610.html

Заседание СБ ООН по ударам США инициировано Россией и Китаем

Заседание СБ ООН по ударам США инициировано Россией и Китаем - РИА Новости, 22.06.2025

Заседание СБ ООН по ударам США инициировано Россией и Китаем

Заседание Совбеза ООН по теме атаки США на Иран состоится в воскресенье по инициативе нескольких стран, включая Россию и Китай, готовится резолюция, утверждает... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T17:22:00+03:00

2025-06-22T17:22:00+03:00

2025-06-22T17:22:00+03:00

в мире

сша

иран

россия

оон

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000557327_0:17:3072:1744_1920x0_80_0_0_341a0ed071ea8d2327262c3f38449610.jpg

ООН, 22 июн – РИА Новости. Заседание Совбеза ООН по теме атаки США на Иран состоится в воскресенье по инициативе нескольких стран, включая Россию и Китай, готовится резолюция, утверждает израильское постпредство при всемирной организации. Как сообщали ранее в председательствующей в СБ ООН в июне миссии Гайаны при ООН, заседание в связи с атакой США против Ирана запланировано на 22.00 мск. "Заседание (Совбеза ООН - ред.) состоится по инициативе нескольких стран, включая Россию и Китай, которые продвигают проект резолюции, осуждающий США и Израиль", – говорится в заявлении израильской миссии.

https://ria.ru/20250622/iran-2024663736.html

сша

иран

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, иран, россия, оон, война израиля и ирана: последние новости о конфликте