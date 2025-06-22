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У Ирана останутся обогащенные материалы, заявил советник верховного лидера - РИА Новости, 22.06.2025
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23:06 22.06.2025 (обновлено: 23:08 22.06.2025)
https://ria.ru/20250622/iran-2024706495.html
У Ирана останутся обогащенные материалы, заявил советник верховного лидера
У Ирана останутся обогащенные материалы, заявил советник верховного лидера - РИА Новости, 22.06.2025
У Ирана останутся обогащенные материалы, заявил советник верховного лидера
Советник верховного лидера Ирана Али Шамхани заявил в соцсети Х, что даже несмотря на поражение ядерных объектов в результате обстрелов, у Ирана все равно... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T23:06:00+03:00
2025-06-22T23:08:00+03:00
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иран
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Советник верховного лидера Ирана Али Шамхани заявил в соцсети Х, что даже несмотря на поражение ядерных объектов в результате обстрелов, у Ирана все равно останутся обогащенные материалы. &quot;Даже если ядерные объекты уничтожены, игра не окончена, обогащенные материалы, отечественные знания и политическая воля останутся. С правом на законную оборону политическая и оперативная инициатива теперь на стороне, которая играет умно, избегает слепых ударов. Сюрпризы будут продолжаться!&quot; - написал Шамхани.США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено. Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события. Операцию США также строго осудили Куба и Китай.
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в мире, иран, сша, али шамхани, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, израиль, обострение отношений сша и ирана, ядерное оружие, ситуация вокруг "ядерного досье" ирана
В мире, Иран, США, Али Шамхани, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Израиль, Обострение отношений США и Ирана, Ядерное оружие, Ситуация вокруг "ядерного досье" Ирана
У Ирана останутся обогащенные материалы, заявил советник верховного лидера

Шамхани: у Ирана останутся обогащенные материалы, поражение ядерных объектов

© Фото : Al Jazeera / Maxar Спутниковый снимок объекта по ядерному обогащению топлива в Фордо в Иране после авиаудара США. 22 июня 2025
Спутниковый снимок объекта по ядерному обогащению топлива в Фордо в Иране после авиаудара США. 22 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© Фото : Al Jazeera / Maxar
Спутниковый снимок объекта по ядерному обогащению топлива в Фордо в Иране после авиаудара США. 22 июня 2025
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Советник верховного лидера Ирана Али Шамхани заявил в соцсети Х, что даже несмотря на поражение ядерных объектов в результате обстрелов, у Ирана все равно останутся обогащенные материалы.
«

"Даже если ядерные объекты уничтожены, игра не окончена, обогащенные материалы, отечественные знания и политическая воля останутся. С правом на законную оборону политическая и оперативная инициатива теперь на стороне, которая играет умно, избегает слепых ударов. Сюрпризы будут продолжаться!" - написал Шамхани.

США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.
По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.
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В миреИранСШААли ШамханиВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеИзраильОбострение отношений США и ИранаЯдерное оружиеСитуация вокруг "ядерного досье" Ирана
 
 
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