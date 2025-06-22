https://ria.ru/20250622/iran-2024710566.html

США атаками на Иран устроили себе плохую рекламу, считает эксперт

США атаками на Иран устроили себе плохую рекламу, считает эксперт - РИА Новости, 22.06.2025

США атаками на Иран устроили себе плохую рекламу, считает эксперт

Удары США по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане стали плохой рекламой для их хваленых супербомб GBU-57, так как Вашингтон все еще не смог... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T23:42:00+03:00

2025-06-22T23:42:00+03:00

2025-06-22T23:42:00+03:00

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БАКУ, 22 июн – РИА Новости. Удары США по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане стали плохой рекламой для их хваленых супербомб GBU-57, так как Вашингтон все еще не смог предъявить реальные результаты, а Тегеран спустя несколько часов после атак заявил, что серьезно ущерба нет, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости российский специалист по межнациональным конфликтам, директор центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов. "Удар якобы супербомбами США по трем ядерным объектам показал довольно плохую рекламу современных бункерных авиабомб GBU-57 американского производства. Да, мы видим большие воронки, многие пишут, что что-то там действительно разгромили, но реальных результатов Пентагон предъявить не может. Вполне возможно, именно поэтому Трамп (Дональд, президент США – ред.) заявил, что больше ударов не будет и что, дескать, Иран лишился ядерной программы, чтобы не позориться. А между тем Иран заявил, что всё заранее спрятал и ущерба нет. Я склонен больше верить в данном вопросе иранцам", - сказал собеседник агентства. По его словам, судя по всему американские бомбы - это очередной "пшик", как и многое другое их дорогостоящее вооружение на разработку и производство которого выделяются сотни миллиардов долларов. "Отмечу, что на Украине американская техника показала себя не с лучшей стороны, и вот теперь Иран. Есть ощущение что Штаты именно сейчас под предлогом того, что всё якобы разбомбили, резко сдадут назад и вступят в нормальный диалог с Тегераном, тем более что все военные эксперты Пентагона настроенны против втягивания США в ближневосточный конфликт", - отметил Михайлов. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено. Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события. Операцию США также строго осудили Куба и Китай.

https://ria.ru/20250622/izrail-2024607029.html

https://ria.ru/20250622/rezolyutsiya-2024681297.html

https://ria.ru/20250622/voyna-2024648305.html

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