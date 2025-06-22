https://ria.ru/20250622/iran-2024705966.html

Небензя осудил атаки США на Иран

Небензя осудил атаки США на Иран - РИА Новости, 22.06.2025

Небензя осудил атаки США на Иран

Россия самым решительным образом осуждает безответственные, опасные и провокационные действия США против Ирана, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя,... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T23:01:00+03:00

2025-06-22T23:01:00+03:00

2025-06-22T23:15:00+03:00

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ООН, 22 июн – РИА Новости. Россия самым решительным образом осуждает безответственные, опасные и провокационные действия США против Ирана, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности, посвящённом ударам по иранской ядерной инфраструктуре."Россия самым решительным образом осуждает безответственные, опасные и провокационные действия, совершённые США против Ирана – суверенного государства и члена ООН", — подчеркнул он.По словам дипломата, США в очередной раз продемонстрировали пренебрежение международным правом и позицией большинства стран мира."Таким образом, Вашингтон в очередной раз продемонстрировал полное пренебрежение к позиции международного сообщества и подтвердил, что ради интересов своего израильского союзника он готов поставить на карту безопасность и благополучие всего человечества", — заявил российский дипломат.США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено.Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне.Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.Операцию США также строго осудили Куба и Китай.

https://ria.ru/20250622/rezolyutsiya-2024681297.html

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