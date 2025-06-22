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"Росатом" выразил готовность решить техвопросы по ядерной программе Ирана
"Росатом" выразил готовность решить техвопросы по ядерной программе Ирана - РИА Новости, 22.06.2025
"Росатом" выразил готовность решить техвопросы по ядерной программе Ирана
"Росатом" будет готов решить все технологические вопросы по иранской ядерной программе в случае достижения такой договоренности руководством РФ на международном РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T23:52:00+03:00
2025-06-22T23:52:00+03:00
2025-06-22T23:52:00+03:00
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россия
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
в мире
ситуация вокруг "ядерного досье" ирана
ядерное оружие
энергетика
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. "Росатом" будет готов решить все технологические вопросы по иранской ядерной программе в случае достижения такой договоренности руководством РФ на международном уровне, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. "Мы призываем вернуться к дипломатическому пути решения вопроса развития иранской ядерной программы. Со своей стороны выражаем готовность госкорпорации "Росатом" решить все технологические вопросы в случае достижения такой договоренности руководством Российской Федерации на международном уровне", - сказал Лихачев, слова которого приводит "Росатом".
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Иран, Россия, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире, Ситуация вокруг "ядерного досье" Ирана, Ядерное оружие, Энергетика, Израиль, США, Обострение отношений США и Ирана
"Росатом" выразил готовность решить техвопросы по ядерной программе Ирана
Росатом готов при необходимости решить все техвопросы по ядерной программе Ирана