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"Росатом" выразил готовность решить техвопросы по ядерной программе Ирана - РИА Новости, 22.06.2025
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23:52 22.06.2025
https://ria.ru/20250622/iran-2024711946.html
"Росатом" выразил готовность решить техвопросы по ядерной программе Ирана
"Росатом" выразил готовность решить техвопросы по ядерной программе Ирана - РИА Новости, 22.06.2025
"Росатом" выразил готовность решить техвопросы по ядерной программе Ирана
"Росатом" будет готов решить все технологические вопросы по иранской ядерной программе в случае достижения такой договоренности руководством РФ на международном РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T23:52:00+03:00
2025-06-22T23:52:00+03:00
иран
россия
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
в мире
ситуация вокруг "ядерного досье" ирана
ядерное оружие
энергетика
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. "Росатом" будет готов решить все технологические вопросы по иранской ядерной программе в случае достижения такой договоренности руководством РФ на международном уровне, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. "Мы призываем вернуться к дипломатическому пути решения вопроса развития иранской ядерной программы. Со своей стороны выражаем готовность госкорпорации "Росатом" решить все технологические вопросы в случае достижения такой договоренности руководством Российской Федерации на международном уровне", - сказал Лихачев, слова которого приводит "Росатом".
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иран, россия, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире, ситуация вокруг "ядерного досье" ирана, ядерное оружие, энергетика, израиль, сша, обострение отношений сша и ирана
Иран, Россия, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире, Ситуация вокруг "ядерного досье" Ирана, Ядерное оружие, Энергетика, Израиль, США, Обострение отношений США и Ирана
"Росатом" выразил готовность решить техвопросы по ядерной программе Ирана

Росатом готов при необходимости решить все техвопросы по ядерной программе Ирана

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛоготип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Логотип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. "Росатом" будет готов решить все технологические вопросы по иранской ядерной программе в случае достижения такой договоренности руководством РФ на международном уровне, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"Мы призываем вернуться к дипломатическому пути решения вопроса развития иранской ядерной программы. Со своей стороны выражаем готовность госкорпорации "Росатом" решить все технологические вопросы в случае достижения такой договоренности руководством Российской Федерации на международном уровне", - сказал Лихачев, слова которого приводит "Росатом".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
Ничего уже не исправить: началась гонка за атомной бомбой
21 июня, 08:00
 
ИранРоссияАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"В миреСитуация вокруг "ядерного досье" ИранаЯдерное оружиеЭнергетикаИзраильСШАОбострение отношений США и Ирана
 
 
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