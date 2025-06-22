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"Росатом" выразил готовность решить техвопросы по ядерной программе Ирана

"Росатом" выразил готовность решить техвопросы по ядерной программе Ирана - РИА Новости, 22.06.2025

"Росатом" выразил готовность решить техвопросы по ядерной программе Ирана

"Росатом" будет готов решить все технологические вопросы по иранской ядерной программе в случае достижения такой договоренности руководством РФ на международном РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T23:52:00+03:00

2025-06-22T23:52:00+03:00

2025-06-22T23:52:00+03:00

иран

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алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

в мире

ситуация вокруг "ядерного досье" ирана

ядерное оружие

энергетика

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. "Росатом" будет готов решить все технологические вопросы по иранской ядерной программе в случае достижения такой договоренности руководством РФ на международном уровне, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. "Мы призываем вернуться к дипломатическому пути решения вопроса развития иранской ядерной программы. Со своей стороны выражаем готовность госкорпорации "Росатом" решить все технологические вопросы в случае достижения такой договоренности руководством Российской Федерации на международном уровне", - сказал Лихачев, слова которого приводит "Росатом".

https://ria.ru/20250621/bomba-2024349096.html

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