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Заседание СБ ООН по ударам США инициировано Россией и Китаем - РИА Новости, 22.06.2025
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17:22 22.06.2025
https://ria.ru/20250622/izrail-2024672610.html
Заседание СБ ООН по ударам США инициировано Россией и Китаем
Заседание СБ ООН по ударам США инициировано Россией и Китаем - РИА Новости, 22.06.2025
Заседание СБ ООН по ударам США инициировано Россией и Китаем
Заседание Совбеза ООН по теме атаки США на Иран состоится в воскресенье по инициативе нескольких стран, включая Россию и Китай, готовится резолюция, утверждает... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T17:22:00+03:00
2025-06-22T17:22:00+03:00
в мире
сша
иран
россия
оон
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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ООН, 22 июн – РИА Новости. Заседание Совбеза ООН по теме атаки США на Иран состоится в воскресенье по инициативе нескольких стран, включая Россию и Китай, готовится резолюция, утверждает израильское постпредство при всемирной организации. Как сообщали ранее в председательствующей в СБ ООН в июне миссии Гайаны при ООН, заседание в связи с атакой США против Ирана запланировано на 22.00 мск. "Заседание (Совбеза ООН - ред.) состоится по инициативе нескольких стран, включая Россию и Китай, которые продвигают проект резолюции, осуждающий США и Израиль", – говорится в заявлении израильской миссии.
https://ria.ru/20250622/iran-2024663736.html
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в мире, сша, иран, россия, оон, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, США, Иран, Россия, ООН, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Заседание СБ ООН по ударам США инициировано Россией и Китаем

Постпредство Израиля: СБ ООН обсудит атаку США на Иран по инициативе ряда стран

© AP Photo / Eduardo MunozЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© AP Photo / Eduardo Munoz
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций. Архивное фото
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ООН, 22 июн – РИА Новости. Заседание Совбеза ООН по теме атаки США на Иран состоится в воскресенье по инициативе нескольких стран, включая Россию и Китай, готовится резолюция, утверждает израильское постпредство при всемирной организации.
Как сообщали ранее в председательствующей в СБ ООН в июне миссии Гайаны при ООН, заседание в связи с атакой США против Ирана запланировано на 22.00 мск.
"Заседание (Совбеза ООН - ред.) состоится по инициативе нескольких стран, включая Россию и Китай, которые продвигают проект резолюции, осуждающий США и Израиль", – говорится в заявлении израильской миссии.
Флаг КНР - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Китайский МИД назвал удары США по Ирану нарушением Устава ООН
Вчера, 16:17
 
В миреСШАИранРоссияООНВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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